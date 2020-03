Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"680c22bc-9558-48bf-bd59-0642f273f409","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft már rég maga mögött hagyta a windowsos telefonokat, így ha valaki ma okostelefont szeretne, az iPhone-t vagy androidos készüléket választ. Meglepő, hogy egy cég ilyen környezetben gondolja úgy, windowsos telefonnal rukkolna ki.","shortLead":"A Microsoft már rég maga mögött hagyta a windowsos telefonokat, így ha valaki ma okostelefont szeretne, az iPhone-t...","id":"20200302_emperion_nebulus_windowsos_telefon_nativ_android_app_rendszerrel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=680c22bc-9558-48bf-bd59-0642f273f409&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fbb80d8-eab4-4b7e-8099-88a2810a69ec","keywords":null,"link":"/tudomany/20200302_emperion_nebulus_windowsos_telefon_nativ_android_app_rendszerrel","timestamp":"2020. március. 02. 13:03","title":"Ezt nem láttuk jönni: új windowsos telefon kerülhet piacra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"299fd023-0362-416d-a23f-af0edf60dfcc","c_author":"Serdült Viktória","category":"gazdasag","description":"Magyarországon még nem regisztráltak koronavírusos beteget, de fertőzéstől való félelmükben sokan már most félnek bemenni munkahelyükre. A koronavírus a munkáltatókat is nehéz helyzetbe hozta, hiszen az sem világos, nekik milyen kötelezettségeik vannak dolgozóikkal szemben. Jár-e fizetés önkéntes karantén idejére? Mire figyeljünk a szerződéskötéskor? Visszamondjuk a konferencia megszervezését? Cikkünkben ezeket próbáljuk megválaszolni. ","shortLead":"Magyarországon még nem regisztráltak koronavírusos beteget, de fertőzéstől való félelmükben sokan már most félnek...","id":"20200303_karanten_Jogi_koronavirus_kisokos_munkahely","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=299fd023-0362-416d-a23f-af0edf60dfcc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4b707ce-9c06-4035-9953-c80cfcbdd13c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200303_karanten_Jogi_koronavirus_kisokos_munkahely","timestamp":"2020. március. 03. 06:30","title":"Jár fizetés karantén idején? Koronavírus-kisokos dolgozóknak és munkáltatóknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96dcb801-5c87-4efb-a535-071202fdd19a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Negyedével csökkenti rövid távú járatainak számát a Ryanair. Az intézkedés elsősorban az Olaszországot érintő járatokra vonatkozik.\r

","shortLead":"Negyedével csökkenti rövid távú járatainak számát a Ryanair. Az intézkedés elsősorban az Olaszországot érintő járatokra...","id":"20200302_koronavirus_ryanair_legitarsasag_olaszorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=96dcb801-5c87-4efb-a535-071202fdd19a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c5ef0de-5ac0-49bd-9b4f-e3538d4432d8","keywords":null,"link":"/kkv/20200302_koronavirus_ryanair_legitarsasag_olaszorszag","timestamp":"2020. március. 02. 18:06","title":"Koronavírus: a Ryanair is megvágja az olaszországi járatait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b94ab641-fb50-4cb3-a2da-8d5aee8f0287","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A rendezvényszervezés az adózási szempontból sem egyszerű: többféle szolgáltatást is magába foglal, a megrendelő felé mégis egységes szolgáltatásként jelenik meg. Az Adózóna átnézte, hogy mire érdemes figyelni a számlázásnál.","shortLead":"A rendezvényszervezés az adózási szempontból sem egyszerű: többféle szolgáltatást is magába foglal, a megrendelő felé...","id":"20200302_rendezvenyszervezes_ado_adozona","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b94ab641-fb50-4cb3-a2da-8d5aee8f0287&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87221bcc-6fab-4dc4-87e3-df401e1de48c","keywords":null,"link":"/kkv/20200302_rendezvenyszervezes_ado_adozona","timestamp":"2020. március. 02. 14:29","title":"Nincsenek könnyű helyzetben a rendezvényszervezők, amikor adózniuk kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"671a9e27-7148-431e-b6e5-cde7bffbc6a1","c_author":"Dobos Emese","category":"gazdasag","description":"Egy átlagos háztartásban keletkező hulladék akár fele is komposztálható lehetne, ám egyelőre kevesen élnek ezzel a lehetőséggel. Az EU 2023-tól kötelezővé teszi a biohulladék szelektív gyűjtését, azt viszont még nem látni, ezt hogyan fogjuk itthon megvalósítani. ","shortLead":"Egy átlagos háztartásban keletkező hulladék akár fele is komposztálható lehetne, ám egyelőre kevesen élnek ezzel...","id":"20200303_komposztalas_budapest_eu_rendelet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=671a9e27-7148-431e-b6e5-cde7bffbc6a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3600012-0693-4e70-a755-ef25136b870a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200303_komposztalas_budapest_eu_rendelet","timestamp":"2020. március. 03. 11:10","title":"Akár százezreket is lehet spórolni a komposztálással","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a83535c-df00-4c1f-89e3-95e6498de282","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A lemezakadémia igazgatótanácsa \"két alapos és független vizsgálatot\" mutatott fel Deborah Dugan ellen.","shortLead":"A lemezakadémia igazgatótanácsa \"két alapos és független vizsgálatot\" mutatott fel Deborah Dugan ellen.","id":"20200303_deborah_dugant_grammy_akademia_elbocsatas_noi_elnok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6a83535c-df00-4c1f-89e3-95e6498de282&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df6b0e0e-3936-40e7-bd63-ab1357deba62","keywords":null,"link":"/kultura/20200303_deborah_dugant_grammy_akademia_elbocsatas_noi_elnok","timestamp":"2020. március. 03. 11:20","title":"Alkalmatlanságra hivatkozva rúgták ki a Grammy-akadémia első női elnökét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23c2b885-fefd-4bf0-9a79-9129b2d8ddf3","c_author":"Németh Róbert","category":"kultura","description":"„Az iskola nem a gyermekek igényeit kielégítő intézmény.” Hát akkor mi?","shortLead":"„Az iskola nem a gyermekek igényeit kielégítő intézmény.” Hát akkor mi?","id":"20200303_Nemeth_Robert_Takaroval_nem_viraggal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=23c2b885-fefd-4bf0-9a79-9129b2d8ddf3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"caeb246f-8501-48d6-938d-f38f68d004d0","keywords":null,"link":"/kultura/20200303_Nemeth_Robert_Takaroval_nem_viraggal","timestamp":"2020. március. 03. 13:55","title":"Németh Róbert: (Ta)karóval, nem virággal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fce88eed-40a8-4bf1-ab7e-bab868ecfea8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Most 34 évesen viszont nyugdíjazták.","shortLead":"Most 34 évesen viszont nyugdíjazták.","id":"20200303_Nyugdijaztak_a_legidosebb_BKVs_Ikarus_buszt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fce88eed-40a8-4bf1-ab7e-bab868ecfea8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14b4a7b9-ecce-462b-9204-8635e921e9dd","keywords":null,"link":"/cegauto/20200303_Nyugdijaztak_a_legidosebb_BKVs_Ikarus_buszt","timestamp":"2020. március. 03. 09:06","title":"1986 óta járta az utakat a legidősebb BKV-s Ikarus busz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]