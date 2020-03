Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"50793c8c-b10c-4fd8-9a97-b77af9a80286","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Oroszországban – legalábbis a hivatalos adatok szerint – csupán közel százötven embert fertőzött meg az új típusú koronavírus, s még egy emberéletet sem követelt a világjárvány. Ahogy a világ legnagyobb országában általában lenni szokott, senki sem hiszi el a számokat. A különbség a bürokrácia útvesztőiben tűnik el.","shortLead":"Oroszországban – legalábbis a hivatalos adatok szerint – csupán közel százötven embert fertőzött meg az új típusú...","id":"20200318_Oroszorszagban_alig_van_koronavirusos__vagy_megis","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=50793c8c-b10c-4fd8-9a97-b77af9a80286&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a6ef84a-c6fd-44da-afd0-6b8bc2f99bab","keywords":null,"link":"/vilag/20200318_Oroszorszagban_alig_van_koronavirusos__vagy_megis","timestamp":"2020. március. 18. 14:08","title":"Oroszországban alig van koronavírusos – vagy mégis?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"921e7720-5e0d-4748-b48d-23da831519b8","c_author":"-t-","category":"elet","description":"Egy spanyol pincészet Coronavinus elnevezéssel hozta forgalomba legújabb borát.\r

\r

","shortLead":"Egy spanyol pincészet Coronavinus elnevezéssel hozta forgalomba legújabb borát.\r

\r

","id":"20200318_Borfricska_a_virusnak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=921e7720-5e0d-4748-b48d-23da831519b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ccd2e38-a2b7-4973-9ac7-37c42bcaab95","keywords":null,"link":"/elet/20200318_Borfricska_a_virusnak","timestamp":"2020. március. 18. 13:54","title":"Borfricska a vírusnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc21cea2-9fbe-4321-a0be-224650df7008","c_author":"Marabu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20200318_Marabu_Feknyuz_A_digitalis_oktatas_hatranyai","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dc21cea2-9fbe-4321-a0be-224650df7008&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eee3464e-5a2a-4edc-a967-7a0c7685a51c","keywords":null,"link":"/kultura/20200318_Marabu_Feknyuz_A_digitalis_oktatas_hatranyai","timestamp":"2020. március. 18. 10:00","title":"Marabu Féknyúz: A digitális oktatás hátrányai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04b80e1e-aad9-45d6-9316-c503ac51f63c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A WIZZ számlájukra kapják meg az utasok a viteldíj 120 százalékát.","shortLead":"A WIZZ számlájukra kapják meg az utasok a viteldíj 120 százalékát.","id":"20200317_A_Wizz_Air_automatikusan_visszateriti_a_torolt_jaratok_viteldijat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=04b80e1e-aad9-45d6-9316-c503ac51f63c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e32498cf-eb50-4aaf-963a-260838264b62","keywords":null,"link":"/kkv/20200317_A_Wizz_Air_automatikusan_visszateriti_a_torolt_jaratok_viteldijat","timestamp":"2020. március. 17. 13:06","title":"Automatikusan visszatéríti a törölt járatok viteldíját a Wizz Air","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"310a2e01-f010-44b4-9ccf-a8bdd02ba273","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Windows 10 gyűjtőnév sokféle operációsrendszer-változatot foglal egybe. Vannak közülük, amelyeknek „lejár a szavatossága”, és erre most igencsak diszkréten figyelmeztet a Microsoft.","shortLead":"A Windows 10 gyűjtőnév sokféle operációsrendszer-változatot foglal egybe. Vannak közülük, amelyeknek „lejár...","id":"20200317_windows10_tamogatas_lejarta_figyelmeztetes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=310a2e01-f010-44b4-9ccf-a8bdd02ba273&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9be10ef4-b03b-461c-aead-961e5bcf04b0","keywords":null,"link":"/tudomany/20200317_windows10_tamogatas_lejarta_figyelmeztetes","timestamp":"2020. március. 17. 08:03","title":"Ha ez a figyelmeztetés ugrik fel a gépén, hozzá kell nyúlnia a Windowshoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf7db7d9-e87b-403a-bfa0-9e06944c6ef0","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Kreatív, testet-szellemet megmozgató tanítási rendet dolgozott ki otthon maradt gyerekének egyik olvasónk. ","shortLead":"Kreatív, testet-szellemet megmozgató tanítási rendet dolgozott ki otthon maradt gyerekének egyik olvasónk. ","id":"20200317_Asztromatek_bicajos_etika_es_angol_nyomvadaszat_is_szerepel_egy_alternativ_orarendben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cf7db7d9-e87b-403a-bfa0-9e06944c6ef0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"007cb0ab-88da-4d80-8afa-aec1b933785c","keywords":null,"link":"/kultura/20200317_Asztromatek_bicajos_etika_es_angol_nyomvadaszat_is_szerepel_egy_alternativ_orarendben","timestamp":"2020. március. 17. 14:59","title":"Így néz ki egy alternatív órarend az erdő szélén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f967c731-984c-4520-9ab8-6538e0aa91f1","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A tilalom sajnos a dinójelmezre is vonatkozik. ","shortLead":"A tilalom sajnos a dinójelmezre is vonatkozik. ","id":"20200318_TRex_jelmez_kijarasi_tilalom_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f967c731-984c-4520-9ab8-6538e0aa91f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae2ad3a1-7bcd-4196-bd0f-27ff060cefed","keywords":null,"link":"/kultura/20200318_TRex_jelmez_kijarasi_tilalom_koronavirus","timestamp":"2020. március. 18. 11:00","title":"T-Rex jelmezben próbálta kicselezni a kijárási tilalmat egy férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3b47bf6-c51c-4263-9cae-740f104d0439","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A világon egyre több kormány jön rá arra, hogy a gazdasággal is kezdeni kell valamit az egészségügyi krízis alatt, a magyar lépésekre még várnunk kell, egyedül a jegybank állt elő nagy javaslatcsomaggal. A Suzuki-gyár is bezár Esztergomban, így gyakorlatilag hetekre leáll a magyar autógyártás. A forint tovább zuhan. A magyar kormány 146 ott rekedt embert hoz vissza különgéppel Marokkóból.","shortLead":"A világon egyre több kormány jön rá arra, hogy a gazdasággal is kezdeni kell valamit az egészségügyi krízis alatt...","id":"20200318_koronavirus_jarvany_marcius_18_percrol_percre","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d3b47bf6-c51c-4263-9cae-740f104d0439&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6e4f058-661e-46e2-8729-5877eafe8f6b","keywords":null,"link":"/itthon/20200318_koronavirus_jarvany_marcius_18_percrol_percre","timestamp":"2020. március. 18. 07:00","title":"Törlesztési moratóriumot kér az MNB, leáll a Suzuki-gyár - hírek a koronavírusról percről percre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]