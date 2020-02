Nem volt kétség afelől, hogy a jelenleg dúló koronavírus-járványnak nem csupán egészségügyi, hanem gazdasági vonzatai is lesznek. A technológia világát is érinti, leginkább a nagy szereplőket, például az Apple-t és a Samsungot.

Rekordbevételről számolhatott be az Apple az ünnepi szezont is magába foglaló negyedévet illetően, azonban az elkövetkező három hónap kilátásai már korántsem annyira rózsásak. Nemcsak az ünnepek után tapasztalható általános vásárlási visszaesés indokolja ezt, hanem a kínai koronavírus-járvány is, amelynek nem csupán egészségügyi hatásai vannak.

Az Apple úgy döntött (és a minap ezt meg is erősítette), hogy február 9-ével bezárja az összes kínai Apple-boltot (továbbá vállalati irodáit, ügyfélközpontjait Kínában), ettől kezdve csak a kínai online boltok maradnak nyitva, innen lehet majd iPhone-okat, iPadeket vásárolni. Az Apple nyilatkozatot juttatott el a Bloombergnek, amelyben közölte, hogy figyelemmel kísérik a járványügyi helyzetet, és ennek alakulása határozza meg, mikor nyitnak ki legközelebb.

A neves Apple-elemző, Ming-Chi Kuo is megszólalt a koronavírus kapcsán. Szerinte ennek kapcsán a szállítások 10 százalékkal fognak visszaesni 2020 első negyedévében. A szakértő 36-40 millió iPhone értékesítését jósolja ez időszak alatt. A továbbiak megjóslása meglehetősen nehéz, ugyanis egyelőre még senki sem tudja, hogyan alakul a járványügyi helyzet, és milyen hatása lesz hosszabb távon az ellátási láncokra.

Mindeközben úgy tűnik, az iPhone 9-et, azaz az új olcsó iPhone-t nem érinti majd negatívan a járvány. Az iPhone 8-on alapuló, megfizethető iPhone gyártásáért felelős Foxconn ugyanis azt állítja, van B terv, hogy elkerüljék a gyártási folyamat bármilyen zavarát, és az eszköz tavasszal (márciusban vagy április elején) piacra kerülhet.

A legújabb értesülések szerint nem csupán az iPhone-okra lehet hatással a kínai koronavírus. A nemsokára debütáló Galaxy S20 eszközspecifikus kiegészítőit is érinthetik az ellátási lánc zavarai, úgyhogy könnyen elképzelhető, hogy azok a korai vásárlók, akik tokokat, képernyővédőket keresnek majd az újdonsághoz, egyelőre nem találnak ilyeneket, legalábbis kínai forrásból. Amúgy is lett volna némi késlekedés a kínai újév miatt, de a járvány most erre is rátett egy lapáttal. A kínai kormány meghosszabbította az ünnepi időszakot, hogy ezzel is gátolja a járvány terjedését, így sok üzem le is állt, és egy darabig nem is fog működni. Az is késlelteti a szállítási folyamatokat, hogy a Kínából érkező áruk várhatóan szigorúbb ellenőrzésen esnek majd át.

