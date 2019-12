Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"be6af145-1e7f-446a-aeee-377a98c97d6f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Fagyási sérüléseket szenvedtek. ","shortLead":"Fagyási sérüléseket szenvedtek. ","id":"20191210_Egyedul_hagyott_gyerekek_Alaszka_fagyasi_serulesek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=be6af145-1e7f-446a-aeee-377a98c97d6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cbc40d7-a5b7-4eea-b049-936eba894bef","keywords":null,"link":"/elet/20191210_Egyedul_hagyott_gyerekek_Alaszka_fagyasi_serulesek","timestamp":"2019. december. 10. 10:26","title":"Egyedül hagyták őket, az ötéves gyerek majdnem egy kilométeren át cipelte testvérét a -35 fokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a086e4ed-a8fc-43ae-bf1e-1c4132fb01ca","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A legfrissebb pletykák szerint a Samsung a Galaxy S11-be egy 4500 mAh-s akkumulátort tenne, ami jelentős változás a Galaxy S10-hez képest.","shortLead":"A legfrissebb pletykák szerint a Samsung a Galaxy S11-be egy 4500 mAh-s akkumulátort tenne, ami jelentős változás...","id":"20191210_samsung_galaxy_s11_akkumulator_foto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a086e4ed-a8fc-43ae-bf1e-1c4132fb01ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"818fa408-1ff7-433e-bf83-632fdcde8e59","keywords":null,"link":"/tudomany/20191210_samsung_galaxy_s11_akkumulator_foto","timestamp":"2019. december. 10. 14:03","title":"25%-kal nagyobb lehet a Galaxy S11 akkumulátora a Galaxy S10-éhez képest","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ac19021-f8dd-4df7-921d-2ca3d21b7a30","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Elutasította a kaliforniai szövetségi bíró az Apple fellebbezését, így már folytatódik a csoportos per, amelyet a MacBookok megbízhatatlannak talált pillangómechanikás billentyűzete miatt kezdeményeztek a felhasználók.","shortLead":"Elutasította a kaliforniai szövetségi bíró az Apple fellebbezését, így már folytatódik a csoportos per, amelyet...","id":"20191209_apple_csoportos_per_pillango_billentyuzet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9ac19021-f8dd-4df7-921d-2ca3d21b7a30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ed24a4d-0206-470e-b0b7-e58fe00f29a2","keywords":null,"link":"/tudomany/20191209_apple_csoportos_per_pillango_billentyuzet","timestamp":"2019. december. 09. 21:33","title":"Hiába tiltakozott az Apple, folytatódik a csoportos per a pillangóbillentyűzet miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"777a02f7-a9ed-415a-9886-26b3be89e6f3","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A felhasználók több mint harmada mobilnetet használ.","shortLead":"A felhasználók több mint harmada mobilnetet használ.","id":"20191210_Tizmillional_is_tobb_internetelofizetes_van_Magyarorszagon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=777a02f7-a9ed-415a-9886-26b3be89e6f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2de03d73-c7fe-4708-a002-f6796e9c4068","keywords":null,"link":"/tudomany/20191210_Tizmillional_is_tobb_internetelofizetes_van_Magyarorszagon","timestamp":"2019. december. 10. 06:13","title":"Tízmilliónál is több internetelőfizetés van Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93f6a966-ad96-452b-91e5-079861caad56","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Petrovics István ellen lőfegyverrel vagy lőszerrel visszaélés elkövetésének megalapozott gyanúja miatt folytatnak nyomozást.","shortLead":"Petrovics István ellen lőfegyverrel vagy lőszerrel visszaélés elkövetésének megalapozott gyanúja miatt folytatnak...","id":"20191209_welsz_tamas_vallalkozo_lofegyverrel_visszaeles_gyanuja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=93f6a966-ad96-452b-91e5-079861caad56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a6a7412-4668-43d0-9541-d80fa7c055a1","keywords":null,"link":"/itthon/20191209_welsz_tamas_vallalkozo_lofegyverrel_visszaeles_gyanuja","timestamp":"2019. december. 09. 17:42","title":"Meggyanúsították az öt éve elhunyt Welsz Tamás egykori üzlettársát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14a950e6-aa25-4501-b0f1-d8027ecd5bb3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A vevő visszamondta a foglalást.","shortLead":"A vevő visszamondta a foglalást.","id":"20191208_Veletlenul_vettek_meg_20_millioert_a_Rambo_keseket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=14a950e6-aa25-4501-b0f1-d8027ecd5bb3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"affee8e6-09ab-4869-b57f-9cc188cf0ebe","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191208_Veletlenul_vettek_meg_20_millioert_a_Rambo_keseket","timestamp":"2019. december. 08. 20:24","title":"Véletlenül vették meg 20 millióért a Rambo késeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c57aa2b-22dc-40eb-8d7b-8b78dd5db614","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Hivatali hatalmával való visszaéléssel és a kongresszus munkájának akadályozásával vádolják Donald Trump amerikai elnököt.","shortLead":"Hivatali hatalmával való visszaéléssel és a kongresszus munkájának akadályozásával vádolják Donald Trump amerikai...","id":"20191210_donald_trump_impeachment_vadak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6c57aa2b-22dc-40eb-8d7b-8b78dd5db614&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1cd9d88d-6f69-4d9b-99fa-4333a04affdd","keywords":null,"link":"/vilag/20191210_donald_trump_impeachment_vadak","timestamp":"2019. december. 10. 16:35","title":"Impeachment: megvan, mivel vádolják Trumpot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31c919d9-4a1e-4303-bef4-8e1b1b308006","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hogy még jobb eszközöket tudjon tervezni, a NASA elég gyakran furcsa kísérleteket is elvégez. Most egy rakétájuk üzemanyagtartályát \"fújták\" addig, amíg ki nem pukkadt.","shortLead":"Hogy még jobb eszközöket tudjon tervezni, a NASA elég gyakran furcsa kísérleteket is elvégez. Most egy rakétájuk...","id":"20191210_nasa_sls_szuperraketa_raketa_uzemanyagtartaly_robbanas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=31c919d9-4a1e-4303-bef4-8e1b1b308006&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38214139-a30e-4dcd-aaa3-761f896050db","keywords":null,"link":"/tudomany/20191210_nasa_sls_szuperraketa_raketa_uzemanyagtartaly_robbanas","timestamp":"2019. december. 10. 16:03","title":"Addig növelte a nyomást a NASA, míg szét nem durrant a legújabb rakétája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]