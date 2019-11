Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dbb8c580-7bab-425f-821e-b7305f50da72","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Kelet-európai csúcstalálkozó lesz a fedett pályás 1000-es torna elődöntőjében.","shortLead":"Kelet-európai csúcstalálkozó lesz a fedett pályás 1000-es torna elődöntőjében.","id":"20191101_Tenisz_DimitrovDjokovics_elodonto_lesz_Parizsban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dbb8c580-7bab-425f-821e-b7305f50da72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc2fae72-064a-471b-b786-06d483feb699","keywords":null,"link":"/sport/20191101_Tenisz_DimitrovDjokovics_elodonto_lesz_Parizsban","timestamp":"2019. november. 01. 18:39","title":"Tenisz: Dimitrov-Djokovics elődöntő lesz Párizsban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b32f188c-a389-4a35-9c15-c0986152b673","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Kazanyban nyerte meg a klasszis úszónő a világkupán a jubileumi aranyat.\r

\r

","shortLead":"Kazanyban nyerte meg a klasszis úszónő a világkupán a jubileumi aranyat.\r

\r

","id":"20191101_Hosszu_Katinkanak_megvan_a_300_aranyerme","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b32f188c-a389-4a35-9c15-c0986152b673&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd72355c-fa62-4b03-a3c4-173b64f551f7","keywords":null,"link":"/sport/20191101_Hosszu_Katinkanak_megvan_a_300_aranyerme","timestamp":"2019. november. 01. 18:59","title":"Hosszú Katinkának megvan a 300. aranyérme","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7b661ce-bd4e-439b-b0c7-85cdbb23aacc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Azt közölték, dolgoznak a rendszer helyreállításán.\r

","shortLead":"Azt közölték, dolgoznak a rendszer helyreállításán.\r

","id":"20191102_leallt_kh_honlap_applikacio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f7b661ce-bd4e-439b-b0c7-85cdbb23aacc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72451fa9-7ba3-4f79-88f5-c00401f44f0e","keywords":null,"link":"/tudomany/20191102_leallt_kh_honlap_applikacio","timestamp":"2019. november. 02. 18:07","title":"Leállt a K&H alkalmazása, a honlapja sem volt elérhető","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fd3b641-3ef8-4e89-8ed1-6225db24a126","c_author":"","category":"sport","description":"Meglepetésre a kontinentális kupában is jól szereplő, címvédő Ferencváros kikapott simán a Fehérvári Titánoktól.\r

\r

","shortLead":"Meglepetésre a kontinentális kupában is jól szereplő, címvédő Ferencváros kikapott simán a Fehérvári Titánoktól.\r

\r

","id":"20191101_Nagy_verest_kapott_az_FTC_a_hokibajnoksagban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6fd3b641-3ef8-4e89-8ed1-6225db24a126&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9f265fb-a9fb-45eb-910c-373dbde4bb54","keywords":null,"link":"/sport/20191101_Nagy_verest_kapott_az_FTC_a_hokibajnoksagban","timestamp":"2019. november. 01. 21:30","title":"Nagy verést kapott az FTC a hokibajnokságban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15db972d-3b24-488a-bb01-a4ddbb6e4a17","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Itt vannak az NB1 eredményei és a tabella, valamint egy ritkán látható gól. Gazdag Dániel találata a Felcsút ellen. ","shortLead":"Itt vannak az NB1 eredményei és a tabella, valamint egy ritkán látható gól. Gazdag Dániel találata a Felcsút ellen. ","id":"20191102_A_Mezokovesd_pontokat_rabolt_az_Ulloi_utrol__honvedos_alomgol_videoval","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=15db972d-3b24-488a-bb01-a4ddbb6e4a17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cba5984d-a249-4836-b39e-a6fd1e36fad4","keywords":null,"link":"/sport/20191102_A_Mezokovesd_pontokat_rabolt_az_Ulloi_utrol__honvedos_alomgol_videoval","timestamp":"2019. november. 02. 19:25","title":"A Mezőkövesd pontokat rabolt az Üllői útról + honvédos álomgól videóval","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ce4daa3-8f27-4141-8d12-36c672585210","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Messengeren belüli hívásra és videochatre is kiterjeszti a titkosítás lehetőségét a Facebook. Legalábbis erre utalnak bizonyos jelek.","shortLead":"A Messengeren belüli hívásra és videochatre is kiterjeszti a titkosítás lehetőségét a Facebook. Legalábbis erre utalnak...","id":"20191103_facebook_messenger_vegpontok_kozti_titkositas_titkositott_uzenet_hivas_videochat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2ce4daa3-8f27-4141-8d12-36c672585210&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d803569b-af4d-4acb-9231-75bf9c36e490","keywords":null,"link":"/tudomany/20191103_facebook_messenger_vegpontok_kozti_titkositas_titkositott_uzenet_hivas_videochat","timestamp":"2019. november. 03. 10:03","title":"Úgy fest, egy fokkal még biztonságosabb lesz a Messenger","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"647e5967-d037-4734-b13c-6f1b6fd923f5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az Airbnb bejelentette, mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza az engedély nélküli bulik szervezését a szállásközvetítő alkalmazás révén kibérelt ingatlanokban. A bejelentés az után hangzott el, hogy egy Airbnb-n kibérelt kaliforniai ingatlanban öt embert öltek meg egy Halloween-partin kitört lövöldözésben.","shortLead":"Az Airbnb bejelentette, mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza az engedély nélküli bulik szervezését...","id":"20191103_Az_Airbnb_megtiltja_az_engedely_nelkuli_partikat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=647e5967-d037-4734-b13c-6f1b6fd923f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"997a8ee8-197f-4e08-abc8-4998b1134917","keywords":null,"link":"/elet/20191103_Az_Airbnb_megtiltja_az_engedely_nelkuli_partikat","timestamp":"2019. november. 03. 13:53","title":"Az Airbnb megtiltja az engedély nélküli partikat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60f70de7-55dd-444e-a0d6-0adc9daa932d","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A Balaton környéki települések például jeleskednek ebben - közölte a KSH.","shortLead":"A Balaton környéki települések például jeleskednek ebben - közölte a KSH.","id":"20191102_Egyre_menobb_a_szelektiv_hulladekgyujtes_Magyarorszagon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=60f70de7-55dd-444e-a0d6-0adc9daa932d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"024de715-643f-4ec5-8e90-bdd7e23a0f5a","keywords":null,"link":"/kkv/20191102_Egyre_menobb_a_szelektiv_hulladekgyujtes_Magyarorszagon","timestamp":"2019. november. 02. 09:49","title":"Egyre menőbb a szelektív hulladékgyűjtés Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]