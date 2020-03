Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5e8847ce-b9a1-401a-a383-2fec560b841e","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Juventus argentin sztárja és a barátnője is vírusfertőzött.","shortLead":"A Juventus argentin sztárja és a barátnője is vírusfertőzött.","id":"20200321_Paulo_Dybala_is_koronavirusos","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5e8847ce-b9a1-401a-a383-2fec560b841e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99980d4d-7549-487e-98cd-77e5e2ca5df9","keywords":null,"link":"/sport/20200321_Paulo_Dybala_is_koronavirusos","timestamp":"2020. március. 21. 19:22","title":"Paulo Dybala is koronavírusos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8492296-aec9-401c-8354-95576e48156c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Korábban azonnal sorolhattuk a legnagyobb okostelefon-gyártókat: Samsung, Apple, Huawei. Azonban a kínai cég kénytelen volt lemondani a dobogó harmadik fokáról.","shortLead":"Korábban azonnal sorolhattuk a legnagyobb okostelefon-gyártókat: Samsung, Apple, Huawei. Azonban a kínai cég kénytelen...","id":"20200323_legnagyobb_okostelefongyartok_rangsora_2020_samsung_apple_huawei_xiaomi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d8492296-aec9-401c-8354-95576e48156c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"284605ce-0092-4cb9-a48a-7fdee2a4587a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200323_legnagyobb_okostelefongyartok_rangsora_2020_samsung_apple_huawei_xiaomi","timestamp":"2020. március. 23. 08:33","title":"Szétesett a piac, már nem a Huawei a világ harmadik legnagyobb okostelefon-gyártója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d29781b-4e74-4574-98d7-be2d4d22a151","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A Kínai Kulturális Örökség Hivatal körlevélben kérte fel a múzeumokat Kína-szerte, hogy gyűjtsék össze, és őrizzék meg az ország koronavírus-járvány elleni küzdelmének emlékeit.","shortLead":"A Kínai Kulturális Örökség Hivatal körlevélben kérte fel a múzeumokat Kína-szerte, hogy gyűjtsék össze, és őrizzék meg...","id":"20200322_Gyujtik_a_jarvany_emlekeit_Kinaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7d29781b-4e74-4574-98d7-be2d4d22a151&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bce1eb4-4cdd-4574-a327-7df427581473","keywords":null,"link":"/vilag/20200322_Gyujtik_a_jarvany_emlekeit_Kinaban","timestamp":"2020. március. 22. 14:56","title":"Gyűjtik a járvány emlékeit Kínában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"997a9fbf-8571-4328-8582-4e4197e8c6fc","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nekik írták a dalt.","shortLead":"Nekik írták a dalt.","id":"20200321_Az_LGTslagerenak_meghato_feldolgozasaval_koszonik_meg_az_orovosok_apolok_soforok_tanarok_munkajat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=997a9fbf-8571-4328-8582-4e4197e8c6fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ca764d4-fe73-49b2-84ff-e308b126a42d","keywords":null,"link":"/kultura/20200321_Az_LGTslagerenak_meghato_feldolgozasaval_koszonik_meg_az_orovosok_apolok_soforok_tanarok_munkajat","timestamp":"2020. március. 21. 17:45","title":"Az LGT slágerének megható feldolgozásával köszönik meg az orvosok, ápolók, sofőrök, tanárok munkáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3bc753d-8ac8-4111-b442-4808ee9cba93","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A NOB a következő hetekben hozza meg a döntését.\r

","shortLead":"A NOB a következő hetekben hozza meg a döntését.\r

","id":"20200323_Elkerulhetetlenne_valt_a_tokioi_olimpia_elhalasztasa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c3bc753d-8ac8-4111-b442-4808ee9cba93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"563a3a68-2b61-4fad-b61f-fb57a2472b43","keywords":null,"link":"/sport/20200323_Elkerulhetetlenne_valt_a_tokioi_olimpia_elhalasztasa","timestamp":"2020. március. 23. 07:25","title":"Elkerülhetetlenné vált a tokiói olimpia elhalasztása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1f79f9c-d5f7-45c3-ac6a-5fc52a68fdf5","c_author":"Remotiv","category":"brandchannel","description":"Anyagi helyzettől, foglalkozástól, beosztástól és családi háttértől függetlenül, a stressz valamilyen formában mindenki életének része. De vajon vezethet-e a stressz a depresszió kialakulásához, és mi az a határvonal, amitől már nem stresszről, hanem depresszióról kell beszélnünk? ","shortLead":"Anyagi helyzettől, foglalkozástól, beosztástól és családi háttértől függetlenül, a stressz valamilyen formában mindenki...","id":"remotivextra_20181026_Igy_lesz_a_stresszbol_depresszio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f1f79f9c-d5f7-45c3-ac6a-5fc52a68fdf5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1143d548-a76f-46f7-9d3e-d5907a323928","keywords":null,"link":"/brandchannel/remotivextra_20181026_Igy_lesz_a_stresszbol_depresszio","timestamp":"2020. március. 23. 07:30","title":"Mikor lesz a stresszből depresszió? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Remotiv extra","c_partnerlogo":"e69ef395-0642-48bc-8f24-6af92e9ae81c","c_partnertag":"remotivextra"},{"available":true,"c_guid":"c5d813c1-5fe1-42da-a7af-dbffe7e53fc5","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egy csillag pulzáló maradványait fedezték fel egy különleges kettős csillagrendszerben, amely a kutatóknak fontos információkkal szolgál arról, hogyan alakulhatott ki a Nap, és hogyan fog egyszer meghalni.","shortLead":"Egy csillag pulzáló maradványait fedezték fel egy különleges kettős csillagrendszerben, amely a kutatóknak fontos...","id":"20200322_csillag_pulzalo_maradvanyai_kettos_csillagrendszer","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c5d813c1-5fe1-42da-a7af-dbffe7e53fc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28fb70b1-d44f-4461-8657-22a895a66c5b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200322_csillag_pulzalo_maradvanyai_kettos_csillagrendszer","timestamp":"2020. március. 22. 16:03","title":"Hogyan fog meghalni a Nap? Sokat elárulhatnak egy csillag pulzáló maradványai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"905d1c56-340e-426f-8a06-cbfbef9eeb72","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rovó László, a Szegedi Tudományegyetem rektora az a koronavírusos orvos, aki operált is miközben már vírushordozó volt.","shortLead":"Rovó László, a Szegedi Tudományegyetem rektora az a koronavírusos orvos, aki operált is miközben már vírushordozó volt.","id":"20200321_A_szegedi_egyetem_rektora_a_karanten_helyett_operalo_orvos","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=905d1c56-340e-426f-8a06-cbfbef9eeb72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33a5d7c6-561d-4ad8-97b9-a8befa9833c3","keywords":null,"link":"/itthon/20200321_A_szegedi_egyetem_rektora_a_karanten_helyett_operalo_orvos","timestamp":"2020. március. 21. 22:06","title":"A szegedi egyetem rektora a fertőzötten operáló orvos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]