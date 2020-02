Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7209a6fc-ec42-454b-93b8-f3f5c5011896","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A magyar államfőt felesége is elkíséri az olasz útra.","shortLead":"A magyar államfőt felesége is elkíséri az olasz útra.","id":"20200212_ader_janos_ferenc_papa_talalkozo_koztarsasagi_elnok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7209a6fc-ec42-454b-93b8-f3f5c5011896&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"342c0297-5026-4113-aefe-61319be2401b","keywords":null,"link":"/vilag/20200212_ader_janos_ferenc_papa_talalkozo_koztarsasagi_elnok","timestamp":"2020. február. 12. 11:41","title":"Áder János négyszemközt találkozik Ferenc pápával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a65485a-47ea-4a87-8d40-6186645aa557","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Először az V. kerületben helyezik ki a szemetet.","shortLead":"Először az V. kerületben helyezik ki a szemetet.","id":"20200214_Jovo_penteken_indul_a_lomtalanitas_Budapesten","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9a65485a-47ea-4a87-8d40-6186645aa557&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e56a7a57-262f-4ec2-b27c-b4155eee02ef","keywords":null,"link":"/itthon/20200214_Jovo_penteken_indul_a_lomtalanitas_Budapesten","timestamp":"2020. február. 14. 09:24","title":"Jövő pénteken indul a lomtalanítás Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"442023c6-00df-4366-9a4c-57624967a9fb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A 100x-os zoom már önmagában is megsüvegelendő teljesítmény egy mobil kamerájától, egy Twitterre felkerült GIF-ből viszont az is kiderül, mit jelent ez az érték a gyakorlatban.","shortLead":"A 100x-os zoom már önmagában is megsüvegelendő teljesítmény egy mobil kamerájától, egy Twitterre felkerült GIF-ből...","id":"20200212_samsung_galaxy_s20_ultra_100x_zoom","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=442023c6-00df-4366-9a4c-57624967a9fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1999456-ec65-422c-b201-de823abbb09f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200212_samsung_galaxy_s20_ultra_100x_zoom","timestamp":"2020. február. 12. 13:03","title":"Videó: erre képes a Samsung Galaxy S20 Ultra 100x-os zoomja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a6adddb-a732-4ec7-900f-b30482c4d13d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy autóipari cég továbbképzésén fertőződött meg több ember egy kínai alkalmazott révén. Egyikük most meggyógyult. ","shortLead":"Egy autóipari cég továbbképzésén fertőződött meg több ember egy kínai alkalmazott révén. Egyikük most meggyógyult. ","id":"20200213_Koronavirus_meggyogyult_es_hazamehetett_egy_nemetorszagi_fertozott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8a6adddb-a732-4ec7-900f-b30482c4d13d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ffd6b76-db4d-4d36-b277-b204bb97e681","keywords":null,"link":"/vilag/20200213_Koronavirus_meggyogyult_es_hazamehetett_egy_nemetorszagi_fertozott","timestamp":"2020. február. 13. 19:27","title":"Koronavírus: meggyógyult és hazamehetett egy németországi fertőzött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b9ca6fe-45c7-4361-9ee8-77dcecb26484","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Petőfi Irodalmi Múzeum vezetője úgy véli, az OSZK-nak az a legkisebb baja, hogy el kell költöznie. Szerinte oda havi 300 olvasó megy be. Ebben tévedett, amit cikkünk frissített verziójában elismeri. ","shortLead":"A Petőfi Irodalmi Múzeum vezetője úgy véli, az OSZK-nak az a legkisebb baja, hogy el kell költöznie. Szerinte oda havi...","id":"20200212_Demeter_Szilard_OSZK_konyvtar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3b9ca6fe-45c7-4361-9ee8-77dcecb26484&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6dead62-9f6c-44c8-a098-c552990ac22d","keywords":null,"link":"/kultura/20200212_Demeter_Szilard_OSZK_konyvtar","timestamp":"2020. február. 12. 14:11","title":"Demeter Szilárd: Fegyelmezett katona vagyok, ha ez a parancs, nem ugrok el a feladat elől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81dfa50a-ea61-4572-a13b-f08f3f2cfb50","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Csak az idős asszony halála után derült ki, hogy a világjárvány áldozata lett.","shortLead":"Csak az idős asszony halála után derült ki, hogy a világjárvány áldozata lett.","id":"20200213_Koronavirus_Meghalt_az_elso_beteg_Japanban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=81dfa50a-ea61-4572-a13b-f08f3f2cfb50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5348bcd5-03d3-4345-afb2-dd5fd9f71099","keywords":null,"link":"/vilag/20200213_Koronavirus_Meghalt_az_elso_beteg_Japanban","timestamp":"2020. február. 13. 16:54","title":"Koronavírus: meghalt az első beteg Japánban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa3ff2e5-8a05-42ad-94e1-ee0d62d6014c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csak annyit tudtak a perui külügyminisztériumban, hogy egy személyes ügy miatt rendelték haza Kaleta Gábort.","shortLead":"Csak annyit tudtak a perui külügyminisztériumban, hogy egy személyes ügy miatt rendelték haza Kaleta Gábort.","id":"20200213_Peruban_csak_most_tudtak_meg_miert_tunt_el_a_magyar_nagykovet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fa3ff2e5-8a05-42ad-94e1-ee0d62d6014c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66d9a56b-d083-4520-9ee1-abb14690971f","keywords":null,"link":"/itthon/20200213_Peruban_csak_most_tudtak_meg_miert_tunt_el_a_magyar_nagykovet","timestamp":"2020. február. 13. 07:43","title":"Peruban csak most tudták meg, miért tűnt el a magyar nagykövet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12f4e784-5a8b-4227-b218-ec2010505ffb","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az e-tron 50 quattro szerényebb hatótávú és csökkentett teljesítményű, mint a korábbi változat. ","shortLead":"Az e-tron 50 quattro szerényebb hatótávú és csökkentett teljesítményű, mint a korábbi változat. ","id":"20200214_hazankban_a_4_millio_forinttal_megvagott_aru_uj_audi_elektromos_divatterepjaro","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=12f4e784-5a8b-4227-b218-ec2010505ffb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64c79451-75fc-4f9f-884d-f3e0ff2856ff","keywords":null,"link":"/cegauto/20200214_hazankban_a_4_millio_forinttal_megvagott_aru_uj_audi_elektromos_divatterepjaro","timestamp":"2020. február. 14. 07:59","title":"Hazánkban a 4 millió forinttal megvágott árú új Audi elektromos divatterepjáró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]