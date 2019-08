Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bb1400f7-cd6d-4bbc-a598-b188469fe3db","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"30 éve, 1989-ben volt a Páneurópai Piknik Sopronban, az évfordulóra érkezett Angela Merkel a városba, ahol találkozott Orbán Viktorral is. A nap eseményeiről folyamatosan frissülő cikkben számolunk be.



","shortLead":"30 éve, 1989-ben volt a Páneurópai Piknik Sopronban, az évfordulóra érkezett Angela Merkel a városba, ahol találkozott...","id":"20190819_Orban_es_Merkel_Sopronban_emlekeznek_es_talalkoznak__kovesse_nalunk_az_esemenyt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bb1400f7-cd6d-4bbc-a598-b188469fe3db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fd68031-a606-4574-b1be-2b1f2a4acd42","keywords":null,"link":"/itthon/20190819_Orban_es_Merkel_Sopronban_emlekeznek_es_talalkoznak__kovesse_nalunk_az_esemenyt","timestamp":"2019. augusztus. 19. 10:18","title":"Átjárhatóbb határokért is imádkoztak Orbán és Merkel előtt Sopronban - kövesse nálunk az eseményt!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29047219-598a-4758-8421-8edd3675dca1","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Halálra gázolt egy kerékpárost a villamos a budapesti Batthyány tér közelében vasárnap délután - közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság a rendőrség honlapján.","shortLead":"Halálra gázolt egy kerékpárost a villamos a budapesti Batthyány tér közelében vasárnap délután - közölte a Budapesti...","id":"20190818_Halalra_gazolt_egy_kerekparost_a_villamos_Budapesten","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=29047219-598a-4758-8421-8edd3675dca1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c21e13d9-8722-46cc-ab62-89add725ee54","keywords":null,"link":"/itthon/20190818_Halalra_gazolt_egy_kerekparost_a_villamos_Budapesten","timestamp":"2019. augusztus. 18. 18:39","title":"Halálra gázolt egy kerékpárost a villamos Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41361d93-ec2c-419d-8c6e-10e8f50996d1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Pedig az USA kérte a városállamtól, hogy tartsa fenn a kihajózási tilalmat, de Gibraltár szerint az európai jog alapján nem teljesítheti az USA kérését.","shortLead":"Pedig az USA kérte a városállamtól, hogy tartsa fenn a kihajózási tilalmat, de Gibraltár szerint az európai jog alapján...","id":"20190819_Kihajozott_az_irani_tankhajo_Gibraltarbol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=41361d93-ec2c-419d-8c6e-10e8f50996d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e7161f2-6bd3-4e2c-becd-84757d550a7c","keywords":null,"link":"/vilag/20190819_Kihajozott_az_irani_tankhajo_Gibraltarbol","timestamp":"2019. augusztus. 19. 12:11","title":"Kihajózott az iráni tankhajó Gibraltárból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d2c3f22-e643-45e2-9e75-d762ecb3c6b8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orvvadászat a vád a ságújfalui férfi ellen.\r

\r

","shortLead":"Orvvadászat a vád a ságújfalui férfi ellen.\r

\r

","id":"20190819_Nem_aprozta_el_urgere_vadaszott_osszesen_47_csapdaval_egy_ferfi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2d2c3f22-e643-45e2-9e75-d762ecb3c6b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e44de10d-78c5-4dde-929d-7e912b884be4","keywords":null,"link":"/itthon/20190819_Nem_aprozta_el_urgere_vadaszott_osszesen_47_csapdaval_egy_ferfi","timestamp":"2019. augusztus. 19. 11:42","title":"Nem aprózta el: ürgére vadászott összesen 47 csapdával egy férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a54a210c-9bbd-43ac-97fd-65ec74e62924","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Elvileg elektromos meghajtású autókat összeszerelő üzemet létesítenek a területen.","shortLead":"Elvileg elektromos meghajtású autókat összeszerelő üzemet létesítenek a területen.","id":"20190819_Kinai_kezbe_kerulhet_a_matyasfoldi_Ikarus_park","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a54a210c-9bbd-43ac-97fd-65ec74e62924&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5335e6c8-0fc7-411e-bc33-ba1ac37b8bb3","keywords":null,"link":"/cegauto/20190819_Kinai_kezbe_kerulhet_a_matyasfoldi_Ikarus_park","timestamp":"2019. augusztus. 19. 15:35","title":"Kínai kézbe kerülhet a mátyásföldi Ikarus park","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0908baf0-2904-45ba-a245-0ab096de1de0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Újabb részleteket mesélt Galbács Mihály gyulai, már csak volt fideszes politikus a Partizánnak, például azt, ki az a helyi politikusokhoz rokoni szállal is kötődő vállalkozó, aki 2010 óta tarol a tendereken, és azt is, hogy változott meg Gyula 2010 után.","shortLead":"Újabb részleteket mesélt Galbács Mihály gyulai, már csak volt fideszes politikus a Partizánnak, például azt, ki...","id":"20190818_Galbacsi_meg_jobban_kitalal_Gyula","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0908baf0-2904-45ba-a245-0ab096de1de0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e733f95-3a32-4460-98e2-15d895d0ca6c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190818_Galbacsi_meg_jobban_kitalal_Gyula","timestamp":"2019. augusztus. 18. 15:40","title":"\"Egy cég nyerte a tenderek 90%-át\" - még jobban kitálal a gyulai exfideszes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ccecd96-de3c-4bc0-beca-9622931cafb8","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Idén is szétosztják az ünneplők között.\r

\r

","shortLead":"Idén is szétosztják az ünneplők között.\r

\r

","id":"20190820_Egy_tonna_lisztbol_keszul_a_Karpatmedence_kenyere","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7ccecd96-de3c-4bc0-beca-9622931cafb8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e71e663-d21e-42c9-a758-1cfa3ca581f0","keywords":null,"link":"/elet/20190820_Egy_tonna_lisztbol_keszul_a_Karpatmedence_kenyere","timestamp":"2019. augusztus. 20. 08:59","title":"Egy tonna lisztből készül a Kárpát-medence kenyere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2129ecce-5594-4d4b-bdb8-9122b766d1a9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A következő néhány évben is igen alacsony kamatokat vár Olaf Scholz német pénzügyminiszter. „Ezért ne úgy fektessék be a pénzüket, mint én” – javasolta.","shortLead":"A következő néhány évben is igen alacsony kamatokat vár Olaf Scholz német pénzügyminiszter. „Ezért ne úgy fektessék be...","id":"20190818_Scholz_evekig_ne_varjanak_kamatemelest","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2129ecce-5594-4d4b-bdb8-9122b766d1a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9cae0ae0-4cea-4672-b52d-f91f84b84807","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190818_Scholz_evekig_ne_varjanak_kamatemelest","timestamp":"2019. augusztus. 18. 15:21","title":"Scholz: évekig ne várjanak kamatemelést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]