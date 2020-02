Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Árvízvédelmi készültségre viszont egyelőre nincs szükség. Többméteres vízszintemelkedés várható a Dunán, Budapestnél a hétvégén várható tetőzés 2020. február. 03. 15:50 Nobel-békedíjra jelölték Greta Thunberget 2019 után 2020-ban is a Nobel-békedíjra esélyes jelöltek között lesz Greta Thunberg. 2020. február. 03. 18:21 Nevetséges manipulátor lett Tartuffe a Katonában Közönségsikert arató poénok, sajátos zaklatási jelenet, háromszemű címszereplő Moliere klasszikus vígjátékában. 2020. február. 02. 16:30 Djokovic nyolcadszor bajnok Melbourne-ben Novak Djokovic nyolcadszor nyerte meg a férfi egyes küzdelmeit a melbourne-i ausztrál nyílt teniszbajnokságon, mivel a vasárnapi döntőben 6:4, 4:6, 2:6, 6:3, 6:4-re legyőzte az osztrák Dominic Thiemet. 2020. február. 02. 14:02 330 millió éves cápakoponyát találtak egy amerikai barlangban Az amerikai Kentucky államban található Mamut-barlangban eddig mintegy 100 cápafaj maradványára bukkantak a tudósok, de a mostani az egyik legizgalmasabb lelet. 2020. február. 03. 15:03 Bekerülhet a zöld rendszámosok közé a Renault Megane is A francia kompakt frissített verziójában már megjelenik a hibridhajtás is. 2020. február. 03. 16:28 Hamis vád miatt kell bíróság elé állnia a gyilkosságért 15 évre ítélt fiúnak A vádlott azt állította, hogy egy Maci nevű férfival ölt meg két hajléktalant Tatabányán. 2020. február. 03. 09:53 Orbán a Fidesz sorsáról is egyeztethet ma Brüsszelben A hétfői gyorsviziten ugyanakkor mégis inkább az unió hétéves keretköltsége lehet a legforróbb téma. 2020. február. 03. 07:34 fiúnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b4c4d31-9b27-42ec-91ab-ae8ce100166e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hétfői gyorsviziten ugyanakkor mégis inkább az unió hétéves keretköltsége lehet a legforróbb téma. ","shortLead":"A hétfői gyorsviziten ugyanakkor mégis inkább az unió hétéves keretköltsége lehet a legforróbb téma. ","id":"20200203_orban_viktor_fidesz_brusszel_neppart_epp_ursula_von_der_leyen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4b4c4d31-9b27-42ec-91ab-ae8ce100166e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb2abca6-bdf9-4fac-a7fc-20c130addd4b","keywords":null,"link":"/itthon/20200203_orban_viktor_fidesz_brusszel_neppart_epp_ursula_von_der_leyen","timestamp":"2020. február. 03. 07:34","title":"Orbán a Fidesz sorsáról is egyeztethet ma Brüsszelben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]