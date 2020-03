Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"51820344-16e3-4f5e-8c1e-45fa810a09a3","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A kormány a döntés meghozatalakor külön tekintettel volt a Törökország felől elindult migránsáradatra, annak biztonsági és járványügyi kockázatára.","shortLead":"A kormány a döntés meghozatalakor külön tekintettel volt a Törökország felől elindult migránsáradatra, annak biztonsági...","id":"20200306_tomeges_bevandorlas_okozta_valsaghelyzet_hosszabbitas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=51820344-16e3-4f5e-8c1e-45fa810a09a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8c06043-90a1-4239-a7cd-e9feb0110112","keywords":null,"link":"/itthon/20200306_tomeges_bevandorlas_okozta_valsaghelyzet_hosszabbitas","timestamp":"2020. március. 06. 05:50","title":"Megint meghosszabbították a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37809e3d-06d5-4bb1-9d9f-9aefd5875db8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kiugróan sokat vásároltunk 2020 januárjában, és februárban is erős adatokra számíthat a kiskereskedelem a pánikszerű élelmiszer-vásárlásoknak köszönhetően.","shortLead":"Kiugróan sokat vásároltunk 2020 januárjában, és februárban is erős adatokra számíthat a kiskereskedelem a pánikszerű...","id":"20200304_Oriasit_emelkedett_a_kiskereskedelmi_uzletek_forgalma_januarban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=37809e3d-06d5-4bb1-9d9f-9aefd5875db8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f004daf-cd72-430c-9565-cfc2f1222f73","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200304_Oriasit_emelkedett_a_kiskereskedelmi_uzletek_forgalma_januarban","timestamp":"2020. március. 04. 10:47","title":"Óriásit emelkedett a kiskereskedelmi üzletek forgalma januárban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c895dd44-84f4-4d20-94ad-7f0a2882c246","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Maverick néven érkezhet a boltok polcaira egy vadonatúj Star Wars videojáték. 