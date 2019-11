Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"eec1e0c1-f14c-43c9-a9e0-e7b7b51181e9","c_author":"HVG","category":"360","description":"A magyar kormány szeret üzletelni Kínával. Ezért természetesen az oligarchái sem vetik meg a távol-keleti partnereket, akik a nyugatiaknál kevésbé feszegetik a versenyjogi kérdéseket. ","shortLead":"A magyar kormány szeret üzletelni Kínával. Ezért természetesen az oligarchái sem vetik meg a távol-keleti partnereket...","id":"201947_csung_adinasztia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eec1e0c1-f14c-43c9-a9e0-e7b7b51181e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48890fbf-e402-4971-901b-5ef40c486b76","keywords":null,"link":"/360/201947_csung_adinasztia","timestamp":"2019. november. 21. 15:05","title":"Nyüzsögnek Magyarországon a kínai vállalatok, az oligarchák tárt karokkal várják őket ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0041496-0c39-47bc-8db8-c4206102f79f","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Franciaország világi állam jellegére hivatkozva nem fogadtak be egy apácát egy idősek otthonába - jelentette kedden a France Bleu közszolgálati rádió.","shortLead":"Franciaország világi állam jellegére hivatkozva nem fogadtak be egy apácát egy idősek otthonába - jelentette kedden...","id":"20191119_Fatyolviseles_miatt_nem_fogadott_be_egy_apacat_egy_francia_idosek_otthona","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d0041496-0c39-47bc-8db8-c4206102f79f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7437c543-831e-4708-a101-0be259637441","keywords":null,"link":"/elet/20191119_Fatyolviseles_miatt_nem_fogadott_be_egy_apacat_egy_francia_idosek_otthona","timestamp":"2019. november. 19. 20:39","title":"Fátyolviselés miatt nem fogadott be egy apácát egy francia idősek otthona","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3c07a3d-8cd5-433e-8359-0ffa1f043f26","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"Kényszerűségből termeli a \"polihisztorokat\" a magyar közoktatás: kémiát oktat a némettanár, mérnökök állnak be matematikát tanítani. A kényszerű szerepcserék szakmai háttere a háború utáni orosztanárok rapid önátképzésére emlékeztet. Az ilyen kényszermegoldásokat azonban hivatalosan regisztrálni sem lehet, így akkor is kreativitásra van szükség, ha az iskolák kifizetnék a helyettesítést.","shortLead":"Kényszerűségből termeli a \"polihisztorokat\" a magyar közoktatás: kémiát oktat a némettanár, mérnökök állnak be...","id":"20191120_Este_keszulnek_a_masnapi_orakra__egyre_komolyabb_problema_a_tanarhiany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e3c07a3d-8cd5-433e-8359-0ffa1f043f26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a0b39c7-2377-4bde-aebe-12264ef91555","keywords":null,"link":"/itthon/20191120_Este_keszulnek_a_masnapi_orakra__egyre_komolyabb_problema_a_tanarhiany","timestamp":"2019. november. 20. 11:00","title":"\"Este készülnek a másnapi órákra\" – kreatív megoldásokat szül a tanárhiány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f104f1d1-82b6-4f47-baa8-66394dcdb0c6","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Kossuth-díj visszavonásával viszont óvatos lenne.","shortLead":"A Kossuth-díj visszavonásával viszont óvatos lenne.","id":"20191121_Gulyas_Gergely_Gothar_Peter_meltatlanna_valt_minden_kituntetesre","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f104f1d1-82b6-4f47-baa8-66394dcdb0c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e73c93bd-58aa-4fc3-addd-8034b8d66714","keywords":null,"link":"/kultura/20191121_Gulyas_Gergely_Gothar_Peter_meltatlanna_valt_minden_kituntetesre","timestamp":"2019. november. 21. 11:52","title":"Gulyás Gergely: Gothár Péter méltatlanná vált minden kitüntetésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"193fcf17-2dbe-49fc-86c9-f03cbfa58641","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem titok, hogy a Samsung már dolgozik a Galaxy Fold utódján, a napokban viszont konkrét megerősítés is érkezett a vártnál korábbi megjelenésről. Lehet, hogy véletlenül került ki egy támogatási oldal, ugyanis nem sokkal később már le is vették.","shortLead":"Nem titok, hogy a Samsung már dolgozik a Galaxy Fold utódján, a napokban viszont konkrét megerősítés is érkezett...","id":"20191120_samsung_galaxy_fold2_tamogatoi_oldal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=193fcf17-2dbe-49fc-86c9-f03cbfa58641&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38b7b522-fc28-4fa1-9fee-c992a644fc64","keywords":null,"link":"/tudomany/20191120_samsung_galaxy_fold2_tamogatoi_oldal","timestamp":"2019. november. 20. 16:03","title":"Feltűnt, majd eltűnt a Samsung új összehajtható telefonjának támogatói oldala","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12abab56-1a5e-4a7f-8b03-2ed4e0565a4b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Különleges új hangszórót ad ki a Sony. Az SRS-WS1 nevű eszközt nem a tévé mellett kell elhelyezni, a felhasználó nyakára tervezték.","shortLead":"Különleges új hangszórót ad ki a Sony. Az SRS-WS1 nevű eszközt nem a tévé mellett kell elhelyezni, a felhasználó...","id":"20191120_sony_srs_ws1_hangszoro_hazimozi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=12abab56-1a5e-4a7f-8b03-2ed4e0565a4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bab7227-98d2-4ebe-a438-f3c009be81eb","keywords":null,"link":"/tudomany/20191120_sony_srs_ws1_hangszoro_hazimozi","timestamp":"2019. november. 20. 18:03","title":"A Sony új hangszóróját nyakpárnaként kell hordani, állítólag így lesz csak igazi otthon a filmnézés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"489ba2c0-2e8f-463d-9fa2-0f2ad020c737","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20191120_Marabu_FekNyuz_Fociparade","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=489ba2c0-2e8f-463d-9fa2-0f2ad020c737&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb5c1350-bf5f-4309-979d-20f82af73d11","keywords":null,"link":"/itthon/20191120_Marabu_FekNyuz_Fociparade","timestamp":"2019. november. 20. 15:35","title":"Marabu FékNyúz: Fociparádé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6bd89dc-eaa3-4139-ad8f-cfcf707274ba","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Dömötör Zoltán olimpiai és Európa-bajnok vízilabdázó, Eb-aranyérmes úszó 84 éves volt.\r

","shortLead":"Dömötör Zoltán olimpiai és Európa-bajnok vízilabdázó, Eb-aranyérmes úszó 84 éves volt.\r

","id":"20191121_domotor_zoltan_olimpiai_bajnok_vizilabdazo_gyasz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a6bd89dc-eaa3-4139-ad8f-cfcf707274ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"542be51f-4632-408d-bff4-643ba29328dc","keywords":null,"link":"/sport/20191121_domotor_zoltan_olimpiai_bajnok_vizilabdazo_gyasz","timestamp":"2019. november. 21. 05:55","title":"Meghalt Dömötör Zoltán olimpiai bajnok vízilabdázó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]