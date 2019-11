Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b45cb8b8-64fe-4ce1-b3dc-27dc4c3347c8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A házban készült képek felrobbantották a Twittert.","shortLead":"A házban készült képek felrobbantották a Twittert.","id":"20191105_Ebben_a_hazban_tobb_mint_300_konnektor_van_es_senki_sem_tudja_miert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b45cb8b8-64fe-4ce1-b3dc-27dc4c3347c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04f92a46-300c-4392-9d30-c6db508cf60c","keywords":null,"link":"/elet/20191105_Ebben_a_hazban_tobb_mint_300_konnektor_van_es_senki_sem_tudja_miert","timestamp":"2019. november. 05. 10:22","title":"Ebben a házban több mint 300 konnektor van, és senki sem tudja, miért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d687fd9-a3cb-4d83-a300-8c82f4953727","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Százötvenmillió éves tengeri ragadozó megkövesedett maradványára bukkantak paleontológusok Lengyelországban. Ez az első uszonyos őshüllő fosszília, amelyet az ország területén találtak.","shortLead":"Százötvenmillió éves tengeri ragadozó megkövesedett maradványára bukkantak paleontológusok Lengyelországban. Ez az első...","id":"20191106_150_millio_eves_tengeri_ragadozo_uszonyos_oshullo_fossziliaja_lengyelorszag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0d687fd9-a3cb-4d83-a300-8c82f4953727&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2f9a736-8918-400f-91bd-8ce7e98fbf96","keywords":null,"link":"/tudomany/20191106_150_millio_eves_tengeri_ragadozo_uszonyos_oshullo_fossziliaja_lengyelorszag","timestamp":"2019. november. 06. 13:03","title":"150 000 000 éves tengeri ragadozó csontjaira bukkantak Lengyelországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5bb54070-4764-4255-9fbe-8c1deac93f96","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Volkswagen-csoport cseh márkájának kompakt divatterepjáróját az alapmodellnél sportosabbra hangolták. ","shortLead":"A Volkswagen-csoport cseh márkájának kompakt divatterepjáróját az alapmodellnél sportosabbra hangolták. ","id":"20191105_bemutatkozott_a_skoda_kamiq_gt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5bb54070-4764-4255-9fbe-8c1deac93f96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b958bf3d-1cb6-483c-b873-6e205580f789","keywords":null,"link":"/cegauto/20191105_bemutatkozott_a_skoda_kamiq_gt","timestamp":"2019. november. 05. 13:21","title":"Bemutatkozott a Skoda Kamiq GT","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63918f8c-5b05-40a9-bad2-48ec9a007af0","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Seine-Saint-Denis-ben hétfőn megkezdődött a 2024-es párizsi olimpiára érkező sportolók fogadására tervezett olimpiai falu építése. Sokan tiltakoznak a beruházás ellen.","shortLead":"Seine-Saint-Denis-ben hétfőn megkezdődött a 2024-es párizsi olimpiára érkező sportolók fogadására tervezett olimpiai...","id":"20191104_franciaorszag_parizs_2024_olimpiai_falu","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=63918f8c-5b05-40a9-bad2-48ec9a007af0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a417d60b-ee38-4776-baba-c544dc3b23f6","keywords":null,"link":"/vilag/20191104_franciaorszag_parizs_2024_olimpiai_falu","timestamp":"2019. november. 04. 22:20","title":"Franciaország legszegényebb megyéjébe építik fel a 2024-es olimpiai falut","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79f2bb5a-5b14-40ac-9df4-cc6fd4c82309","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"És a karbonsemlegesség is többe kerül nekünk, mint a hollandoknak.","shortLead":"És a karbonsemlegesség is többe kerül nekünk, mint a hollandoknak.","id":"20191105_Orban_igazsagtalan_az_unios_koltsegvetes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=79f2bb5a-5b14-40ac-9df4-cc6fd4c82309&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"087a8657-3115-4eee-8ebc-0b360a69ee5d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191105_Orban_igazsagtalan_az_unios_koltsegvetes","timestamp":"2019. november. 05. 12:45","title":"Orbán: Igazságtalan az uniós költségvetés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d59f474-ad66-4317-97bf-92a7e9502775","c_author":"HVG","category":"360","description":"A magyarországi éttermek feltérképezése még várat magára.","shortLead":"A magyarországi éttermek feltérképezése még várat magára.","id":"201944_ettermi_zajmero_app_egy_hangos_szo_se_essen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4d59f474-ad66-4317-97bf-92a7e9502775&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0f53be4-b36d-4224-bc41-96b3f4966142","keywords":null,"link":"/360/201944_ettermi_zajmero_app_egy_hangos_szo_se_essen","timestamp":"2019. november. 05. 10:00","title":"Melyik étterem mennyire csendes? Van már alkalmazás, amelyik megmutatja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14f54d37-7b24-4546-8643-4d2c2a7ed512","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A gésanegyed látogatói képtelenek voltak rendesen viselkedni.","shortLead":"A gésanegyed látogatói képtelenek voltak rendesen viselkedni.","id":"20191105_Turistaszennyezes_miatt_tiltottak_be_a_gesas_szelfiket_Kiotoban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=14f54d37-7b24-4546-8643-4d2c2a7ed512&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b81c995-9ea3-4459-9e78-4345bb1104cd","keywords":null,"link":"/elet/20191105_Turistaszennyezes_miatt_tiltottak_be_a_gesas_szelfiket_Kiotoban","timestamp":"2019. november. 05. 11:45","title":"A turistaszennyezés miatt tiltották be a gésás szelfiket Kiotóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03fb69d5-e697-4010-905e-ab4e4fcbf80e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A falat még a héten felhúznák.","shortLead":"A falat még a héten felhúznák.","id":"20191105_Betonfallal_valasztanak_el_a_romakat_Szekszardon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=03fb69d5-e697-4010-905e-ab4e4fcbf80e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"284be8a9-8b53-46fa-a169-a768de901111","keywords":null,"link":"/itthon/20191105_Betonfallal_valasztanak_el_a_romakat_Szekszardon","timestamp":"2019. november. 05. 19:58","title":"Bomba Gábor szerint betonfallal zárnák el a romákat a kórház felé vezető úttól Szekszárdon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]