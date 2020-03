Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5d2826ca-0ed9-45a2-9f14-0ccf9b380f95","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az egyik orvosának pozitív lett a tesztje.","shortLead":"Az egyik orvosának pozitív lett a tesztje.","id":"20200322_Angela_Merkel_karanten_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5d2826ca-0ed9-45a2-9f14-0ccf9b380f95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d81dfe7-ab72-4333-9a8c-41e6b551220c","keywords":null,"link":"/vilag/20200322_Angela_Merkel_karanten_koronavirus","timestamp":"2020. március. 22. 19:04","title":"Angela Merkel házi karanténba került","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e70f5f67-ebd6-41cd-ab9c-4c23f83f1f7d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egyelőre beláthatatlan a koronavírus-járvány gazdasági hatása, a kínai kereskedelem és luxusszegmens azonban már éledezik, amit elsősorban a helyiek „bosszúköltése” mozgat. ","shortLead":"Egyelőre beláthatatlan a koronavírus-járvány gazdasági hatása, a kínai kereskedelem és luxusszegmens azonban már...","id":"20200323_kinai_luxuspiac_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e70f5f67-ebd6-41cd-ab9c-4c23f83f1f7d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"684d5810-e648-4c4f-ad1d-808ed6cd012f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200323_kinai_luxuspiac_koronavirus","timestamp":"2020. március. 23. 15:27","title":"Éledezik a kínai luxuspiac a koronavírus-sokk után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2187eee4-cb14-44e9-8bea-3b00bca7bd41","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Az MTVA szeretné biztosítani a kulturált szórakozást. ","shortLead":"Az MTVA szeretné biztosítani a kulturált szórakozást. ","id":"20200322_MTVA_hangoskonyv_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2187eee4-cb14-44e9-8bea-3b00bca7bd41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc5f4e49-6edb-4ec5-9693-a9da76b96a2c","keywords":null,"link":"/kultura/20200322_MTVA_hangoskonyv_koronavirus","timestamp":"2020. március. 22. 18:05","title":"Ingyenes lett több száz hangoskönyv ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce353b98-c62d-4c2b-af11-c30c5b1b7a74","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hatra emelkedett a koronavírussal-fertőzött elhunytak száma és 16 főre a gyógyultak száma.\r

