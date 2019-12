Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e375a7fc-60c7-48df-bca1-57ab11b6f944","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Fokozott figyelemre intenek az állatvédők a szilveszteri durrogtatás miatt.","shortLead":"Fokozott figyelemre intenek az állatvédők a szilveszteri durrogtatás miatt.","id":"20191227_Ne_kosse_lancra_a_kutyajat_petardazas_idejen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e375a7fc-60c7-48df-bca1-57ab11b6f944&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17313bd2-b886-4760-998b-73bca59ae857","keywords":null,"link":"/elet/20191227_Ne_kosse_lancra_a_kutyajat_petardazas_idejen","timestamp":"2019. december. 27. 15:25","title":"Ne kösse láncra a kutyáját petárdázás idején!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"111d0e96-26e2-4358-ba51-0e7e363798ee","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A „tankos fordulás” egy autótól elég látványos.","shortLead":"A „tankos fordulás” egy autótól elég látványos.","id":"20191227_A_Tesla_rivalis_pickup_helyben_porog","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=111d0e96-26e2-4358-ba51-0e7e363798ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"383625bb-7b9a-42c6-b13f-ba29f5fcd2aa","keywords":null,"link":"/cegauto/20191227_A_Tesla_rivalis_pickup_helyben_porog","timestamp":"2019. december. 27. 11:02","title":"Elképesztő trükköt tud a Cybertuck riválisa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79b5bbe7-84f0-449d-86d6-71b58b9b0fc2","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Egy ritka fülöp-szigeteki krokodil mart bele gondozója kezébe a zürichi állatkertben, és nem is engedte el áldozatát.\r

\r

","shortLead":"Egy ritka fülöp-szigeteki krokodil mart bele gondozója kezébe a zürichi állatkertben, és nem is engedte el...","id":"20191226_Ratamadt_a_gondozojara_a_krokodil_lelottek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=79b5bbe7-84f0-449d-86d6-71b58b9b0fc2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1af2917-f7d4-4464-a628-bb01a9e252ba","keywords":null,"link":"/elet/20191226_Ratamadt_a_gondozojara_a_krokodil_lelottek","timestamp":"2019. december. 26. 17:18","title":"Rátámadt a gondozójára a krokodil, lelőtték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30797f5e-1553-4c6c-92eb-b2cacf75e074","c_author":"Földvári Zsuzsa","category":"360","description":"Ausztria az uniós országoktól lemaradva, csak most tiltotta be a dohányzást a vendéglátásban. Az egészségkampány a vízipipákat is elsodorta.","shortLead":"Ausztria az uniós országoktól lemaradva, csak most tiltotta be a dohányzást a vendéglátásban. Az egészségkampány...","id":"201951__osztrak_cigitilalom__kavehazi_kultura__15_ev_keses__nikotin_nelkul","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=30797f5e-1553-4c6c-92eb-b2cacf75e074&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ad62237-4a10-4f77-a284-a9d5ce8f744c","keywords":null,"link":"/360/201951__osztrak_cigitilalom__kavehazi_kultura__15_ev_keses__nikotin_nelkul","timestamp":"2019. december. 27. 09:30","title":"Vége a füstös kávéházi hangulatnak Ausztriában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9e0b823-a62f-4b29-bdfb-b8ce7bdd1b51","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az év legfontosabb hazai közéleti eseményeinek kronológiáját négy részben olvashatja a hvg360-on. Ez a negyedik, befejező rész.","shortLead":"Az év legfontosabb hazai közéleti eseményeinek kronológiáját négy részben olvashatja a hvg360-on. Ez a negyedik...","id":"20191227_2019_hazai_kronikaja__4","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a9e0b823-a62f-4b29-bdfb-b8ce7bdd1b51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72c1c693-4c69-43c3-9e66-e06e521fb725","keywords":null,"link":"/360/20191227_2019_hazai_kronikaja__4","timestamp":"2019. december. 27. 12:00","title":"Keménykedett a Fidesz, a választók megbüntették – 2019 hazai krónikája / 4.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"236d86c4-9c8a-4a09-a1ec-86881f01f6fc","c_author":"Szepesi András","category":"360","description":"A technológiai fejlődés számtalanszor felforgatta már az orvosi etikát, legyen szó lombikbébikről, génmanipulációról vagy klónozásról. A következő kihívás a mesterséges intelligencia betörése lehet a mindennapi gyógyításba.","shortLead":"A technológiai fejlődés számtalanszor felforgatta már az orvosi etikát, legyen szó lombikbébikről, génmanipulációról...","id":"201951__gyogyito_intelligencia__ember_es_gep__adatbaj__egy_szem_tobbet_lat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=236d86c4-9c8a-4a09-a1ec-86881f01f6fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"003c42a5-e61c-47de-a566-13c637cff796","keywords":null,"link":"/360/201951__gyogyito_intelligencia__ember_es_gep__adatbaj__egy_szem_tobbet_lat","timestamp":"2019. december. 27. 08:15","title":"Szabad-e a mesterséges intelligencia kezébe adni a szikét és az adatainkat?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5064e3a7-db38-4c18-ad9c-e2a3f0740fe6","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A világ legöregebb fosszilis erdejének maradványait fedezték fel a New York állambeli Cairo városának elhagyatott kőfejtőjénél.","shortLead":"A világ legöregebb fosszilis erdejének maradványait fedezték fel a New York állambeli Cairo városának elhagyatott...","id":"20191227_vilag_legidosebb_erdeje_usa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5064e3a7-db38-4c18-ad9c-e2a3f0740fe6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8ac8c68-b693-4942-9fd3-ceef777e1838","keywords":null,"link":"/tudomany/20191227_vilag_legidosebb_erdeje_usa","timestamp":"2019. december. 27. 12:03","title":"Találtak egy 386 000 000 éves erdőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38c7602f-1345-482d-844c-86341eeb9662","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Karácsony napján 84 évesen Drezdában elhunyt Peter Schreier világhírű német opera- és oratóriuménekes, karmester, a 20. század egyik vezető lírai tenorja.\r

\r

","shortLead":"Karácsony napján 84 évesen Drezdában elhunyt Peter Schreier világhírű német opera- és oratóriuménekes, karmester, a 20...","id":"20191226_Elhunyt_Peter_Schreier_a_20_szazad_egyik_vezeto_lirai_tenorja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=38c7602f-1345-482d-844c-86341eeb9662&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f177424-6f5b-413d-9acc-2ed5bf9d5c2b","keywords":null,"link":"/kultura/20191226_Elhunyt_Peter_Schreier_a_20_szazad_egyik_vezeto_lirai_tenorja","timestamp":"2019. december. 26. 17:43","title":"Elhunyt Peter Schreier, a 20. század egyik vezető lírai tenorja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]