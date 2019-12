A Facebookon csütörtök óta terjed egy bejegyzés egy BKK-ellenőr fotójával, amelyben azt kifogásolja a posztoló, hogy egy háromgyerekes édesanyát a Budapesti Közlekedési Központ ellenőrei megbüntették, illetve "porig aláztak" az 1-es villamoson. Az is olvasható a bejegyzésben, hogy nem érdekelte az ellenőröket, hogy a nő előző 2 évi bérletszelvénye nála volt és az sem, hogy automatából, illetve a villamosvezetőtől sem tudott jegyet venni.

A BKK most arról számolt be, hogy vizsgálatot indítottak az ügyben, illetve keresik mind a fotót a Facebookra kitevő személyt és a megbüntetett hölgyet is. A BKK szerint a bejegyzésben foglaltak és az érintett ellenőrök nyilatkozata több ponton is ellentmond egymásnak.

A BKK azt kéri, hogy az érintettek, a bejegyzést közzétévő és a hölgy is jelentkezzen náluk személyes egyeztetésre. Azt hozzátették, azt a bejegyzés sem tagadja, hogy a megbüntetett nő érvényes jegy vagy bérlet nélkül utazott. A vizsgálatban eddig az érintett ellenőrt és a társát már meghallgatták.

A közlekedési cég azt fontosnak tartotta megjegyezni, hogy ha valaki érvényes jegy, bérlet nélkül száll fel egy közlekedési eszközre, történhet figyelmetlenségből, feledékenységből, tájékozatlanságból, illetve egyéb olyan okból is, amely mögött nincs szándékosság.

A BKK szerint az ellenőrök viszont az ellenőrzéskor és az esetleges pótdíjazáskor a helyszínen nem mérlegelhetnek, nem tehetnek különbséget utas és utas között, csak objektív tényezők alapján dönthetnek, vagyis nem gyakorolhatnak méltányosságot senkivel szemben.

(Képünk illusztráció)