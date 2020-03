Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fa5c3fc8-88df-4291-8d17-043bd9e0e35b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A fesztivál fellépőket még nem tud bejelenteni.\r

\r

","shortLead":"A fesztivál fellépőket még nem tud bejelenteni.\r

\r

","id":"20200318_A_EFOTT_szervezoi_penzt_adomanyoznak_a_koronavirus_ellen_kuzdo_orvosoknak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fa5c3fc8-88df-4291-8d17-043bd9e0e35b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51bcc337-d26b-426e-9a15-5a92a99ba9e3","keywords":null,"link":"/kultura/20200318_A_EFOTT_szervezoi_penzt_adomanyoznak_a_koronavirus_ellen_kuzdo_orvosoknak","timestamp":"2020. március. 18. 12:25","title":"Az EFOTT szervezői pénzt adományoznak a koronavírus ellen küzdő orvosoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13f50f83-83a2-4259-be72-9369de3cf443","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az Európai Bizottság elnöke videóüzenetben közölte, hogy sikerült Marokkóból 290 uniós állampolgárt hazaszállítani.","shortLead":"Az Európai Bizottság elnöke videóüzenetben közölte, hogy sikerült Marokkóból 290 uniós állampolgárt hazaszállítani.","id":"20200317_ursula_von_der_leyen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=13f50f83-83a2-4259-be72-9369de3cf443&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"933e75bd-c9d5-42ff-8870-d0791a29a575","keywords":null,"link":"/vilag/20200317_ursula_von_der_leyen","timestamp":"2020. március. 17. 19:33","title":"Von der Leyen: Az ősz előtt piacra kerülhet a koronavírus ellenszere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f385b397-a5a2-4028-b5a9-e910235fbb13","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azokat helyezhetik itt el, akik tünetmentesek.","shortLead":"Azokat helyezhetik itt el, akik tünetmentesek.","id":"20200318_karanten_kollegium_jarvany_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f385b397-a5a2-4028-b5a9-e910235fbb13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be0b8c9b-d1f7-418e-86e7-5a0340591a6e","keywords":null,"link":"/itthon/20200318_karanten_kollegium_jarvany_koronavirus","timestamp":"2020. március. 18. 07:46","title":"Karantént csinálhatnak a kiürített kollégiumokból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c3f32ad-d9b1-4930-9bcc-ad512a8bb059","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A Dark Horse-ügynek mondjuk így sincs vége.","shortLead":"A Dark Horse-ügynek mondjuk így sincs vége.","id":"20200318_katy_perry_plagiumgyanu_dark_horse","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3c3f32ad-d9b1-4930-9bcc-ad512a8bb059&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8da21c11-125d-495a-9281-0c5ecbe966a7","keywords":null,"link":"/kultura/20200318_katy_perry_plagiumgyanu_dark_horse","timestamp":"2020. március. 18. 13:13","title":"Egy új ítélet szerint Katy Perry mégsem plagizált","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"777a02f7-a9ed-415a-9886-26b3be89e6f3","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Az országosan növekvő adatforgalmi terhelés nem csak a szolgáltatókat állítja új kihívások elé. Hiába van a beérkező kapcsolattal minden rendben, ha otthonunkban nem készülünk fel a változó felhasználói szokásokra. Jövünk néhány praktikus tanáccsal.","shortLead":"Az országosan növekvő adatforgalmi terhelés nem csak a szolgáltatókat állítja új kihívások elé. Hiába van a beérkező...","id":"20200317_koronavirus_jarvany_internet_leallas_adatforgalom_homeoffice_tavmunka_tavtanulas_telekom_telenor_vodafone_nki","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=777a02f7-a9ed-415a-9886-26b3be89e6f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d31bb23d-a6a7-4954-9e1d-63e08b880285","keywords":null,"link":"/tudomany/20200317_koronavirus_jarvany_internet_leallas_adatforgalom_homeoffice_tavmunka_tavtanulas_telekom_telenor_vodafone_nki","timestamp":"2020. március. 17. 18:00","title":"Tényleg lassulni fog az internet, ha mindenki otthon marad? És mit tehetek ellene?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"790e00a1-95d5-49f4-9872-cbb1ac83c76f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A kültéri események még engedélyezettek Romániában, de szigorú szabályok alapján.","shortLead":"A kültéri események még engedélyezettek Romániában, de szigorú szabályok alapján.","id":"20200318_romania_belteri_rendezveny_koronavirus_jarvany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=790e00a1-95d5-49f4-9872-cbb1ac83c76f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de5c4a9d-749e-4ba8-a94a-2b046e694dcb","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200318_romania_belteri_rendezveny_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. március. 18. 11:39","title":"A szomszédban már minden beltéri rendezvényt betiltottak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce1a8390-b837-4e2f-acee-038c996aebef","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egyszer használatos kesztyűk, ingyenes vécéhasználat, papírpoharak és home office – egyebek mellett így védekeznek a koronavírus-fertőzés ellen a nagy olajcégek Magyarországon.","shortLead":"Egyszer használatos kesztyűk, ingyenes vécéhasználat, papírpoharak és home office – egyebek mellett így védekeznek...","id":"20200317_a_leginkabb_szennyezett_toltopisztolyokat_is_fertotlenitik_a_hazai_benzinkutakon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ce1a8390-b837-4e2f-acee-038c996aebef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"caef7607-5ef0-44d9-bdb2-9653ff8651db","keywords":null,"link":"/cegauto/20200317_a_leginkabb_szennyezett_toltopisztolyokat_is_fertotlenitik_a_hazai_benzinkutakon","timestamp":"2020. március. 17. 09:21","title":"A leginkább szennyezett töltőpisztolyokat is fertőtlenítik a hazai benzinkutakon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c3c5e0c-0ea3-4089-8697-87ad9d59fdba","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Így védik a veszélyeztetett korosztályt. Több élelmiszerbolt is kész átállni az új rendre.","shortLead":"Így védik a veszélyeztetett korosztályt. Több élelmiszerbolt is kész átállni az új rendre.","id":"20200318_ausztria_vasarlas_idosek_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5c3c5e0c-0ea3-4089-8697-87ad9d59fdba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d52106d6-82ca-4ba4-b822-9aaa33901b58","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200318_ausztria_vasarlas_idosek_koronavirus","timestamp":"2020. március. 18. 09:55","title":"Egyes osztrák üzletekben néha csak az időseket engedik vásárolni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]