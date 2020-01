A határidőket tekintve nem állnak rosszul a két év múlva sorra kerülő magyar-szlovák közös rendezésű férfi Európa-bajnokság előkészületei - mondta Kocsis. "Várhatóan a multifunkciós nagy csarnok is elkészül határidőre Budapesten, ez azt is jelenti, hogy a 2024-es női Eb megrendezése semmilyen további infrastrukturális beruházást nem igényel"

Magyarország a közelmúltban női junior világ- és Európa-bajnokságot is rendezett, jövőre férfi junior vb-nek ad otthont, a női Bajnokok Ligája négyes döntőjének pedig legalább további öt esztendeig lesz házigazdája. Az MKSZ tavaly ősszel jelezte szándékát a 2025-ös és a 2027-es férfi, valamint a 2027-es női felnőtt világbajnokság megrendezésére.

Kocsis Máté a férfiak Európa-bajnoki szereplése - kilencedik helyezése - kapcsán úgy fogalmazott, hogy minden magyar büszke lehet arra, hogy van egy megfiatalított felnőtt férfi válogatott, amelynek jó néhány tagja most lépett először pályára világeseményen. Ehhez képest az olimpiai bajnok nem tudta legyőzni az együttest, az oroszokat pedig még soha nem verték meg világversenyen a magyarok - ideértve a Szovjetuniót is -, de most ez is sikerült.

"A végére elfogyott vagy a fizikai, vagy a mentális erő, de ez javítható. Mindenki bízhat benne, hogy ez a kiváló csapat összeérhet 2022-re, a hazai rendezésű Európa-bajnokságra. Szép jövő előtt áll a sportág, élni kell ezzel a lehetőséggel a szövetségnek és a sportolóknak is" - nyilatkozta az elnök.