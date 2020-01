Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e7d2b467-4380-4d7c-a2de-e87675f6275f","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Elsőként az orosz válogatott jutott a Duna Arénában zajló vízilabda Európa-bajnokság női tornájának fináléjába.","shortLead":"Elsőként az orosz válogatott jutott a Duna Arénában zajló vízilabda Európa-bajnokság női tornájának fináléjába.","id":"20200123_Dontoben_az_oroszok_a_vizilabda_Ebn","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e7d2b467-4380-4d7c-a2de-e87675f6275f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4a107c8-ba63-45ba-b319-acea95e8394d","keywords":null,"link":"/sport/20200123_Dontoben_az_oroszok_a_vizilabda_Ebn","timestamp":"2020. január. 23. 18:56","title":"Döntőben az oroszok a vízilabda Eb-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb778481-db1d-4771-9b05-a10a27141feb","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az internetes szóváltást új szintre emelték.","shortLead":"Az internetes szóváltást új szintre emelték.","id":"20200122_Elefanttal_uzent_Schobert_Norbertnek_a_Fovarosi_Allatkert","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cb778481-db1d-4771-9b05-a10a27141feb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b716126-c4d9-46c5-9250-479cde676f06","keywords":null,"link":"/elet/20200122_Elefanttal_uzent_Schobert_Norbertnek_a_Fovarosi_Allatkert","timestamp":"2020. január. 22. 09:18","title":"Elefánttal üzent Schobert Norbertnek a Fővárosi Állatkert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94b4a1fd-b856-4e5e-bb98-84ce9edeb453","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Az USA és Kína is győzelemként értékelte a tűzszünet megkötését a kereskedelmi háborúban, ami azt eredményezte, hogy a világ két legnagyobb gazdasága eltávolodott egymástól.","shortLead":"Az USA és Kína is győzelemként értékelte a tűzszünet megkötését a kereskedelmi háborúban, ami azt eredményezte...","id":"20200122_USA_Kina","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=94b4a1fd-b856-4e5e-bb98-84ce9edeb453&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e46bb462-669e-4198-a189-279c11d7c524","keywords":null,"link":"/360/20200122_USA_Kina","timestamp":"2020. január. 22. 13:10","title":"Trumpnak úgy kellett a tűzszünet Kínával, mint egy falat kenyér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8370716-667a-4464-8c91-5a0cab97a836","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Itt a megoldás azoknak, akik az 510 lóerős gyári csúcsmodellt túl gyengének és unalmasnak találták.","shortLead":"Itt a megoldás azoknak, akik az 510 lóerős gyári csúcsmodellt túl gyengének és unalmasnak találták.","id":"20200123_kereken_600_loeros_lett_az_uj_bmw_x3_m_competition","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c8370716-667a-4464-8c91-5a0cab97a836&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8502749f-2e8a-40cb-adeb-38eb05a81ba4","keywords":null,"link":"/cegauto/20200123_kereken_600_loeros_lett_az_uj_bmw_x3_m_competition","timestamp":"2020. január. 23. 07:59","title":"Kereken 600 lóerős lett az új BMW X3 M","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14d440b2-1870-4810-9ed2-c7354e99488d","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Amikor alkoholbetegként terápiába megyünk, fenyegetve érezhetjük magunkat, hogy elveszik tőlünk a legfőbb mankót.","shortLead":"Amikor alkoholbetegként terápiába megyünk, fenyegetve érezhetjük magunkat, hogy elveszik tőlünk a legfőbb mankót.","id":"20200123_Melyik_szenvedelyt_valasszuk_az_alkohol_helyett","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=14d440b2-1870-4810-9ed2-c7354e99488d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36a99760-eba2-43f9-a7c4-5feee651a9bb","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20200123_Melyik_szenvedelyt_valasszuk_az_alkohol_helyett","timestamp":"2020. január. 23. 12:30","title":"Melyik szenvedélyt válasszuk az alkohol helyett?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d76cd0e8-64ec-4922-8c47-2e5431d96082","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az Autobahnon vannak sebességkorlátozás nélküli szakaszok, ahol nagyon nem mindegy, bírja-e a téli vagy négy évszakos abroncs is a tempót.","shortLead":"Az Autobahnon vannak sebességkorlátozás nélküli szakaszok, ahol nagyon nem mindegy, bírja-e a téli vagy négy évszakos...","id":"20200123_A_nemeteknel_a_gumiabroncsok_miatt_is_letezik_gyorshajtasi_birsag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d76cd0e8-64ec-4922-8c47-2e5431d96082&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51bf0b7e-0be5-4c03-977b-6c039a5cc28b","keywords":null,"link":"/cegauto/20200123_A_nemeteknel_a_gumiabroncsok_miatt_is_letezik_gyorshajtasi_birsag","timestamp":"2020. január. 23. 09:29","title":"A németeknél a gumiabroncsok miatt is létezik gyorshajtási bírság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"723227cd-ebcb-4072-b352-db7bba23aefc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Lehet tudni, ki az elkövető és azt is, hogy hol lakik, mégsem történt előrelépés az ügyben.","shortLead":"Lehet tudni, ki az elkövető és azt is, hogy hol lakik, mégsem történt előrelépés az ügyben.","id":"20200122_Szexualisan_zaklattak_egy_11_eves_kislanyt_a_rendorseg_keson_reagalt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=723227cd-ebcb-4072-b352-db7bba23aefc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6f6d2fb-317a-45c3-b5c5-e68bdb51faa4","keywords":null,"link":"/itthon/20200122_Szexualisan_zaklattak_egy_11_eves_kislanyt_a_rendorseg_keson_reagalt","timestamp":"2020. január. 22. 20:09","title":"Szexuálisan zaklattak egy 11 éves kislányt, a rendőrség későn reagált","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c82d871a-5bb8-4243-a584-fa4f8d3054dd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az állami kukaholding tízmilliárddal tartozik a fővárosi szemétszállító cégnek, most már rendezheti a számlát.","shortLead":"Az állami kukaholding tízmilliárddal tartozik a fővárosi szemétszállító cégnek, most már rendezheti a számlát.","id":"20200122_A_kukaholding_megkapta_a_tizmilliardos_szamlat_a_fovarostol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c82d871a-5bb8-4243-a584-fa4f8d3054dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5028b610-d9a8-4c48-83d9-b8fa48acb625","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200122_A_kukaholding_megkapta_a_tizmilliardos_szamlat_a_fovarostol","timestamp":"2020. január. 22. 15:30","title":"A kukaholding megkapta a tízmilliárdos számlát a fővárostól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]