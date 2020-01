Az Amerikai Egyesült Államok mindenben jobb mindenkinél a világon – Donald Trump ezt ecsetelgette hosszan a davosi világgazdasági fórumon. A klímatagadó amerikai elnök arról is sokat beszélt már az elmúlt években, hogy szerinte a globális felmelegedés egyáltalán nem probléma, erre hivatkozva 2017-ben a párizsi klímaegyezményből is kiléptette az Amerikai Egyesült Államokat.

Trump nem okozott senkinek meglepetést azzal, hogy részletezte, miért is jár élen az USA nemcsak a gazdaságban (rekordalacsony munkanélküliség, rekordberuházás számosszektorban, rekordokat döntögető tőzsde, stb.), de szinte mindenben a világon. Elbüszkélkedett a Kínával kötött („sosem volt még ilyen jó a kapcsolat”), valamint az USA, Mexikó és Kanada között létrejött kereskedelmi megállapodással (USMCA) is amellett, hogy kilátásba helyezte a kétoldalú megállapodást Japánnal, az Egyesült Királysággal és Dél-Koreával is.

Trump optimizmusra szólította fel a résztvevőket és „az amerikai álom nagyobb, jobb és erősebb, mint valaha” vezérfonala mellé 2020-ban már bekúszott a környezet is: az elnök elmondása alapján az USA energiafüggetlen, magasan világelső az olaj- és földgáztermelésben és az USA-ban a legtisztább a víz és a levegő. Továbbá bejelentette azt is, hogy lankadatlanul hisz a technológia és a tudomány áttöréseiben és hogy csatlakoznak az 1 billió fa ültetésére irányuló kezdeményezéshez. Emellett bejelentette, hogy jobban fognak vigyázni az amerikai fákra és erdőkre, valamint a tetteket sürgette, hogy ne következzen be a pesszimisták által jósolt apokalipszis („figyelmen kívül kell hagyni a végítélet prófétáit (…) nem hagyhatjuk, hogy bekövetkezzen az, amit látni akarnak”) – a konkrétumokról azonban nem sokat árult el.

Nettó nulla helyett valódi nullára van szükség

Greta Thunberg klímaaktivista nyitóbeszéde már nem volt ennyire optimista: a világszerte elinduló mozgalmak révén egyfelől sok minden történt és világszerte számtalan fiatal fogott össze a klímaváltozás ügyének érdekében, egyre nagyobb tömeg figyelme irányul a témára, másfelől semmi sem történt és szerinte még csak közel sem kerültünk ahhoz, hogy csökkentsük a széndioxid-kibocsátást.

Ő sem okozott meglepetést azzal, hogy szokásához híven keményen kiosztotta a felnőtteket és az üzleti szférát: „nem kértük, hogy olyan technológiákra hagyatkozzatok, amelyek még nem léteznek, vagy hogy karbonsemlegessé és nettó nulla kibocsátást valósítsatok meg úgy, hogy csaltok és manipuláltok a számokkal. Azt sem kértük tőletek, hogy úgy ellensúlyozzátok a kibocsátást, hogy eközben fizettek ezért valaki másnak.” Az afrikai faültetést is bírálta, miközben az amazonasi esőerdőket égetik a profit reményében. A klímaaktivista szerint senki sem teljesítette azokat a vállalásokat, amelyek mellett elköteleződtek a párizsi klímaegyezménnyel és a kibocsátás radikális csökkentését sürgeti.

„Ez nem a bal vagy a jobb oldalról szól. A fenntarthatóság szempontjából mindenki elbukott, egyetlen politikai ideológia vagy gazdasági berendezés sem tudott megbirkózni az éghajlati és a környezeti vészhelyzettel és egyik sem tudott egy összetartó, fenntartható világot létrehozni” – mondta a klímaaktivista. Visszautalt a tavalyi, szintén a Világgazdasági Fórumon tartott beszédében elhangzott, a világsajtót bejáró „ég a házunk” mondatára is: „Ha nem vettétek volna észre, a világunk továbbra is ég. Hiába mondták, hogy megoldják, hogy nem hagynak minket cserben, mi következett? A csend. És ami még a csendnél is rosszabb, azok az üres szavak és ígéretek, amelyek azt a látszatot keltik, hogy megfelelő lépéseket tettek. Nincs időnk az új technológiára várni.” Továbbá felszólította a fórum minden résztvevőjét, hogy tegyenek lépéseket és hagyjanak fel a fosszilis tüzelőanyagokkal – nem 2030-ra, nem is 2021-re, hanem azonnal. „Azon gondolkodom, hogy mit mondotok majd a gyerekeiteknek, akik a klímakatasztrófával kerülnek majd szembe. Hogy miért van az, hogy meg sem próbáltatok tenni ellene. Mert rossznak tűnt a gazdaság számára? És ezért mondtatok le az élhető jövőbeni körülményekről? A ti tetteitek táplálják a lángokat.”