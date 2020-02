Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"018abb3b-dbf6-407d-8aee-b5c570697bd7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Törlesztette régi elmaradását a Google, műholdas programja végre mobilokon is realisztikus módon ábrázolja az űrt.","shortLead":"Törlesztette régi elmaradását a Google, műholdas programja végre mobilokon is realisztikus módon ábrázolja az űrt.","id":"20200205_google_earth_ur_mobiltelefon_tablagep","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=018abb3b-dbf6-407d-8aee-b5c570697bd7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3faf9f0-c6d9-4f14-b052-1e8f8f1f757a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200205_google_earth_ur_mobiltelefon_tablagep","timestamp":"2020. február. 05. 11:03","title":"Már mobilról is kiléphet az űrbe a Google Earthben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7b06146-5405-45a2-b982-2f63617e46bd","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ebből a különleges Cosworth motorral szerelt 190-es Merciből igen kevés készült, így aztán nem is szabad meglepődni a komoly értékén. ","shortLead":"Ebből a különleges Cosworth motorral szerelt 190-es Merciből igen kevés készült, így aztán nem is szabad meglepődni...","id":"20200205_a_90es_evek_elejere_a_dtm_hoskoraba_repit_vissza_ez_az_elado_mercedes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a7b06146-5405-45a2-b982-2f63617e46bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d7db0c1-a9f8-4278-86ec-d27c41d85541","keywords":null,"link":"/cegauto/20200205_a_90es_evek_elejere_a_dtm_hoskoraba_repit_vissza_ez_az_elado_mercedes","timestamp":"2020. február. 05. 06:41","title":"A 90-es évek elejére, a DTM hőskorába repít vissza ez az eladó Mercedes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8eac8d76-7029-4ad5-8644-b114fa41b84a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Szépírók Társasága egyetértését fejezi ki a Magyartanárok Egyesületének a Nemzeti Alaptantervről szóló állásfoglalásával. Kifogásolja az avíttas szemléletet, a kortárs írók és a női alkotók hiányát.","shortLead":"A Szépírók Társasága egyetértését fejezi ki a Magyartanárok Egyesületének a Nemzeti Alaptantervről szóló...","id":"20200204_Szepirok_Tarsasaga_A_NAT_alkalmatlan_a_diakok_olvasova_nevelesere","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8eac8d76-7029-4ad5-8644-b114fa41b84a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cee150fb-d169-4195-a6c3-62f7d589d98d","keywords":null,"link":"/kultura/20200204_Szepirok_Tarsasaga_A_NAT_alkalmatlan_a_diakok_olvasova_nevelesere","timestamp":"2020. február. 04. 11:44","title":"Szépírók Társasága: A NAT alkalmatlan a diákok olvasóvá nevelésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b63bdbd0-7cf4-42e4-ab8f-cb6989a3656b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"2019 után 2020-ban is a Nobel-békedíjra esélyes jelöltek között lesz Greta Thunberg.","shortLead":"2019 után 2020-ban is a Nobel-békedíjra esélyes jelöltek között lesz Greta Thunberg.","id":"20200203_Nobelbekedijra_jeloltek_Greta_Thunberget","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b63bdbd0-7cf4-42e4-ab8f-cb6989a3656b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0aa68664-2c73-4342-bd1d-4fff6aabce25","keywords":null,"link":"/elet/20200203_Nobelbekedijra_jeloltek_Greta_Thunberget","timestamp":"2020. február. 03. 18:21","title":"Nobel-békedíjra jelölték Greta Thunberget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3f86c64-8eb7-42d3-8478-44b2de932d9c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem volt kétség afelől, hogy a jelenleg dúló koronavírus-járványnak nem csupán egészségügyi, hanem gazdasági vonzatai is lesznek. A technológia világát is érinti, leginkább a nagy szereplőket, például az Apple-t és a Samsungot.","shortLead":"Nem volt kétség afelől, hogy a jelenleg dúló koronavírus-járványnak nem csupán egészségügyi, hanem gazdasági vonzatai...","id":"20200205_apple_samsung_ellatasi_lancok_keslekedes_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b3f86c64-8eb7-42d3-8478-44b2de932d9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"494e7a97-f888-49a7-a661-a94494f08704","keywords":null,"link":"/tudomany/20200205_apple_samsung_ellatasi_lancok_keslekedes_koronavirus","timestamp":"2020. február. 05. 12:03","title":"A koronavírus az iPhone-okra és a Samsung telefonjaira is rossz hatással van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8aeeb6a-ccd9-4a91-b735-72567f311567","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Ketten nem ismerték el a bűncselekmény elkövetését.","shortLead":"Ketten nem ismerték el a bűncselekmény elkövetését.","id":"20200205_Nagykatai_tanarfenyegetes_eljaras_indult_negy_diak_ellen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c8aeeb6a-ccd9-4a91-b735-72567f311567&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68ab7336-e080-4ef8-aa87-315152c44f22","keywords":null,"link":"/itthon/20200205_Nagykatai_tanarfenyegetes_eljaras_indult_negy_diak_ellen","timestamp":"2020. február. 05. 13:56","title":"Nagykátai tanárfenyegetés: eljárás indult négy diák ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8fef636-5f9e-4858-94a5-f20193d79ffc","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Mik az erősségei egy jó vezetőnek, és hogyan kezeli a gyengeségeit, egyáltalán vannak-e neki? A HVG Extra Business a Flow Consulting munkatársaival, Bozsogi Diával és Magura Ildikó team coachokkal beszélgetett.","shortLead":"Mik az erősségei egy jó vezetőnek, és hogyan kezeli a gyengeségeit, egyáltalán vannak-e neki? A HVG Extra Business...","id":"20200204_Milyen_egy_jo_vezeto_az_alkalmazottak_szerint","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e8fef636-5f9e-4858-94a5-f20193d79ffc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77c22648-c68f-491b-92bc-1bc34090cc23","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20200204_Milyen_egy_jo_vezeto_az_alkalmazottak_szerint","timestamp":"2020. február. 04. 14:15","title":"Milyen egy jó vezető az alkalmazottak szerint?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e396e34f-9971-4d07-9eaa-f16b52abaf5f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi családtagjait égési sérülésekkel szállították kórházba.","shortLead":"A férfi családtagjait égési sérülésekkel szállították kórházba.","id":"20200205_A_tuzhelybe_rejtett_harom_liter_benzint_felesege_viszont_begyujtott_hogy_fozzon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e396e34f-9971-4d07-9eaa-f16b52abaf5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f055c26d-1770-4f26-a7a3-eef40177e1e4","keywords":null,"link":"/itthon/20200205_A_tuzhelybe_rejtett_harom_liter_benzint_felesege_viszont_begyujtott_hogy_fozzon","timestamp":"2020. február. 05. 10:51","title":"Benzint rejtett a tűzhelybe, ahol felesége főzött – vádat emeltek ellene","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]