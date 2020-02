Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"352f3dba-77a4-423c-88ba-26a93009a649","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kiskőrösi nyomozók egy szentendrei férfit és egy budapesti nőt vettek őrizetbe, akik a gyanú szerint egy keceli házban termesztették a kábítószert.","shortLead":"A kiskőrösi nyomozók egy szentendrei férfit és egy budapesti nőt vettek őrizetbe, akik a gyanú szerint egy keceli...","id":"20200203_Roskadasig_volt_a_keceli_haz_marihuanaval__video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=352f3dba-77a4-423c-88ba-26a93009a649&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"639d8789-89af-41e6-846f-e394c73331ab","keywords":null,"link":"/itthon/20200203_Roskadasig_volt_a_keceli_haz_marihuanaval__video","timestamp":"2020. február. 03. 12:36","title":"Roskadásig volt a keceli ház marihuánával – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9eae6f6c-4a08-4b53-9e3f-576fc814861b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Míg a többek által Voldemort nagyúrnak hívott politikus be nem került, addig nem volt könyvtáros az intézményben.","shortLead":"Míg a többek által Voldemort nagyúrnak hívott politikus be nem került, addig nem volt könyvtáros az intézményben.","id":"20200203_Konyvtaros_lett_a_bortonben_Mengyi_Roland","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9eae6f6c-4a08-4b53-9e3f-576fc814861b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0067e05c-8327-45ba-b0b9-b243403b9216","keywords":null,"link":"/itthon/20200203_Konyvtaros_lett_a_bortonben_Mengyi_Roland","timestamp":"2020. február. 03. 10:18","title":"Könyvtáros lett a börtönben Mengyi Roland","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"084ceb85-a8c9-48b7-8c7a-b76a73d30599","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nyáry Krisztián közzétett egy posztot a módosított Nemzeti alaptantervbe frissen bekerült prózaíróról, Herczeg Ferencről. Azért – írja –, hogy a magyartanárok fel tudjanak készülni a Horthy-kort reprezentáló, az olasz diktátort az egekig magasztaló szerző életéből. ","shortLead":"Nyáry Krisztián közzétett egy posztot a módosított Nemzeti alaptantervbe frissen bekerült prózaíróról, Herczeg...","id":"20200203_Mussolini_csodaloja_volt_az_iro_aki_a_NAT_szerint_fontosabb_mint_Moricz_Orkeny_vagy_Kertesz_Imre","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=084ceb85-a8c9-48b7-8c7a-b76a73d30599&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50c79d4f-863d-4d5c-b7be-da617238a73a","keywords":null,"link":"/kultura/20200203_Mussolini_csodaloja_volt_az_iro_aki_a_NAT_szerint_fontosabb_mint_Moricz_Orkeny_vagy_Kertesz_Imre","timestamp":"2020. február. 03. 10:12","title":"Mussolini csodálója volt az író, aki kiütötte az új alaptantervben Móriczot, Örkényt és Kertészt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Négy férfit gyanúsítanak Egerben garázdaság és testi sértés miatt.","shortLead":"Négy férfit gyanúsítanak Egerben garázdaság és testi sértés miatt.","id":"20200203_Nem_vitaztak_csak_utottek_Egerben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5509b7d-555f-4c81-86c1-1d80318d2bb8","keywords":null,"link":"/itthon/20200203_Nem_vitaztak_csak_utottek_Egerben","timestamp":"2020. február. 03. 11:52","title":"Nem vitáztak, csak ütöttek Egerben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a314915-876c-4cc1-9789-f402644deb49","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Bár jóval több volt a férőhely, mint ahány gyereket beírattak, de nem ott voltak az üres helyek, ahol szükség lett volna rájuk.","shortLead":"Bár jóval több volt a férőhely, mint ahány gyereket beírattak, de nem ott voltak az üres helyek, ahol szükség lett...","id":"20200203_Elutasitottak_3800_kisgyerek_bolcsodei_felvetelet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6a314915-876c-4cc1-9789-f402644deb49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4461188d-4465-4d0f-8e11-0c2deba058cd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200203_Elutasitottak_3800_kisgyerek_bolcsodei_felvetelet","timestamp":"2020. február. 03. 09:13","title":"Elutasították 3800 gyerek bölcsődei felvételét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fb37501-af71-4839-8249-e57237a3048e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az elmúlt hetet nézve összesen 454 határsértővel szemben intézkedtek a rendőrök.","shortLead":"Az elmúlt hetet nézve összesen 454 határsértővel szemben intézkedtek a rendőrök.","id":"20200203_hatarserto_menekult_migrans_rendorok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6fb37501-af71-4839-8249-e57237a3048e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12c466e1-67e2-4319-8106-51e2dd04df47","keywords":null,"link":"/itthon/20200203_hatarserto_menekult_migrans_rendorok","timestamp":"2020. február. 03. 07:42","title":"187 menekültet tartóztattak fel a hétvégén a határon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53a8c6d6-d607-4868-9891-a28145409f5d","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A Korean Air az utasszállító mellett áruszállító járatot is indít a két város között.","shortLead":"A Korean Air az utasszállító mellett áruszállító járatot is indít a két város között.","id":"20200203_A_Korean_Air_jaratokat_indit_Budapest_es_Szoul_kozott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=53a8c6d6-d607-4868-9891-a28145409f5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5feaf4e4-50d9-4ee8-859e-b3ead2c67180","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200203_A_Korean_Air_jaratokat_indit_Budapest_es_Szoul_kozott","timestamp":"2020. február. 03. 12:30","title":"A Korean Air járatokat indít Budapest és Szöul között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"942197df-f480-499b-a185-e4379dc6f007","c_author":"Németh András","category":"360","description":"Évente több tízmilliárd euró büntetést kell fizetniük az uniós autógyártóknak az új károsanyag-kibocsátási szabályok következtében.","shortLead":"Évente több tízmilliárd euró büntetést kell fizetniük az uniós autógyártóknak az új károsanyag-kibocsátási szabályok...","id":"202005__guzsba_kotott_autoipar__95_gramm__oriasbuntetesek__beklyo_alabon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=942197df-f480-499b-a185-e4379dc6f007&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b35d124-18c7-48dd-af0e-3e0da395db2c","keywords":null,"link":"/360/202005__guzsba_kotott_autoipar__95_gramm__oriasbuntetesek__beklyo_alabon","timestamp":"2020. február. 03. 11:00","title":"A feje tetejére áll az autóipar az EU zöldülése miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]