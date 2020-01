Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"449b1181-8ef6-4ca9-bd14-33a078d99ecb","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az iráni külügyminiszter arányos megtorló lépésnek nevezte és befejezettnek mondta a rakétacsapásokat, amelynek csak iraki áldozatairól tudni egyelőre. Az egyik rakéta fel sem robbant.","shortLead":"Az iráni külügyminiszter arányos megtorló lépésnek nevezte és befejezettnek mondta a rakétacsapásokat, amelynek csak...","id":"20200108_Trump_minden_rendben_van_raketatamadasainak_az_amerikaiak_egyelore_nem_gondolkoznak_valaszcsapasban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=449b1181-8ef6-4ca9-bd14-33a078d99ecb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51fa8e94-a735-4640-83f7-531e70dd27c2","keywords":null,"link":"/vilag/20200108_Trump_minden_rendben_van_raketatamadasainak_az_amerikaiak_egyelore_nem_gondolkoznak_valaszcsapasban","timestamp":"2020. január. 08. 07:23","title":"Trump szerint \"minden rendben van\", az amerikaiak egyelőre nem gondolkoznak válaszcsapásban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f34bcb4-67ff-4bb6-8f22-97ea99ac9769","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Irán legfőbb vallási és politikai vezetője szerint az Egyesült Államoknak távoznia kell a régióból. Az amerikai katonák által használt iraki támaszpontok elleni rakétacsapásokat az amerikaiak arcul csapásának nevezte, de szerinte Irán nem érheti be ezzel a katonai akcióval.","shortLead":"Irán legfőbb vallási és politikai vezetője szerint az Egyesült Államoknak távoznia kell a régióból. Az amerikai katonák...","id":"20200108_ali_hameini_washington_teheran_arcul_csapas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0f34bcb4-67ff-4bb6-8f22-97ea99ac9769&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4099a8e-11bc-444c-acc6-9c3325be1191","keywords":null,"link":"/vilag/20200108_ali_hameini_washington_teheran_arcul_csapas","timestamp":"2020. január. 08. 13:44","title":"Hamenei ajatollah: Irán arcul csapta az Egyesült Államokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"562e19e1-9cbf-449f-924c-1a79cda63f0f","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A korábbi Nissan-vezér Carlos Ghosn felesége, Carole ellen hamis tanúzás miatt adtak ki elfogatóparancsot. ","shortLead":"A korábbi Nissan-vezér Carlos Ghosn felesége, Carole ellen hamis tanúzás miatt adtak ki elfogatóparancsot. ","id":"20200107_Carlos_Ghosn_felesege_ellen_adtak_ki_elfogatoparancsot_Japanban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=562e19e1-9cbf-449f-924c-1a79cda63f0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6279582-def9-441a-b1bb-5ef2f1bbbb59","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200107_Carlos_Ghosn_felesege_ellen_adtak_ki_elfogatoparancsot_Japanban","timestamp":"2020. január. 07. 14:52","title":"Carlos Ghosn felesége ellen adtak ki elfogatóparancsot Japánban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5a95b84-99a0-4b78-a772-5029f3276dc5","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Kéthetes bulisorozattal zárják le a nyolcéves történetet.","shortLead":"Kéthetes bulisorozattal zárják le a nyolcéves történetet.","id":"20200107_Bezar_az_Ankert_is","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c5a95b84-99a0-4b78-a772-5029f3276dc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df0d4ef1-de63-4712-933b-1e68ff9ab9aa","keywords":null,"link":"/kultura/20200107_Bezar_az_Ankert_is","timestamp":"2020. január. 07. 11:19","title":"Bezár az Anker't is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9755c17b-bb5c-4fd2-a162-b681680972a3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Enyhe, 4,5-ös földrengést észleltek szakemberek Iránnak azon a részén, ahol egy atomerőmű is található. Ugyanott pár hete is rengett a föld.","shortLead":"Enyhe, 4,5-ös földrengést észleltek szakemberek Iránnak azon a részén, ahol egy atomerőmű is található. Ugyanott pár...","id":"20200108_foldrenges_foldmozgas_irani_atomeromu","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9755c17b-bb5c-4fd2-a162-b681680972a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b51755c-5d39-4c51-a51c-c44de0ad29bf","keywords":null,"link":"/tudomany/20200108_foldrenges_foldmozgas_irani_atomeromu","timestamp":"2020. január. 08. 09:43","title":"Megint rengett a föld az iráni atomerőmű közelében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8e39c68-86a5-4b7e-96e3-c5bcd7f5dc10","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Bosch a Las Vegasban zajló CES 2020 technológiai kiállításon mutatta be autókba szerelhető virtuális napellenzőjét. A német vállalat mérnökei az autó egyéb kellékeit is átgondolták, intelligensebbé tették.","shortLead":"A Bosch a Las Vegasban zajló CES 2020 technológiai kiállításon mutatta be autókba szerelhető virtuális napellenzőjét...","id":"20200107_bosch_virtual_visor_intelligens_napellenzo_3d_kepernyo_utaster_megfigyelo_rendszer","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e8e39c68-86a5-4b7e-96e3-c5bcd7f5dc10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b7baadb-6c2a-4df7-a0f5-7ebe708b905a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200107_bosch_virtual_visor_intelligens_napellenzo_3d_kepernyo_utaster_megfigyelo_rendszer","timestamp":"2020. január. 07. 07:33","title":"Ha ilyen napellenzőt szereltet az autóba, automatikusan mindig ott takar majd, ahonnan éppen süt a Nap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f43aa93-0e92-40e4-ae18-37cb595bc5c6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az Ukraine International Airlines (ukrán nevének rövidítésével MAU) légitársaság képviselői szerint az Iránban szerda reggel lezuhant utasszállító repülőgépük jó állapotban volt, és a járat jól képzett személyzete sem követhetett el hibát.","shortLead":"Az Ukraine International Airlines (ukrán nevének rövidítésével MAU) légitársaság képviselői szerint az Iránban szerda...","id":"20200108_iran_teheran_lezuhant_ukran_repulo_legitarsasag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0f43aa93-0e92-40e4-ae18-37cb595bc5c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d82cd229-f97c-4c52-8ad6-ba6e2a3bc9e6","keywords":null,"link":"/vilag/20200108_iran_teheran_lezuhant_ukran_repulo_legitarsasag","timestamp":"2020. január. 08. 12:15","title":"Ukrán légitársaság: Az egyik legjobb gépünk zuhant le Iránban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06938008-9104-4417-91ef-c1434ac41cf3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az eset a 10-es úton történt vasárnap este.","shortLead":"Az eset a 10-es úton történt vasárnap este.","id":"20200106_Egyszerre_harom_vaddisznot_gazolt_el_egy_autos_Piliscsabanal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=06938008-9104-4417-91ef-c1434ac41cf3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98e3e191-7748-43bb-8aad-fc3627d99a79","keywords":null,"link":"/cegauto/20200106_Egyszerre_harom_vaddisznot_gazolt_el_egy_autos_Piliscsabanal","timestamp":"2020. január. 06. 15:06","title":"Egyszerre három vaddisznót gázolt el egy autós Piliscsabánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]