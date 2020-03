Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Magyarországon 103-ra nőtt a koronavírussal fertőzöttek száma
Újabb megbetegedéseket mutattak ki.
2020. március. 21. 08:27

Wayand Tibor fogságban írt visszaemlékezései évtizedekig szigorúan titkosak voltak, de most megjelentek.
A háborús bűnös, aki kiképezte az ÁVH-t, mégsem menekült meg a bitótól
2020. március. 19. 14:00

Az Egyesült Arab Emírségek csütörtök óta nem enged be külföldieket, akik visszatérnek, egyből karanténba mennek.
Az Emirates és a Wizz Air is felfüggeszti a Budapest-Dubaj járatát
2020. március. 19. 13:50

A lakossági előfizetőknek is járó extra adat mellett a vállalkozásoknál rugalmas szerződésmódosítást is kínál a Vodafone Magyarország.
A járvány miatt könnyít a Vodafone
2020. március. 20. 19:33

Soha nem látott mértékben olvadtak a grönlandi jégmezők a 2019-es északi-sarki rendkívüli nyári melegben. Kutatók szerint a jelenség globálisan 2,2 milliméterrel emeli meg a tengerszintet két hónapon belül. 600 000 000 000 tonna jeget veszített Grönland, most érezzük majd a hatását
2020. március. 19. 19:33 A hvg.hu-hoz forduló háziorvosok szerint több tucatnyian napok óta hiába várják a speciálisan felszerelt egységet, így azt is, hogy kiderüljön, koronavírusosak-e. Országos tisztifőorvos: Ha koronavírusos, nem jön azonnal a mentő
2020. március. 19. 15:55

Az év végi csúcsidőszakhoz mérhető az elektronikai üzletek forgalma, vannak olyan termékkategóriák, amelyeké többszöröse az év ezen szakában megszokottnak.
Karácsonyi forgalmat csinál az elektronikai üzleteknél a járvány
2020. március. 20. 09:40

Tekintettel a kialakult helyzetre, a Múlt-kor átmenetileg ingyenessé tette digitális archívumát, melyben a történelmi magazin elmúlt tíz évben lapszámainak összes cikke olvasható.
44 lapszámnyi izgalmas történelem: a Múlt-kor ingyenessé tette digitális archívumát
2020. március. 19. 21:03