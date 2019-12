Komoly koalíciót hoztak össze a klímaváltozást tagadók, a jobboldali populista pártok, illetve az olajipar háttérben maradó lobbistái. Az új szövetség rettenetes ellenfele egy 16 éves svéd diáklány, Greta Thunberg, akinek alig több mint egy év alatt sikerült mozgósítania az eddig passzív, de mára a jövőjük miatt aggódó fiatalokat.

A támadások fő iránya az, hogy bebizonyítsák, Greta, akit a Times amerikai magazin 2019-ben az év emberének választott, a zöldlobbi gyermekkatonája. Az összeesküvés-elméletek terjesztői leginkább a Standpoint nevű portálon még 2019 májusában megjelent elemzést használják – és tupírozzák – fel, a cikk ugyanis azt állítja, a svéd parlament előtt 2018. augusztus 20-án magányos klímasztrájkot kezdő Greta Thunbergből egy pr-szakember, a svéd Ingmar Rentzhog csinált „világszámot”. Ő volt az – állítja a Standpoint –, aki már előre tudott az akcióról, s amikor „véletlenül” arra járt a sztrájk napján, az ő közösségi bejegyzései indították el a diáklányt a világhír felé. „Nem én találtam fel Gretát, de segítettem eljuttatni az üzenetet a világ közvéleményéhez” – idézte a Standpoint Rentzhogot.

Bár már a Standpoint-cikk is azzal a címmel jelent meg, hogy a klímaharcos mögött a lobbisták, befektetők és energiavállalatok árnyékkoalíciója áll, a portál következtetései nem voltak elég „ütősek” a nehéztüzérséggel támadó médiumok számára. Az újabb – és köztük magyar nyelven is több helyen megjelent – verzióban már Rentzhog vette rá Thunberget a sztrájkra, s hamarosan megjelent a Soros-szál is. A saját meghatározása szerint konzervatív, szabad és független Deutschland Kurier meg is ”találta” Thunberg németországi „tartóját”, Luisa Neubauer személyében. A Kurier szerint Németországban az One nevű segélyszervezetnél dolgozó Neubauer szervezi Thunberg fellépéseit, s rövid kutakodás után a lap azt is “kiderítette” a magyar származású amerikai üzletember, Soros György az One első számú finanszírozója.

Mint a jereváni rádió – nem tartó, nem Soros, és nem csak bal

A Kurier, majd az alapcikket átvevő többi médium beszámolójával csak az a baj, hogy nem igazak. Neubauernak csak annyi köze van Thunberghez, hogy Németországban ő lett az iskolasztrájk “arca”, az One pedig ugyan valóban kap pénzt Soros György alapítványától, csak az nem igaz, hogy Soros lenne a főtámogató. Az One oldalán ugyanis fel van sorolva vagy ötven név, amely 2017 óta legalább 25 ezer dollárt adományozott az alapnak, s a Nyílt Társadalom csak egyike a finanszírozóknak. Az sem feltétlenül igaz, hogy egyedül a baloldal állna Neubauer mögött: az adományozók között ott van a Coca-Cola, vagy az amerikai Michael Bloomberg jótékonysági szervezete is.

Miközben a közösségi oldalakat bejárják azok a – hamisított, eredetileg Al Gore volt amerikai alelnökkel készült – képek, amelyeken Soros átöleli “gyermekkatonáját”, sok, többségében jobboldali “megmondóember” bántalmazza verbálisan Greta Thunberget. Ezek a támadások igencsak megszaporodtak az után, hogy a Time Thunberget választotta az év emberének.

A klímaváltozást kitartóan és határozottan tagadó Donald Trump amerikai elnök valószínűleg részben azért is esett neki újra Thunbergnek, mert fájt neki, hogy nem ő került a címlapra, Laura Ingrahamnak, az amerikai Fox News népszerű műsorvezetőjének viszont elvi kifogásai voltak a klímaharcos kiválasztásával, szerinte ugyanis nem az “iskolakerülő tizenévest”, hanem a demokráciáért harcoló, életüket is kockáztató hongkongi tüntetőknek járt volna a rangos elismerés.

Azt sem tudják sokan lenyelni, hogy Thunberget a Time magazin az év emberének választotta, ők azt hánytorgatják fel, hogy korábban ugyanilyen év végi címlapot kapott a lapnál Hitler, vagy Sztálin is.

Megmondta a véleményét a brit autós újságírás fenegyereke, Jeremy Clark is, aki előbb “leidiótázta” Thunberget, majd közölte, a diáklány miatt a fiatalok már nem szeretik az autókat, és ezzel a klímaharcos megöli az autókiállításokat. Az “idiótázás” azért is bunkóság, mert Thunberg egyébként Asperger-szindrómával él. És ami igazán megdöbbentő, az az, hogy a közönségességéről is hírhedt Clark mellett a magyar Miniszterelnökséget vezető miniszter, Gulyás Gergely is "beteg kisgyereknek" nevezte a klímaaktivistát, bár utólag elnézést kért emiatt.

Családi kör

Az operaénekes édesanyja és színész édesapja támogatását élvező Thunberg eleinte a családban kezdte a környezetért folytatott harcot, rávette családtagjait, hogy éljenek fenntartható módon, hagyjanak fel a húsevéssel és a repüléssel. Ez után jött a klímasztrájk, s ez Greta önértékelését is megváltoztatta: míg korábban olyannak tartotta magát, akiket még osztálytársai sem vesznek észre, most azt mondja, állapota – ami miatt egy kicsit másképpen látja a világot, mint az átlagemberek – szupererőt adott neki.

Kell is az erő: az utóbbi egy évben politikusok százaival találkozott, felszólalt az EU-ban az amerikai törvényhozásban, és az ENSZ-ben is, ahol számonkérte a világ kormányain, hogy miképpen merészelik tönkretenni a világot a következő generációk számára. Demonstrációk tucatjain vett részt számtalan országban, vitárolással többször is átszelte az Atlanti-óceánt, s augusztus óta decemberben tért haza először Svédországba.

© Facebook/Greta Thunberg

A bírálatok szemmel láthatóan annak ellenére zavarják, hogy lényegesen több az elismerő szó, mint a kritika. Thunberg közösségi oldalait milliók követik – az Instagramot például kilencmillióan – s idén már a világ szinte valamennyi országában felvonultak már a Thunberg hívására határozottabb klímapolitikát követelő gyerekek és diákok.

Elkésett jobb

Aligha van racionális magyarázat arra, hogy miért inkább a jobboldali populista erők tagadják a klímaváltozást, és tartják Soros-bérencnek, vagy jobb esetben megtévesztett környezetvédelmi aktivistának a svéd diáklányt. Az ugyanis már csak következmény, hogy a jobboldal szereti úgy feltüntetni a klímaváltozás elleni harcot, mintha az a baloldali pártok jól előkészített félrevezető kampánya lenne, melynek célja az, hogy a migránsválságról eltereljék a világ figyelmét.

A háttérben az húzódhat, hogy a liberális és baloldali mozgalmak előbb látták meg a globális klímaváltozás okozta veszélyeket, s a jobboldal egyelőre nem tudja, miképpen reagáljon. „Az igazság az, hogy a tekintélyes és a fősodorhoz tartozó tudósok mindegyike úgy véli, komoly következményei lesznek a felmelegedésnek, még ha nem is olyan tragikusak, mint amilyeneket Al Gore volt alelnök és a vele egyetértők jósolnak. A liberálisok azt kiáltják, hogy leszakad az ég, a konzervatívok pedig bedugták a fülüket, így nem csak az egyértelmű túlzásokat nem hallják meg, hanem a tényeket sem” – írta elemzésében a konzervatívokhoz közelebb álló National Affairs folyóirat két szerzője, Jim Manzi és Peter Wehner, akik szerint a konzervatívok reális megoldási alternatívák kidolgozásával nyerhetnék vissza a kezdeményezést.

„A konzervatívok álláspontja hosszú távon fenntarthatatlan, de sokan mégis kitartanak mellette, mert attól tartanak, ha elismerik, hogy a globális felmelegedés egy részéért az emberi tevékenység felelős, akkor azt is el kell fogadniuk, hogy a baloldali klímaaktivisták által javasolt módszerekkel oldják meg a válságot. Attól tartanak, hogy a klímaváltozást elismerő politika új kibocsátási adókhoz és karbonkereskedelemhez vezet, s az állam megszáll még egy fontos szektort” – írták az elemzők.