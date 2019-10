Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"036af499-135e-44d0-9f00-45f6f71d6833","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"Az önállóságukért több mint száz éve küzdő kurdoknak folyamatosan azzal kellett szembesülniük, hogy az USA hatalmi érdekeitől vezérelve hol melléjük áll, hol hátat fordít nekik.","shortLead":"Az önállóságukért több mint száz éve küzdő kurdoknak folyamatosan azzal kellett szembesülniük, hogy az USA hatalmi...","id":"201943__a_kurdok_elarulasa__amerikai_realpolitika__belharcok__hegyeket_mozgatnak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=036af499-135e-44d0-9f00-45f6f71d6833&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b8000d0-8bfa-4bd7-b7a7-a7a5c5ad014b","keywords":null,"link":"/360/201943__a_kurdok_elarulasa__amerikai_realpolitika__belharcok__hegyeket_mozgatnak","timestamp":"2019. október. 25. 13:00","title":"A kurdok barátai csak a hegyek, minden szövetségük a pokolban köttetett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18673481-5170-458f-9869-df24c0b55c2e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az USA beszünteti az észak-szíriai török offenzíva miatt Törökország ellen bevezetett büntetőintézkedéseket – jelentette be Donald Trump. Az elnök az után nyilatkozott, hogy Ankara és Moszkva megegyezett arról, hogy meghosszabbítják a térségben érvényben lévő tűzszünetet, Oroszország pedig katonákat vezényel Északkelet-Szíriába. Trump Amerika győzelméről beszélt, nem sokat értik, hogy miért.","shortLead":"Az USA beszünteti az észak-szíriai török offenzíva miatt Törökország ellen bevezetett büntetőintézkedéseket –...","id":"20191023_Trump_szerint_minden_rendben_Sziriaban__vege_a_torokok_elleni_szankcioknak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=18673481-5170-458f-9869-df24c0b55c2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc33e720-5bda-4509-b8ab-d7fe47016fc2","keywords":null,"link":"/vilag/20191023_Trump_szerint_minden_rendben_Sziriaban__vege_a_torokok_elleni_szankcioknak","timestamp":"2019. október. 23. 20:48","title":"Trump szerint minden rendben Szíriában – vége a törökök elleni szankcióknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cca3eb1f-54aa-4d85-8ca8-74bc905366eb","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Ellazulnak tőle.","shortLead":"Ellazulnak tőle.","id":"20191024_autovezetes_stressz_patkany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cca3eb1f-54aa-4d85-8ca8-74bc905366eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5b32605-5864-4bef-8552-7a181c9d5199","keywords":null,"link":"/elet/20191024_autovezetes_stressz_patkany","timestamp":"2019. október. 24. 12:24","title":"Bizonyos patkányok élvezik az autóvezetést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ac88b8b-0f8c-40a1-8c38-3187eb147669","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az MSZP a választás után rájött, a politikus súlyos tehertétel számukra.","shortLead":"Az MSZP a választás után rájött, a politikus súlyos tehertétel számukra.","id":"20191025_Lackner_Csaba_nem_adta_vissza_mandatumat_kizarjak_az_MSZPbol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9ac88b8b-0f8c-40a1-8c38-3187eb147669&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c0e767a-1ef4-4a90-9e9c-9bc38fe4c488","keywords":null,"link":"/itthon/20191025_Lackner_Csaba_nem_adta_vissza_mandatumat_kizarjak_az_MSZPbol","timestamp":"2019. október. 25. 14:08","title":"Lackner Csaba nem adta vissza mandátumát, kizárják az MSZP-ből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b36edf1d-b63e-43a3-bbc2-c6b693a37254","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Indián kívül is elkezdte tesztelni a Maps “Stay Safer” nevű funkcióját a Google. Az újdonsággal a térkép arra is képessé válik, hogy jelezzen, ha a sofőr letért a számunkra ismerős útvonalról.","shortLead":"Indián kívül is elkezdte tesztelni a Maps “Stay Safer” nevű funkcióját a Google. Az újdonsággal a térkép arra is...","id":"20191023_google_maps_terkep_stay_safer_funkcio_india","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b36edf1d-b63e-43a3-bbc2-c6b693a37254&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b56c623-9ef1-43ed-b4df-710ff3ea03c5","keywords":null,"link":"/tudomany/20191023_google_maps_terkep_stay_safer_funkcio_india","timestamp":"2019. október. 23. 18:03","title":"Az emberrablók ellen is véd majd a Google Térkép","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6512191-cacf-417a-92a4-c64eaff58e07","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"A Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas énekesnő, az egyik legsikeresebb, egyedülálló hangú magyar előadó.","shortLead":"A Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas énekesnő, az egyik legsikeresebb, egyedülálló hangú magyar előadó.","id":"20191025_Kovacs_Kati_75_eves","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f6512191-cacf-417a-92a4-c64eaff58e07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f077098-f804-49cb-8578-cfdadee4ee62","keywords":null,"link":"/elet/20191025_Kovacs_Kati_75_eves","timestamp":"2019. október. 25. 12:34","title":"Már gyerekkorában is Dinamitnak becézték – Kovács Kati 75 éves","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af50f0de-ffa1-42f8-ab08-8e40fe8855a6","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Vesztegetés miatt egy évet kapott Balogh János, büntetését két évre függesztették fel. Az ítélet nem jogerős.","shortLead":"Vesztegetés miatt egy évet kapott Balogh János, büntetését két évre függesztették fel. Az ítélet nem jogerős.","id":"20191024_orszagos_roma_onkormanyzat_balogh_janos_vesztegetes_felfuggesztett_bortonbuntetes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=af50f0de-ffa1-42f8-ab08-8e40fe8855a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0dedc922-7e28-4942-afb3-df9496d9c76f","keywords":null,"link":"/itthon/20191024_orszagos_roma_onkormanyzat_balogh_janos_vesztegetes_felfuggesztett_bortonbuntetes","timestamp":"2019. október. 24. 11:05","title":"Felfüggesztett börtönre ítélték az Országos Roma Önkormányzat vezetőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c537c16e-8e5e-4c71-8595-3e03c8fe47b0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Csütörtökön, órákkal az alakuló ülés után már visszahívták az önkormányzati cégek igazgatóit Hódmezővásárhelyen. A helyi Fidesz szerint máris politikai tisztogatás történt, Márki-Zay Péter viszont azt mondja, hogy a szabálytalanságokra már korábban fény derült, de eddig éppen az eddig többségben levő Fidesz akadályozta a leváltásukat.","shortLead":"Csütörtökön, órákkal az alakuló ülés után már visszahívták az önkormányzati cégek igazgatóit Hódmezővásárhelyen...","id":"20191024_MarkiZay_Peter_maris_levaltotta_a_cegvezetoket_Lazar_boros_ladait_szallitottak_vadhust_taroltak_a_hutoben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c537c16e-8e5e-4c71-8595-3e03c8fe47b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af0f1f13-b1d1-4242-a068-0049b0891524","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191024_MarkiZay_Peter_maris_levaltotta_a_cegvezetoket_Lazar_boros_ladait_szallitottak_vadhust_taroltak_a_hutoben","timestamp":"2019. október. 24. 17:48","title":"Márki-Zay máris leváltott cégvezetőket: „Lázár borosládáit faragták, vadhúst tároltak a hűtőben”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]