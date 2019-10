Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9b935f49-3fd9-4374-a531-cf26713fb37a","c_author":"HVG","category":"360","description":"Ilyen számokat még a kormány csodafegyvere tud. Még a költségek és járulékok levonása után is elérhető a kétszámjegyű hozam az ingatlanok bérbeadásából. ","shortLead":"Ilyen számokat még a kormány csodafegyvere tud. Még a költségek és járulékok levonása után is elérhető a kétszámjegyű...","id":"201942_befektetesi_celu_ingatlanok_a_szuperkotveny_elbujhat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9b935f49-3fd9-4374-a531-cf26713fb37a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fe160ee-2b91-41a6-bba9-af48f8c1bd08","keywords":null,"link":"/360/201942_befektetesi_celu_ingatlanok_a_szuperkotveny_elbujhat","timestamp":"2019. október. 18. 14:30","title":"A szuperkötvény elbújhat: busásan fial az albérletek kiadása ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7bb8c1e9-16e9-46bd-b2f4-dbd8dcd40123","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Patrick Day szombaton szenvedett kiütéses vereséget Chicagóban.\r

","shortLead":"Patrick Day szombaton szenvedett kiütéses vereséget Chicagóban.\r

","id":"20191017_agyserules_bokszolo_okolvivas_kiutes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7bb8c1e9-16e9-46bd-b2f4-dbd8dcd40123&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b78d6159-3dc0-4be2-90ed-9ccca2518a1f","keywords":null,"link":"/sport/20191017_agyserules_bokszolo_okolvivas_kiutes","timestamp":"2019. október. 17. 06:22","title":"Belehalt agysérülésébe egy amerikai bokszoló","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"113ebdd7-accc-49d5-b18a-421140feef89","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Néhány órával azután, hogy az embertelen körülmények között tartott állatokról kikerült egy felvétel az internetre, a német hatóság kiszállt a helyszínre.","shortLead":"Néhány órával azután, hogy az embertelen körülmények között tartott állatokról kikerült egy felvétel az internetre...","id":"20191017_nemetorszag_laboratorium_allatkinzas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=113ebdd7-accc-49d5-b18a-421140feef89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30afbb53-a39e-4052-8ca0-b89963198d2c","keywords":null,"link":"/tudomany/20191017_nemetorszag_laboratorium_allatkinzas","timestamp":"2019. október. 17. 10:33","title":"Videóra vették az állatkínzást a hamburgi laborban, most bezárhatják az intézményt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c30eca6a-11e7-45db-9185-3efd150a5af6","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Kurtág György felesége és alkotótársa 92 éves volt. A zeneszerző azt mondta, felesége az első szűrő, akin át kell mennie minden zenének.","shortLead":"Kurtág György felesége és alkotótársa 92 éves volt. A zeneszerző azt mondta, felesége az első szűrő, akin át kell...","id":"20191018_Meghalt_Kurtag_Marta_zongoramuvesz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c30eca6a-11e7-45db-9185-3efd150a5af6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d7da8d4-ae27-4edd-8ba8-c5c9dd7fe72d","keywords":null,"link":"/kultura/20191018_Meghalt_Kurtag_Marta_zongoramuvesz","timestamp":"2019. október. 18. 13:52","title":"Meghalt Kurtág Márta zongoraművész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a91a4b8-a4c5-4bcc-b7bb-6b10fcc1124f","c_author":"Bankmonitor / Sándorfi Balázs","category":"gazdasag","description":"Kicsit félünk leírni ezt a címet, mert ezt jellemzően bődületes hazugság, vagy valótlan pénzügyi ajánlat szokta követni. Ez esetben azonban bizonyíthatóan másról van szó: mindazok számára, akik értelmezhető jövedelemmel és egy jelzálogterheléstől mentes ingatlannal rendelkeznek, azok számára a szuperállampapír és egy szabadfelhasználású jelzáloghitel kombinációja 10,7 százalékos éves hozamot eredményezhet. A Bankmonitor bizonyítása következik. ","shortLead":"Kicsit félünk leírni ezt a címet, mert ezt jellemzően bődületes hazugság, vagy valótlan pénzügyi ajánlat szokta...","id":"20191017_11_szazalekos_eves_kamat_kockazatmentes_befektetessel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9a91a4b8-a4c5-4bcc-b7bb-6b10fcc1124f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af9f0fa2-0cf1-4e1f-af04-0fb481b33e2b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191017_11_szazalekos_eves_kamat_kockazatmentes_befektetessel","timestamp":"2019. október. 17. 11:22","title":"Közel 11 százalékos éves kamat is elérhető kockázatmentes befektetéssel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a98b064-af1a-431e-ae83-b39b8c194c40","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kunhalmi Ágnes szerint Lackner Csaba kispesti képviselőnek ki kellene lépnie az MSZP-ből.","shortLead":"Kunhalmi Ágnes szerint Lackner Csaba kispesti képviselőnek ki kellene lépnie az MSZP-ből.","id":"20191017_Molnar_Zsolt_nem_lesz_alpolgarmester","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1a98b064-af1a-431e-ae83-b39b8c194c40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2872d5e1-be89-46e4-8477-1b7c87dfba1a","keywords":null,"link":"/itthon/20191017_Molnar_Zsolt_nem_lesz_alpolgarmester","timestamp":"2019. október. 17. 20:45","title":"Molnár Zsolt nem lesz alpolgármester","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"836d4325-d3d0-4058-9d74-b876ea11b056","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A legtöbben valószínűleg nem is emlékeznek a hajlékonylemezre, a világ egyik legnagyobb hadserege viszont a mai napig ezt használja. Szerencsére ők is érzik, hogy korszerűsíteni kellene.","shortLead":"A legtöbben valószínűleg nem is emlékeznek a hajlékonylemezre, a világ egyik legnagyobb hadserege viszont a mai napig...","id":"20191018_amerikai_hadsereg_floppy_lemez_hajlekonylemez","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=836d4325-d3d0-4058-9d74-b876ea11b056&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2ff525f-657c-4f57-aeff-45d6c54fedf3","keywords":null,"link":"/tudomany/20191018_amerikai_hadsereg_floppy_lemez_hajlekonylemez","timestamp":"2019. október. 18. 15:16","title":"Az amerikai hadsereg 2019-ben eljutott oda, hogy kukázza a floppy lemezeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Egy kamion nekitolt egy kisbuszt egy úthengernek.","shortLead":"Egy kamion nekitolt egy kisbuszt egy úthengernek.","id":"20191017_Negyes_karambol_miatt_lezartak_a_teljes_33as_foutat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e597c22-41e4-4c4c-bc76-5b8499fd5e63","keywords":null,"link":"/cegauto/20191017_Negyes_karambol_miatt_lezartak_a_teljes_33as_foutat","timestamp":"2019. október. 17. 18:16","title":"Négyes karambol miatt lezárták a teljes 33-as főútat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]