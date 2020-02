Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8ee5ea93-4f1a-4e2d-af3f-efa987c1d42e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Új, nem hivatalos hírek szerint március 31-én is tart majd egy bemutatót az Apple, méghozzá nyomós okkal: ekkor fogják állítólag lerántani a leplet az olcsó(bb) iPhone-ról.","shortLead":"Új, nem hivatalos hírek szerint március 31-én is tart majd egy bemutatót az Apple, méghozzá nyomós okkal: ekkor fogják...","id":"20200218_apple_iphone_9_bemutato_marcius_iphone_se_2_2020_olcso_iphone","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8ee5ea93-4f1a-4e2d-af3f-efa987c1d42e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6bf3b722-df94-4400-a435-eb7e47fe7313","keywords":null,"link":"/tudomany/20200218_apple_iphone_9_bemutato_marcius_iphone_se_2_2020_olcso_iphone","timestamp":"2020. február. 18. 08:33","title":"Egyre biztosabb, hogy márciusban új iPhone érkezik, a 9-es","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef25a896-5c46-4dce-9196-f1e9e318b412","c_author":"Joó Hajnalka","category":"itthon","description":"Huszonöt szerződést kötött kommunikációs vagy ahhoz kapcsolódó feladatokra az LMP képviselőcsoportja – derült ki a hvg.hu által kikért frakciószerződésekből. Ez nem látszik meg a párt népszerűségén: a Závecz Research januári mérése szerint a biztos pártválasztók nem juttatnák most be a Parlamentbe. A párt közeléből nem tűnt el teljesen a korábbi társelnök, Schiffer András, ahogy az EP-listavezetőnek, Vágó Gábornak is leesik pár millió.","shortLead":"Huszonöt szerződést kötött kommunikációs vagy ahhoz kapcsolódó feladatokra az LMP képviselőcsoportja – derült ki...","id":"20200218_lmp_frakcioszerzodes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ef25a896-5c46-4dce-9196-f1e9e318b412&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aacab23b-dfab-405f-b0ac-47dafc49c525","keywords":null,"link":"/itthon/20200218_lmp_frakcioszerzodes","timestamp":"2020. február. 18. 06:30","title":"Schiffer és Vágó még mindig rajta van az LMP fizetési listáján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb3ea2f8-f473-4a1b-8840-1990cafd9cf6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Már nálunk is rendelhető a 2019 végén bemutatott kompakt crossover modell.","shortLead":"Már nálunk is rendelhető a 2019 végén bemutatott kompakt crossover modell.","id":"20200218_hazankban_a_vadonatuj_mercedes_gla","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fb3ea2f8-f473-4a1b-8840-1990cafd9cf6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8d63f0f-c3f7-4e41-8909-05b4062447cc","keywords":null,"link":"/cegauto/20200218_hazankban_a_vadonatuj_mercedes_gla","timestamp":"2020. február. 18. 11:21","title":"Megérkezett a vadonatúj Mercedes GLA Magyarországra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4e1472e-9963-4830-ba88-c31297a362e7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az ásványvízszövetség munkacsoportot és segítséget ajánl a kormánynak a palackok visszaváltásának bevezetéséhez. A miniszterelnök napokkal korábban jelentette be, hogy a kormány erre készül.","shortLead":"Az ásványvízszövetség munkacsoportot és segítséget ajánl a kormánynak a palackok visszaváltásának bevezetéséhez...","id":"20200218_Palackvisszavaltas_az_erintettek_utolag_szoltak_hogy_szivesen_segitenek_abban_amit_Orban_mar_bejelentett","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d4e1472e-9963-4830-ba88-c31297a362e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca85df7d-3e97-40d9-b334-00776b500866","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200218_Palackvisszavaltas_az_erintettek_utolag_szoltak_hogy_szivesen_segitenek_abban_amit_Orban_mar_bejelentett","timestamp":"2020. február. 18. 18:37","title":"Klímavédelmi akcióterv: a jelek szerint a kormány épp csak az érintettekkel nem egyeztetett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eeef179d-56d5-4eff-a38e-4461379652d8","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Folyamatos üzletbezárásokkal és átalakításokkal igyekszik a vásárlási szokásokhoz alkalmazkodni az amerikai Macy's, amely valaha az általános áruház megtestesítője volt. A hozzá hasonló mágnesbérlők válsága a bevásárlóközpontokat is alkalmazkodásra kényszeríti.","shortLead":"Folyamatos üzletbezárásokkal és átalakításokkal igyekszik a vásárlási szokásokhoz alkalmazkodni az amerikai Macy's...","id":"202007__macys__bezaras_es_leepites__legendas_mult__aruhazmester","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eeef179d-56d5-4eff-a38e-4461379652d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e88fb14a-ac9f-4db7-8af0-afdeb0319497","keywords":null,"link":"/360/202007__macys__bezaras_es_leepites__legendas_mult__aruhazmester","timestamp":"2020. február. 18. 15:00","title":"Az első igazi áruház volt, most a túlélésért küzd az amerikai Macy's","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25a2e85a-2970-4275-9b8f-04711d0308ef","c_author":"Bankmonitor.hu / Argyelán József","category":"gazdasag","description":"2019 közepén a lakáshitelek fele olyan változó kamatozású konstrukció volt, amelyek havi törlesztőit a bankok éven belül módosíthatják. Az ilyen hitelek kamata egy referenciamutatóhoz, jellemzően a 3 havi BUBOR hitelkamatlábhoz kötött, ezért ennek változása gyorsan beépülhet a havi törlesztőkbe is. Az elmúlt pár napban – a forintgyengülés közvetett hatásaként – a BUBOR 2016 óta nem látott szintre emelkedett, és jelenleg 0,39 százalékkal magasabb a 2019-es év átlagánál – hívja fel a figyelmet a Bankmonitor.","shortLead":"2019 közepén a lakáshitelek fele olyan változó kamatozású konstrukció volt, amelyek havi törlesztőit a bankok éven...","id":"20200219_A_lakashitelek_felenel_emelkedhet_a_havi_torleszto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=25a2e85a-2970-4275-9b8f-04711d0308ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fdeacf17-571c-4f5c-a403-923d76d6b953","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200219_A_lakashitelek_felenel_emelkedhet_a_havi_torleszto","timestamp":"2020. február. 19. 11:16","title":"A lakáshitelek felénél emelkedhet a havi törlesztő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9012124b-c5cd-4a18-8252-b6cf234eecda","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ugyanezt mondják Józsefváros polgármesterének, Pikó Andrásnak is.","shortLead":"Ugyanezt mondják Józsefváros polgármesterének, Pikó Andrásnak is.","id":"20200218_tasz_karacsony_gergely_piko_andras_bojkott_hir_tv","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9012124b-c5cd-4a18-8252-b6cf234eecda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00cedd9c-34c7-40a0-96bd-baa5697a61e9","keywords":null,"link":"/itthon/20200218_tasz_karacsony_gergely_piko_andras_bojkott_hir_tv","timestamp":"2020. február. 18. 09:35","title":"TASZ: Karácsony nem bojkottálhatja a Hír TV-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bb8ed9f-0b03-4dc8-91b1-0c4f28d6f328","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Vele lett világhírű az AC/DC, a zenekar legjobb lemezeit egyértelműen neki köszönheti. Igaz, az egyiket már a síron túlról. Igazi őstehetség, karizmatikus frontember, igazi rock and roll arc volt, aki bele is halt mindebbe. Épp 40 éve, 1980. február 19-én.","shortLead":"Vele lett világhírű az AC/DC, a zenekar legjobb lemezeit egyértelműen neki köszönheti. Igaz, az egyiket már a síron...","id":"20200219_Nelkule_nem_lett_volna_ilyen_az_ACDC__40_eve_halt_meg_Bon_Scott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9bb8ed9f-0b03-4dc8-91b1-0c4f28d6f328&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9948051-d0c6-44f6-b85a-59bb1afa74cf","keywords":null,"link":"/elet/20200219_Nelkule_nem_lett_volna_ilyen_az_ACDC__40_eve_halt_meg_Bon_Scott","timestamp":"2020. február. 19. 08:21","title":"Nélküle nem lett volna ilyen az AC/DC – 40 éve halt meg Bon Scott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]