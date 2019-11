Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"902732bc-c3f2-431c-8e8f-bbdf03cd2f38","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":"Fehér Gyula lett a polgármester a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Nyéstán, ahol vasárnap megismételték az önkormányzati választást.","shortLead":"Fehér Gyula lett a polgármester a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Nyéstán, ahol vasárnap megismételték az önkormányzati...","id":"20191111_Eredmenyt_hirdettek_Nyestan_ahol_autoval_vittek_a_szavazokat_a_megismetelt_valasztason_is","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=902732bc-c3f2-431c-8e8f-bbdf03cd2f38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"baa66da8-6f27-4ac1-b54f-f3f8f582e099","keywords":null,"link":"/itthon/20191111_Eredmenyt_hirdettek_Nyestan_ahol_autoval_vittek_a_szavazokat_a_megismetelt_valasztason_is","timestamp":"2019. november. 11. 12:12","title":"Eredményt hirdettek Nyéstán, ahol autóval vitték a szavazókat a megismételt választáson is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9edb72f6-3fec-445e-8900-8600e08207f0","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Már jövőre máshogy és máshol kell ügyeket intéznünk, ritkábbak lesznek a hatósági ellenőrzések, újra a rendőrség vesződhet a legkisebb súlyú szabálysértésekkel, több igazolványt váltanának ki az e-személyivel – ilyen nagyszabású változtatásokat tartalmaz a birtokunkba került, még titkos kormányzati előterjesztés. 