Az amerikai és német kötvények hozama 3-4 hónapos mélypontra esett, komolyan zuhannak a tőzsdék is – írja Zsiday Viktor befektetési szakértő a koronavírus okozta félelmekről, amik már a tőkepiaci mozgásokat is befolyásolják. Zsiday szerint a félelem alapja nagyjából az, hogy a vírus, vagy akárcsak a vírus körüli pánik is totális satuféket tud nyomni nemcsak a kínai, hanem a világgazdaságnak is.

A szakember szerint nemcsak önmagában a vírus, de már az attól való félelem is nagyon gyors recessziót tud generálni. Példának a kínai turizmust hozta fel, ami pillanatok alatt összeomlott, hiszen leállították az utazási irodák összes szervezett kül- és belföldi útját. Vajon mennyi ideg tartható ez fenn anélkül, hogy be ne csődölne pár utazási iroda? – teszi fel a kérdést.

Zsiday Viktor úgy látja, a fejlett világ gazdaságának 70-80 százaléka a szolgáltatószektor, amely drasztikus sebességgel tud leállni, ha megijednek az emberek és otthon maradnak, bezárkóznak. Ez az a félelem, ami most a piacokat mozgatja, a befektetők elképzelhetőnek tartanak egy gyorsan bekövetkező recessziót és ezért esnek a tőzsdék, az olaj, a réz.

Mindez a szakértő szerint szorosan kapcsolódik a forint árfolyamához is: ha bekövetkezik a legrosszabb, akkor nyilván a korábbiaknak megfelelően a globális problémákat ismét a forint árfolyamának elengedésével kezelheti a jegybank.

Kínában a koronavírusban fertőzöttek száma hétfő estig elérte a 4535-öt, míg a halálos áldozatok száma 106-ra nőtt. A fertőzés ugyan a Tibeti Autonóm Területen kívül az ország összes területére elért, de az esetek túlnyomó többsége még mindig Hupej tartományra korlátozódik, ahol hétfő estig 2714 esetet tartottak nyilván, míg a második legsúlyosabban érintett dél-kínai Kuangtung tartományban mindössze 188 beteget diagnosztizáltak.

Szijjártó Péter külügyminiszter kedden arról beszélt egy sajtótájékoztatón, hogy nyolc magyar van Kínában.

Közülük hatan Vuhan városában, ahonnan a vírus indult, ketten Hupej tartomány más részén. Ebből a nyolc emberből hét magyar azt kérte, menekítsék ki őket Kínából. Ebből a hétből öten a lezárt Vuhan városban vannak, ketten máshol.