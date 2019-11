Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"baf19b10-9132-4930-828e-18544ea4af0b","c_author":"Csányi Nikolett","category":"itthon","description":"Tüntetők verték az ajtót a győri városházán: be akartak jutni a közgyűlés alakuló ülésére, ahol Borkai Zsolt polgármester is letette az esküt. Nem jutottak be, így csak érkezéskor és távozáskor fújolták és dobálták Borkai Zsoltot. A Fideszből kilépett polgármester ma délután 4-kor benyújtja lemondását.","shortLead":"Tüntetők verték az ajtót a győri városházán: be akartak jutni a közgyűlés alakuló ülésére, ahol Borkai Zsolt...","id":"20191108_Az_Adria_pornosztarja_felveszi_a_mandatumot__videonk_a_botranyos_gyori_kozgyulesrol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=baf19b10-9132-4930-828e-18544ea4af0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af5089fa-1cff-4d0e-9f91-abf830ea0d30","keywords":null,"link":"/itthon/20191108_Az_Adria_pornosztarja_felveszi_a_mandatumot__videonk_a_botranyos_gyori_kozgyulesrol","timestamp":"2019. november. 08. 07:17","title":"\"Az Adria pornósztárja felveszi a mandátumot\" - videónk a botrányos győri közgyűlésről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27fd814b-e979-4464-b3ed-50b580a360e5","c_author":"Gécs Dániel","category":"tudomany","description":"A legendás japán játéktervező, Kodzsima Hideo nevéhez számos remekmű fűződik, de egyik sem emelkedik ki annyira, mint a most megjelent Death Stranding. A 2016 óta készülő játék olyan lett, amilyennek az első előzetesek alapján tűnt: szürreális, sokszor érthetetlen és semmihez nem fogható.","shortLead":"A legendás japán játéktervező, Kodzsima Hideo nevéhez számos remekmű fűződik, de egyik sem emelkedik ki annyira, mint...","id":"20191108_death_stranding_ps4_teszt_kritika_hideo_kojima","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=27fd814b-e979-4464-b3ed-50b580a360e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3727d86e-af1f-4cc6-86e3-db431fb10b28","keywords":null,"link":"/tudomany/20191108_death_stranding_ps4_teszt_kritika_hideo_kojima","timestamp":"2019. november. 08. 14:30","title":"Az év legjobban várt játéka nem is játék, hanem egy kérdezz-felelek, rengeteg futással","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"517358f7-90bb-4cbc-9cb7-2e1c8dc9fea2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Eddig csak emailben kapták meg a dokumentumokat, de azokon nincs pecsét és az nem hivatalos.","shortLead":"Eddig csak emailben kapták meg a dokumentumokat, de azokon nincs pecsét és az nem hivatalos.","id":"20191108_Megjottek_az_iratok_most_mar_targyalhatja_az_uszoszovetseg_Kenderesi_ugyet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=517358f7-90bb-4cbc-9cb7-2e1c8dc9fea2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17f81903-ba4e-4b0a-ae45-58a0ae94404c","keywords":null,"link":"/elet/20191108_Megjottek_az_iratok_most_mar_targyalhatja_az_uszoszovetseg_Kenderesi_ugyet","timestamp":"2019. november. 08. 20:55","title":"Megjöttek az iratok, most már tárgyalhatja az úszószövetség Kenderesi ügyét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4717ced-97a6-45b9-ba1b-e51a46336c89","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"„A halottak nem beszélnek” – írja Rajk Judit az Élet és Irodalomban.","shortLead":"„A halottak nem beszélnek” – írja Rajk Judit az Élet és Irodalomban.","id":"20191109_Rajk_Laszlo_ozvegye_tiltakozik_amiert_Schmidt_Mariaek_emlekbelyeget_akarnak_kiadni_elhunyt_ferjerol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e4717ced-97a6-45b9-ba1b-e51a46336c89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bff01f37-11f2-40a2-9551-0f2727e377b9","keywords":null,"link":"/itthon/20191109_Rajk_Laszlo_ozvegye_tiltakozik_amiert_Schmidt_Mariaek_emlekbelyeget_akarnak_kiadni_elhunyt_ferjerol","timestamp":"2019. november. 09. 08:52","title":"Rajk László özvegye tiltakozik, amiért Schmidt Máriáék emlékbélyeget akarnak kiadni elhunyt férjéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6caca3aa-eaae-40f9-b0ff-df160202eb5d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szőnyegek és szigetelőanyagok gyártására alkalmas textilipari alapanyagokat tudnak előállítani használt ruhaneműkből svájci kutatók. Már azon is dolgoznak, hogy a használt ruhákból új ruhák születhessenek.

","shortLead":"Szőnyegek és szigetelőanyagok gyártására alkalmas textilipari alapanyagokat tudnak előállítani használt ruhaneműkből...","id":"20191109_hasznalt_ruhak_ujrahasznositasa_textilipar_szonyeg_szigeteloanyag_texaid_texcycle","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6caca3aa-eaae-40f9-b0ff-df160202eb5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2d53f05-8181-466f-8331-a87379139ac1","keywords":null,"link":"/tudomany/20191109_hasznalt_ruhak_ujrahasznositasa_textilipar_szonyeg_szigeteloanyag_texaid_texcycle","timestamp":"2019. november. 09. 12:03","title":"Végre tényleg lesz értelme visszaküldeni a használt ruhát a gyárba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e8f807c-476b-4824-b45a-2389797d3b5c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez a cégcsoportban dolgozó menedzserek 10 százalékát érinti.","shortLead":"Ez a cégcsoportban dolgozó menedzserek 10 százalékát érinti.","id":"20191108_Egy_nemet_lap_szerint_1100_menedzsert_kuld_el_a_Mercedes_anyacege","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4e8f807c-476b-4824-b45a-2389797d3b5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"494c9228-110e-4ee2-80ed-1ba52b736dc4","keywords":null,"link":"/cegauto/20191108_Egy_nemet_lap_szerint_1100_menedzsert_kuld_el_a_Mercedes_anyacege","timestamp":"2019. november. 08. 14:42","title":"1100 menedzsert küld el a Mercedes anyacége egy német lap szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00882253-965d-4fd0-8eb6-b9d9c94dc239","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Iowában egy gyilkos azt állította, hogy letöltötte az életfogytig tartó börtönbüntetését, mert egyszer leállt a szíve, így most szabadlábra kell helyezni őt. A bíróság elutasította a beadványt - jelentette pénteken az amerikai közszolgálati rádió (NPR) a Des Moines Register című helyi lap nyomán.","shortLead":"Iowában egy gyilkos azt állította, hogy letöltötte az életfogytig tartó börtönbüntetését, mert egyszer leállt a szíve...","id":"20191109_Iowaban_egy_gyilkos_azt_allitja_letoltotte_eletfogytig_tarto_bortonbunteteset_mert_egyszer_leallt_a_szive_es_meghalt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=00882253-965d-4fd0-8eb6-b9d9c94dc239&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed6210ee-fffc-4469-8e46-dc286f611de8","keywords":null,"link":"/elet/20191109_Iowaban_egy_gyilkos_azt_allitja_letoltotte_eletfogytig_tarto_bortonbunteteset_mert_egyszer_leallt_a_szive_es_meghalt","timestamp":"2019. november. 09. 09:58","title":"Iowában egy gyilkos azt állítja: letöltötte életfogytig tartó börtönbüntetését, mert egyszer leállt a szíve és meghalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f2ab99b-d9ab-44ae-a224-a5e135119967","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hamisítatlan őszi idő ez, köddel, nyálkával.","shortLead":"Hamisítatlan őszi idő ez, köddel, nyálkával.","id":"20191109_A_hetvegen_ne_hagyja_otthon_az_esernyojet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3f2ab99b-d9ab-44ae-a224-a5e135119967&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9eb12b2-64da-428f-ad2c-8259d79d8977","keywords":null,"link":"/elet/20191109_A_hetvegen_ne_hagyja_otthon_az_esernyojet","timestamp":"2019. november. 09. 07:57","title":"A hétvégén ne hagyja otthon az esernyőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]