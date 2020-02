Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4e369568-ca4a-447a-a7e0-87e9defa74f4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyelőre csupán teszteli a Spotify azt a funkciót, amely lehetővé teszi, hogy egy adott dalnál a dalszöveg is megjelenhessen. A felhasználók viszont nagyon örülnek az újdonságnak.","shortLead":"Egyelőre csupán teszteli a Spotify azt a funkciót, amely lehetővé teszi, hogy egy adott dalnál a dalszöveg is...","id":"20200220_spotify_zeneszoveg_dal_dalszoveg_megjelenitese","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4e369568-ca4a-447a-a7e0-87e9defa74f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64da3288-b837-4fb2-933a-b4e84b0abaeb","keywords":null,"link":"/tudomany/20200220_spotify_zeneszoveg_dal_dalszoveg_megjelenitese","timestamp":"2020. február. 20. 17:03","title":"Régóta várt funkció került a Spotifyba, mehet a közös éneklés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"290ee50c-b3ee-43db-af56-6efd83c9adb1","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A rendező azt kérdezi a Térey-ösztöndíjasoktól, hogy szerintük is büntetni kellene-e Nádast és Krasznahorkait.","shortLead":"A rendező azt kérdezi a Térey-ösztöndíjasoktól, hogy szerintük is büntetni kellene-e Nádast és Krasznahorkait.","id":"20200220_Schilling_Arpad_Demeter_Szilard_naci_nyelven_beszel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=290ee50c-b3ee-43db-af56-6efd83c9adb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad169b09-ac07-4a5a-af52-be6081b30dfc","keywords":null,"link":"/kultura/20200220_Schilling_Arpad_Demeter_Szilard_naci_nyelven_beszel","timestamp":"2020. február. 20. 10:46","title":"Schilling Árpád: Demeter Szilárd náci nyelven beszél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db95458a-1ad3-419f-be66-868b63ac942d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az adatvizualizációra szakosodott MetaBallStudios YouTube-csatorna ezúttal a Naprendszerben keringő aszteroidák és kisbolygók kapcsán jelentkezett érdekes és igen ijesztő felvétellel.","shortLead":"Az adatvizualizációra szakosodott MetaBallStudios YouTube-csatorna ezúttal a Naprendszerben keringő aszteroidák és...","id":"20200220_aszteroida_kisbolygo_metaballstudios","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=db95458a-1ad3-419f-be66-868b63ac942d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31339941-1ad8-4100-aaba-8763bd1d4125","keywords":null,"link":"/tudomany/20200220_aszteroida_kisbolygo_metaballstudios","timestamp":"2020. február. 20. 11:47","title":"Kering az űrben néhány aszteroida, amik városokat törölhetnek el, ha a Földnek ütköznek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd732b01-f798-4c39-bc8d-3989bbe26a4c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szerző a szövegben egyáltalán nem tér ki arra, hogy a férfiaknak milyen felelősségük van a fogamzásgátlásban és a nem kívánt terhességhez vezető helyzetekben.","shortLead":"A szerző a szövegben egyáltalán nem tér ki arra, hogy a férfiaknak milyen felelősségük van a fogamzásgátlásban és a nem...","id":"20200221_biosztankonyv","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dd732b01-f798-4c39-bc8d-3989bbe26a4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89536eca-7855-4cdf-af2c-02d8138913a9","keywords":null,"link":"/itthon/20200221_biosztankonyv","timestamp":"2020. február. 21. 15:36","title":"Állami tankönyvben írnak az abortuszellenességről, és hibáztatják a nőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e351b23e-a8b2-4394-ab2b-32144a7abcfe","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hajdúsámsoni gyepmester temetett elhullott állatokat arra a területre, ahol korábban a Debreciner munkatársai állatvédőkkel együtt száznál is több kutya tetemére bukkantak. ","shortLead":"A hajdúsámsoni gyepmester temetett elhullott állatokat arra a területre, ahol korábban a Debreciner munkatársai...","id":"20200220_hajdusamson_gyepmester_kutyatetemek_allatvedelem","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e351b23e-a8b2-4394-ab2b-32144a7abcfe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba5e9030-541d-41aa-b3fd-a0352ffef662","keywords":null,"link":"/itthon/20200220_hajdusamson_gyepmester_kutyatetemek_allatvedelem","timestamp":"2020. február. 20. 14:18","title":"Hajdúsámsoni kutyatetemek: a gyepmester állítja, tucatnyi állatot temetett el ott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78cc12bf-bf76-445d-8c6a-a3855075d4e3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Rita Ebel megunta, hogy számtalan boltba és kávézóba nem jut be. Kitalált egy kreatív megoldást.","shortLead":"Rita Ebel megunta, hogy számtalan boltba és kávézóba nem jut be. Kitalált egy kreatív megoldást.","id":"20200220_lego_rampa_kerekesszek_akadalymentesites","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=78cc12bf-bf76-445d-8c6a-a3855075d4e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a60f2731-dee4-40f9-ab15-7e970e4d2084","keywords":null,"link":"/elet/20200220_lego_rampa_kerekesszek_akadalymentesites","timestamp":"2020. február. 20. 12:44","title":"Lego-rámpákkal akadálymentesít egy kerekesszékes német nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60727ffc-a1c9-4373-97a8-554f4cedb303","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Érdekes kutatást végzett az Apple egyik fejlesztője, aki nem a mai telefonokat, hanem töltőik képességeit hasonlította az Apollo-missziók által használt fedélzeti számítógép teljesítményéhez.","shortLead":"Érdekes kutatást végzett az Apple egyik fejlesztője, aki nem a mai telefonokat, hanem töltőik képességeit hasonlította...","id":"20200221_apollo_11_fedelzeti_szamitogep_mobiltolto_kulso_akkumulator_apollo_program","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=60727ffc-a1c9-4373-97a8-554f4cedb303&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"635ecc6c-d1ad-4510-a36c-bb6c7f87a99e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200221_apollo_11_fedelzeti_szamitogep_mobiltolto_kulso_akkumulator_apollo_program","timestamp":"2020. február. 21. 12:03","title":"A mai mobilok töltője erősebb, mint az Apollo-11 komplett számítógépe volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"577aa0a2-8db0-486a-9e7b-e9b22c6ea552","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Mezőgazdasági érdekeltségek főként a Talentis Zrt.-hez kerültek, a médiacégeit pedig többnyire felszámolták. ","shortLead":"Mezőgazdasági érdekeltségek főként a Talentis Zrt.-hez kerültek, a médiacégeit pedig többnyire felszámolták. ","id":"20200221_Simicska_egykori_cegei_Meszaros_birodalmaba_olvadnak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=577aa0a2-8db0-486a-9e7b-e9b22c6ea552&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0509f1b4-3490-4481-9a66-903dc57368e5","keywords":null,"link":"/kkv/20200221_Simicska_egykori_cegei_Meszaros_birodalmaba_olvadnak","timestamp":"2020. február. 21. 10:28","title":"Mészárosék birodalmába olvadnak Simicska egykori cégei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]