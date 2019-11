Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Dézsi Csaba Andrást jelölheti a Fidesz a lemondását bejelentő Borkai Zsolt helyett a győri időközi önkormányzati választáson. Megtalálhatta a Fidesz Borkai utódját A Watch GT 2 fura szerzet. Remekül néz ki, kiváló a minősége, egyedi szoftver fut rajta, ráadásul nagyon sokáig bírja egy töltéssel. Okosórának azonban csak nagy jóindulattal lehet nevezni Remekül néz ki, kiváló a minősége, egyedi szoftver fut rajta, ráadásul nagyon sokáig bírja. Leszámol a lemerülés-frásszal a Huawei új okosórája A tévé(zés) pozitív kulturális változást indított el az európai felhasználók körében, olvasható ki a Samsung új kutatásából. A felmérés, amelyet a vállalat 50 éves évfordulója alkalmából készített, azt mutatja, hogy a televízió fejlődése miként van hatással van az emberek mindennapi életére. Érdekes számokat közölt a tévékről és a nézőkről a Samsung

Az ország ismert olajkészleteit egyharmadával növelő olajmezőt fedeztek fel Iránban – jelentette be Haszan Róháni köztársasági elnök egy vasárnapi beszédében. Óriási olajmezőt fedeztek fel Irán alatt

A reklámfilmben azt mutatják be, hogy egy súlyos baleset bejelentője mennyire nem tudja megadni a baleset helyét, ahova a sürgős segítséget kellene küldeni. Sokkoló videóval figyelmeztet a rendőrség a közúti balesetekre

A Wikipédia társalapítója szerint a közösségi média reklámokkal és sokakat zavaró tartalmakkal szennyezett, így az értékek és a tények a háttérbe szorulnak. Jimmy Wales úgy látja, ezen csak egy új oldal segíthet, melyet maguk a felhasználók szerkesztenek. Az anti-Facebook örökre ingyenes marad és hirdetések sem lesznek rajta. Elindult az anti-Facebook