Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ecfc77d6-ba3a-4636-bb05-43f81e38dcd9","c_author":"Remifemin Plus","category":"brandchannel","description":"Aki középkorú nő létére olyan szerencsés, hogy nem kínozzák erőteljes menopauzás tünetek, minden bizonnyal soha nem teszi fel a kérdést: hormonnal vagy anélkül? A kevésbé szerencsések számára azonban, akiknek a klimax rémálmokká változtatja a mindennapjaikat, komoly dilemma az ideális választás. \r

","shortLead":"Aki középkorú nő létére olyan szerencsés, hogy nem kínozzák erőteljes menopauzás tünetek, minden bizonnyal soha nem...","id":"remifeminplus_20200228_klimax_valtozokor_tippek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ecfc77d6-ba3a-4636-bb05-43f81e38dcd9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9c2c83b-4266-4b1b-996f-1b13ab54872b","keywords":null,"link":"/brandchannel/remifeminplus_20200228_klimax_valtozokor_tippek","timestamp":"2020. február. 28. 07:30","title":"Mi segíthet, hogy ne legyen rémálom a klimax?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Remifemin Plus","c_partnerlogo":"a741fe7f-b951-4baa-894e-d3435caac121","c_partnertag":"remifeminplus"},{"available":true,"c_guid":"40f3908b-2a4c-4cb4-9da9-ec9224831649","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az eredmény pedig zseniális lett. ","shortLead":"Az eredmény pedig zseniális lett. ","id":"20200226_Elo_video_szurok_havazas_riporter","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=40f3908b-2a4c-4cb4-9da9-ec9224831649&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d92cc3a-955b-4a23-91d6-8041970b4667","keywords":null,"link":"/elet/20200226_Elo_video_szurok_havazas_riporter","timestamp":"2020. február. 26. 10:03","title":"Élőben tudósított a havazásról a riporter, de véletlenül bekapcsolta a szűrőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf122be6-da4e-477f-a67f-10a7df316406","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Marián Kočnernek 10 ezer eurót is be kell fizetnie.","shortLead":"Marián Kočnernek 10 ezer eurót is be kell fizetnie.","id":"20200227_Kuciakugy_19_evet_kapott_a_gyilkossag_megrendelesevel_vadolt_uzletember","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bf122be6-da4e-477f-a67f-10a7df316406&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82945d33-d3d6-45a3-9d57-cda0761da989","keywords":null,"link":"/vilag/20200227_Kuciakugy_19_evet_kapott_a_gyilkossag_megrendelesevel_vadolt_uzletember","timestamp":"2020. február. 27. 14:27","title":"19 évet kapott a Kuciak-gyilkosság megrendelésével vádolt üzletember","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e540d08f-2d28-4d0c-96ed-17390673075b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Új eljárásra volt szükség. Az NMHH döntött arról is, hogy ideiglenesen tovább szólhat a székesfehérvári Vörösmarty Rádió.","shortLead":"Új eljárásra volt szükség. Az NMHH döntött arról is, hogy ideiglenesen tovább szólhat a székesfehérvári Vörösmarty...","id":"20200226_A_kilenc_evvel_ezelotti_Valo_Vilagert_kapott_birsagot_az_RTL_Klub","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e540d08f-2d28-4d0c-96ed-17390673075b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b3cdf00-846e-4833-ae31-37ad8775cc38","keywords":null,"link":"/itthon/20200226_A_kilenc_evvel_ezelotti_Valo_Vilagert_kapott_birsagot_az_RTL_Klub","timestamp":"2020. február. 26. 15:17","title":"A kilenc évvel ezelőtti Való Világért kapott bírságot az RTL Klub","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9d43650-8461-471f-aca5-0dca7aece8e4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A munkáltató azonban dönthet úgy, hogy a kiesett időre megállapodás alapján munkabért számol.","shortLead":"A munkáltató azonban dönthet úgy, hogy a kiesett időre megállapodás alapján munkabért számol.","id":"20200227_munkajogasz_karanten_dijazas_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d9d43650-8461-471f-aca5-0dca7aece8e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eee26896-4d5a-4b93-b4a1-056ed7094c1b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200227_munkajogasz_karanten_dijazas_koronavirus","timestamp":"2020. február. 27. 13:36","title":"Munkajogász: Karantén idejére alapesetben nem jár díjazás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05f2864b-bddd-42ab-a2bb-af9870e9d0de","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Fokozott ellenőrzésnek vetik alá azokat, akik az olaszországi fertőzött tartományokból mennek vissza Horvátországba.","shortLead":"Fokozott ellenőrzésnek vetik alá azokat, akik az olaszországi fertőzött tartományokból mennek vissza Horvátországba.","id":"20200226_Nem_zarjak_le_a_horvatok_a_hatart","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=05f2864b-bddd-42ab-a2bb-af9870e9d0de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7bc0de6-7954-4cb6-bb37-5d9cc7f539eb","keywords":null,"link":"/vilag/20200226_Nem_zarjak_le_a_horvatok_a_hatart","timestamp":"2020. február. 26. 12:43","title":"Nem zárják le a horvátok a határt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bc217e2-34f0-4c51-9816-8aaaf3f412d9","c_author":"HVG","category":"360","description":"Három jeles művész játszik a Zeneakadémián, a hangszeres zenét Vígh Andrea hárfával, Kelemen Barnabás hegedűvel képviseli, a vokálisat pedig Rost Andrea.","shortLead":"Három jeles művész játszik a Zeneakadémián, a hangszeres zenét Vígh Andrea hárfával, Kelemen Barnabás hegedűvel...","id":"202009_koncert__kulonos_parositas_kuriozumok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3bc217e2-34f0-4c51-9816-8aaaf3f412d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"251022d3-ed55-4fd6-8039-64d6967d7e82","keywords":null,"link":"/360/202009_koncert__kulonos_parositas_kuriozumok","timestamp":"2020. február. 27. 12:00","title":"Ez a kamarakoncert kuriózum idehaza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00de0f6a-1f8b-4801-befc-427d1ef8b91e","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"360","description":"A szándék már megvan, de kétséges, mikor vethet véget a strómanok világának a cégek és vagyonkezelők végső tulajdonosairól felállítandó hazai, majd uniós regiszter.","shortLead":"A szándék már megvan, de kétséges, mikor vethet véget a strómanok világának a cégek és vagyonkezelők végső...","id":"202009__tenyleges_tulajdonosok__unios_adatbazis__magantitkok__felnyilvanossag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=00de0f6a-1f8b-4801-befc-427d1ef8b91e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6719c9cc-202a-4c9c-a097-4fdae39052ca","keywords":null,"link":"/360/202009__tenyleges_tulajdonosok__unios_adatbazis__magantitkok__felnyilvanossag","timestamp":"2020. február. 28. 07:00","title":"Nagy bajban lesznek az offshore-lovagok, ha ezt egyszer bevezetik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]