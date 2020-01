Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3982fddb-752d-40b2-9d65-12977a5237c5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az ügyészség szóvivője megerősítette, hogy tervben van a találkozó a két fél között. A téma: az uniós pénzek felhasználása.","shortLead":"Az ügyészség szóvivője megerősítette, hogy tervben van a találkozó a két fél között. A téma: az uniós pénzek...","id":"20200128_olaf_csalas_elleni_hivatal_polt_peter_legfobb_ugyesz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3982fddb-752d-40b2-9d65-12977a5237c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4db561fd-10dc-4b6a-b38b-09f1dd9825ef","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200128_olaf_csalas_elleni_hivatal_polt_peter_legfobb_ugyesz","timestamp":"2020. január. 28. 15:02","title":"Az OLAF vezetője még a héten leülhet beszélni Polt Péterrel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e664fb25-631a-40ab-9a35-66bee4c56d2e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kompakt XC40 divatterepjáró lokálisan zéró károsanyag-kibocsátású változatának első példányait az év végén vehetik át a vásárlók.","shortLead":"A kompakt XC40 divatterepjáró lokálisan zéró károsanyag-kibocsátású változatának első példányait az év végén vehetik át...","id":"20200127_mar_rendelheto_az_elso_tisztan_elektromos_volvo_xc40_recharge_p8_awd","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e664fb25-631a-40ab-9a35-66bee4c56d2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71474423-46d2-4a31-bb11-cd79f0d66214","keywords":null,"link":"/cegauto/20200127_mar_rendelheto_az_elso_tisztan_elektromos_volvo_xc40_recharge_p8_awd","timestamp":"2020. január. 27. 16:21","title":"Már rendelhető az első tisztán elektromos Volvo","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"417a3c6b-18ef-42c0-9a00-af0a53b37044","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Minden a húsgolyóval kezdődött!","shortLead":"Minden a húsgolyóval kezdődött!","id":"20200128_Lidl_kommenthaboru","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=417a3c6b-18ef-42c0-9a00-af0a53b37044&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45c64683-bcba-4542-9703-5672d2ad5470","keywords":null,"link":"/elet/20200128_Lidl_kommenthaboru","timestamp":"2020. január. 28. 16:24","title":"Olyan kommentháború van a Lidl egyik posztja alatt, hogy arról kár lemaradni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f385b397-a5a2-4028-b5a9-e910235fbb13","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20200128_Egy_tanulsagos_abra_a_nem_letezo_tanarhianyrol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f385b397-a5a2-4028-b5a9-e910235fbb13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21dfdfbd-a239-4fb6-b071-a054c2184938","keywords":null,"link":"/elet/20200128_Egy_tanulsagos_abra_a_nem_letezo_tanarhianyrol","timestamp":"2020. január. 28. 13:10","title":"Egy tanulságos ábra a „nem létező” tanárhiányról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41d4daf7-d836-4950-bda6-23ea73bf163a","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Két tucat külföldi labdarúgó érkezett az élvonalbeli magyar klubokhoz, az utánpótláscsapatoktól viszont csak négyen léptek feljebb.

","shortLead":"Két tucat külföldi labdarúgó érkezett az élvonalbeli magyar klubokhoz, az utánpótláscsapatoktól viszont csak négyen...","id":"20200126_Magyar_top_foci_ket_csapatnyi_idegenlegios_erkezett_a_teli_atigazolasi_szezonban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=41d4daf7-d836-4950-bda6-23ea73bf163a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6585fddc-f1a5-4c34-bbd3-979d23e0b36a","keywords":null,"link":"/sport/20200126_Magyar_top_foci_ket_csapatnyi_idegenlegios_erkezett_a_teli_atigazolasi_szezonban","timestamp":"2020. január. 26. 20:05","title":"Magyar top foci: két csapatnyi idegenlégiós érkezett a téli átigazolási szezonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd1cbda0-bfcd-47e0-96e7-cbcf2232b009","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi az utasokat is inzultálta a miskolci járaton. ","shortLead":"A férfi az utasokat is inzultálta a miskolci járaton. ","id":"20200128_Megutotte_az_ellenort_az_agressziv_utas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bd1cbda0-bfcd-47e0-96e7-cbcf2232b009&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2682febd-2cf1-4e4c-966f-1f678593e099","keywords":null,"link":"/itthon/20200128_Megutotte_az_ellenort_az_agressziv_utas","timestamp":"2020. január. 28. 12:45","title":"Megütötte az ellenőrt az agresszív utas Miskolcon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4a7ff27-904e-43d0-9a22-6da7d23ccdbf","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér volt kommunikációs igazgatójának érkezését a rádió értekezletén jelentették be.","shortLead":"A Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér volt kommunikációs igazgatójának érkezését a rádió értekezletén jelentették be.","id":"20200127_hardy_mihaly_klubradio_foszerkeszto_helyettes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a4a7ff27-904e-43d0-9a22-6da7d23ccdbf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"354739bd-6c5a-45ce-99f3-4c744e2bddf9","keywords":null,"link":"/kkv/20200127_hardy_mihaly_klubradio_foszerkeszto_helyettes","timestamp":"2020. január. 27. 12:34","title":"A Klubrádióhoz igazol Hardy Mihály","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b205066-21a8-45da-8271-5f4145b1b9ef","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"„Megírtam reggelire, felvettem ebédre, és tálaltuk vacsorára” – foglalta össze John Lennon az Instant Karma! (We All Shine On) című dalának történetét. ","shortLead":"„Megírtam reggelire, felvettem ebédre, és tálaltuk vacsorára” – foglalta össze John Lennon az Instant Karma! (We All...","id":"20200127_Otven_eve_irta_Lennon_a_popzene_leggyorsabban_keszult_dalat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5b205066-21a8-45da-8271-5f4145b1b9ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"006e090b-37df-486e-ae20-6e7366b6c219","keywords":null,"link":"/elet/20200127_Otven_eve_irta_Lennon_a_popzene_leggyorsabban_keszult_dalat","timestamp":"2020. január. 27. 13:47","title":"Ötven éve írta John Lennon a popzene leggyorsabban készült dalát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]