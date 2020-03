Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5cffcb29-a027-42ca-8ba4-e8376a05eb90","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az énekes minden héten közzéteszi egy koncertjének filmjét. “A muníciónk 11 hétre elegendő”, mondta Ákos.","shortLead":"Az énekes minden héten közzéteszi egy koncertjének filmjét. “A muníciónk 11 hétre elegendő”, mondta Ákos.","id":"20200318_akos_koncertfilm_youtube_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5cffcb29-a027-42ca-8ba4-e8376a05eb90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa4fa7b0-5b6c-4538-83cb-4beee1ba690f","keywords":null,"link":"/kultura/20200318_akos_koncertfilm_youtube_koronavirus","timestamp":"2020. március. 18. 12:50","title":"Ákos kitalálta, hogyan tudná jobbá tenni az otthoni karantént","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89d2da11-d3a3-4bda-8883-e3e1ee01b96b","c_author":"Sándorfi Balázs, Bankmonitor","category":"gazdasag","description":"Orbán Viktor szerdán bejelentette, hogy holnaptól a fogyasztási hitelek THM-jét (teljes hiteldíj mutatóját) 5,9%-ban maximalizálják. Mit jelent mindez? Örülhetünk az alacsony hitelkamatnak? Ennél egy kicsit árnyaltabb a kép.","shortLead":"Orbán Viktor szerdán bejelentette, hogy holnaptól a fogyasztási hitelek THM-jét (teljes hiteldíj mutatóját) 5,9%-ban...","id":"20200318_Mit_jelent_a_most_bejelentett_kamatplafon_Nem_mindenki_fogja_megkapni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=89d2da11-d3a3-4bda-8883-e3e1ee01b96b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff4eb147-4d82-43f9-a74f-0eab6b32708f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200318_Mit_jelent_a_most_bejelentett_kamatplafon_Nem_mindenki_fogja_megkapni","timestamp":"2020. március. 18. 18:25","title":"Mit jelent a most bejelentett kamatplafon? Nem mindenki fogja megkapni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50498589-740e-485a-934a-dae5d98eb813","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Harmadik napja zuhan a forint, és nincs, ami megállítsa.","shortLead":"Harmadik napja zuhan a forint, és nincs, ami megállítsa.","id":"20200318_forint_euro_arfolyam_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=50498589-740e-485a-934a-dae5d98eb813&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e7c7fda-6ad6-4c13-97d3-3894a96043da","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200318_forint_euro_arfolyam_koronavirus","timestamp":"2020. március. 18. 09:12","title":"Már 349 forintba kerül egy euró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5a5151f-ba58-4e10-81c4-fe88bbdb6da9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Annyira nem jött be szinte senkinek a megálló nélkül közlekedő vonat, hogy alig négy hónap után megszünteti azt a MÁV.","shortLead":"Annyira nem jött be szinte senkinek a megálló nélkül közlekedő vonat, hogy alig négy hónap után megszünteti azt a MÁV.","id":"20200318_MAV_Budapest_Szeged_vonat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b5a5151f-ba58-4e10-81c4-fe88bbdb6da9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e1e3c97-f545-4d7e-9393-36331bfcba82","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200318_MAV_Budapest_Szeged_vonat","timestamp":"2020. március. 18. 12:45","title":"Többé nem indít a MÁV Budapest és Szeged között megálló nélküli vonatokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"790e00a1-95d5-49f4-9872-cbb1ac83c76f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A kültéri események még engedélyezettek Romániában, de szigorú szabályok alapján.","shortLead":"A kültéri események még engedélyezettek Romániában, de szigorú szabályok alapján.","id":"20200318_romania_belteri_rendezveny_koronavirus_jarvany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=790e00a1-95d5-49f4-9872-cbb1ac83c76f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de5c4a9d-749e-4ba8-a94a-2b046e694dcb","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200318_romania_belteri_rendezveny_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. március. 18. 11:39","title":"A szomszédban már minden beltéri rendezvényt betiltottak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63a6d266-b530-4e70-ac7b-f940f69761b0","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Szabálytalanságokat állapított meg a jegybank a korábban Est Media néven futó Delta Technologies Nyrt-nél. A cég bírósághoz fordul. Az informatikai Delta-csoport 2019-ben lépett tőzsdére a kiüresedett Est Medián keresztül.","shortLead":"Szabálytalanságokat állapított meg a jegybank a korábban Est Media néven futó Delta Technologies Nyrt-nél. A cég...","id":"20200318_Szazmillios_birsagot_kapott_a_NERudvoske_4iG_konkurenciaja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=63a6d266-b530-4e70-ac7b-f940f69761b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5057bb9e-beb4-481a-8440-60a5a11ba0fb","keywords":null,"link":"/kkv/20200318_Szazmillios_birsagot_kapott_a_NERudvoske_4iG_konkurenciaja","timestamp":"2020. március. 18. 18:03","title":"Százmilliós bírságot kapott a NER-üdvöske 4iG konkurenciája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eca54eb9-2d80-4506-b35c-f59327ace9e8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A koronavírus elleni védekezésről tájékoztatott az operatív törzs: már heten kaptak többszázezres bírságot, mert nem tartották be a korlátozó intézkedéseket. A román és a bolgár tranzitutasok mellett a szerbeket is átengedik a határon. A tesztekhez pedig további hét laboratóriumot jelöltek ki, valamint több járványkórházat is arra az esetre, ha sokkal több beteg lesz.\r

\r

","shortLead":"A koronavírus elleni védekezésről tájékoztatott az operatív törzs: már heten kaptak többszázezres bírságot, mert nem...","id":"20200318_Eloben_az_operativ_torzs_sajtotajekoztatojarol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eca54eb9-2d80-4506-b35c-f59327ace9e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2c2f923-ec94-464c-9be3-e6b4ab8569a8","keywords":null,"link":"/itthon/20200318_Eloben_az_operativ_torzs_sajtotajekoztatojarol","timestamp":"2020. március. 18. 16:08","title":"Operatív törzs: az egész ország területén vannak már betegek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b112f2b7-0e03-4d66-9add-6b7c33604565","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"cegauto","description":"A koronavírus terjedésének megelőzéséért a Volánbusz rendkívüli forgalmi és kereskedelmi intézkedéseket vezet be járatain.","shortLead":"A koronavírus terjedésének megelőzéséért a Volánbusz rendkívüli forgalmi és kereskedelmi intézkedéseket vezet be...","id":"20200317_volanbusz_busz_koronavirus_kozlekedes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b112f2b7-0e03-4d66-9add-6b7c33604565&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"790ee5d5-3342-4038-b42d-e7c4695687fb","keywords":null,"link":"/cegauto/20200317_volanbusz_busz_koronavirus_kozlekedes","timestamp":"2020. március. 17. 11:37","title":"Új szabályok a Volánbusznál: a bérletesek hátul szállnak fel, a sofőr nem nyúlhat a csomagokhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]