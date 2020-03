Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c9d20eaf-f4b2-4723-9b0e-b680d050760e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színész egyelőre tünetmentes.","shortLead":"A színész egyelőre tünetmentes.","id":"20200316_idris_elba_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c9d20eaf-f4b2-4723-9b0e-b680d050760e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"041ab606-1b53-410b-9e6b-a1bb9954dbc2","keywords":null,"link":"/kultura/20200316_idris_elba_koronavirus","timestamp":"2020. március. 16. 20:16","title":"Idris Elbát is megfertőzte a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a10e431c-51ef-42ca-aeae-4301909e88a8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Életbe léptek az egy nappal korábban bejelentett szigorú intézkedések, de egyre többen kérik a kormánytól, hogy foglalkozzon a gazdasági krízissel is. Sokan rohannak a boltokba, az iskolák pedig a második napra készülnek, amikor távolról kell megoldani az oktatást. ","shortLead":"Életbe léptek az egy nappal korábban bejelentett szigorú intézkedések, de egyre többen kérik a kormánytól...","id":"20200317_koronavirus_jarvany_marcius_17_percrol_percre","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a10e431c-51ef-42ca-aeae-4301909e88a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bde3cc64-4338-452c-9be6-5fdc426d1389","keywords":null,"link":"/itthon/20200317_koronavirus_jarvany_marcius_17_percrol_percre","timestamp":"2020. március. 17. 07:28","title":"Éjféltől lezárták a határokat, bevásárlási láz indult – hírek a koronavírusról percről percre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"457c89d2-b124-440b-883b-c800efd18e7e","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A cég arra hivatkozva kéri a gigatámogatást, hogy a Boeing és beszállítói hálózata 2,5 millió munkahelyet és 17 ezer vállalatot tart el.","shortLead":"A cég arra hivatkozva kéri a gigatámogatást, hogy a Boeing és beszállítói hálózata 2,5 millió munkahelyet és 17 ezer...","id":"20200318_60_milliard_dollaros_tamogatast_kert_a_Boeing","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=457c89d2-b124-440b-883b-c800efd18e7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0bd7d89-c479-47fa-9ef9-936310156304","keywords":null,"link":"/kkv/20200318_60_milliard_dollaros_tamogatast_kert_a_Boeing","timestamp":"2020. március. 18. 16:39","title":"60 milliárd dolláros támogatást kért a Boeing","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7df8a3b0-6e28-47c0-8276-9891246feee4","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Újabb rendeletet hozott a kormány a koronavírus miatti veszélyhelyzetben. A vendéglátás háromkor zár, az élelmiszerüzletek és a patikák nyitva lehetnek. A kormány jogszabályban kéri az időseket, maradjanak otthon.\r

","shortLead":"Újabb rendeletet hozott a kormány a koronavírus miatti veszélyhelyzetben. A vendéglátás háromkor zár...","id":"20200316_Megjelent_a_kormanyrendelet_a_boltok_bezarasarol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7df8a3b0-6e28-47c0-8276-9891246feee4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12f6b335-fdf4-4054-91cd-dd484846f75a","keywords":null,"link":"/itthon/20200316_Megjelent_a_kormanyrendelet_a_boltok_bezarasarol","timestamp":"2020. március. 16. 18:55","title":"Megjelent a kormányrendelet a boltok bezárásáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ab69351-0506-4316-b887-fa92fd959114","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20200317_Marabu_Feknyuz_Kovacs_Zoltan_valaszol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6ab69351-0506-4316-b887-fa92fd959114&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf497611-515d-4285-a07f-67374ede3142","keywords":null,"link":"/itthon/20200317_Marabu_Feknyuz_Kovacs_Zoltan_valaszol","timestamp":"2020. március. 17. 22:46","title":"Marabu Féknyúz: Kovács Zoltán válaszol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"748d2364-224d-4cce-a8bd-d49c7ced679d","c_author":"Kovács Gábor","category":"kkv","description":"A Bankszövetség szerint is muszáj lesz valamiféle hiteltörlesztési moratóriumot bevezetni, de az ezzel járó terheket a bankszektor nem akarja egymaga viselni. A javaslataikat elküldték a kormánynak.","shortLead":"A Bankszövetség szerint is muszáj lesz valamiféle hiteltörlesztési moratóriumot bevezetni, de az ezzel járó terheket...","id":"20200317_A_bankok_benne_vannak_hogy_bizonyos_hiteleket_ideiglenesen_ne_kelljen_torleszteni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=748d2364-224d-4cce-a8bd-d49c7ced679d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13397022-4e18-47f7-b0f4-d5a3cba07516","keywords":null,"link":"/kkv/20200317_A_bankok_benne_vannak_hogy_bizonyos_hiteleket_ideiglenesen_ne_kelljen_torleszteni","timestamp":"2020. március. 17. 16:24","title":"A bankok benne vannak, hogy bizonyos hiteleket ideiglenesen ne kelljen törleszteni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee11a2da-1a5e-4e3a-b47c-a5c6c9d927ad","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A vállalkozói terhek csökkentését és hiteltörlesztési moratóriumot rendel el a kormány – erről beszélt Orbán Viktor a második nekifutásra közölt Facebook-videóban.","shortLead":"A vállalkozói terhek csökkentését és hiteltörlesztési moratóriumot rendel el a kormány – erről beszélt Orbán Viktor...","id":"20200318_Orban_Viktor_rendkivuli_bejelentes_koronavirusrol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ee11a2da-1a5e-4e3a-b47c-a5c6c9d927ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"559ef684-9ddb-4de3-8812-8f10fc4ad6a9","keywords":null,"link":"/itthon/20200318_Orban_Viktor_rendkivuli_bejelentes_koronavirusrol","timestamp":"2020. március. 18. 15:53","title":"Orbán Viktor bejelentése a koronavírusról: itt vannak a gazdaságvédelmi akcióterv első lépései","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b1544d9-cec6-4e59-8ca8-8bdcc8ac1677","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Esőre csak elvétve lehet számítani.","shortLead":"Esőre csak elvétve lehet számítani.","id":"20200317_Csipos_reggel_utan_kellemes_tavaszi_ido_lesz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3b1544d9-cec6-4e59-8ca8-8bdcc8ac1677&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f9c06de-e357-44bf-ba5e-e351605320db","keywords":null,"link":"/elet/20200317_Csipos_reggel_utan_kellemes_tavaszi_ido_lesz","timestamp":"2020. március. 17. 05:27","title":"Csípős reggel után kellemes tavaszi idő lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]