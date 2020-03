Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ced81d3b-9cdb-4792-b55a-966fa4d95e96","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"Kedden még arról volt szó, hogy több száz helyen lesz áramszünet karbantartás miatt, szerdára átgondolták.","shortLead":"Kedden még arról volt szó, hogy több száz helyen lesz áramszünet karbantartás miatt, szerdára átgondolták.","id":"20200325_Megsem_lesznek_aramszunetek_elhalasztja_a_munkai_tobbseget_az_EON_es_az_Elmu","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ced81d3b-9cdb-4792-b55a-966fa4d95e96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05d3a299-b259-403d-bce8-3144559b0a61","keywords":null,"link":"/kkv/20200325_Megsem_lesznek_aramszunetek_elhalasztja_a_munkai_tobbseget_az_EON_es_az_Elmu","timestamp":"2020. március. 25. 09:25","title":"Mégsem lesznek áramszünetek, elhalasztja a munkái többségét az E.ON és az Elmű","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00e9fb92-29bd-4ea9-a37e-ba0a85e99c92","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A hibajavítások mellett számos újdonságot is tartalmaznak az Apple táblagépéhez és telefonjához kiadott új rendszerverziók.","shortLead":"A hibajavítások mellett számos újdonságot is tartalmaznak az Apple táblagépéhez és telefonjához kiadott új...","id":"20200325_41_dolog_amiert_erdemes_frissiteni_az_uj_iOSre_es_iPadOSre","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=00e9fb92-29bd-4ea9-a37e-ba0a85e99c92&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"076272e0-0405-466a-b825-307002296f54","keywords":null,"link":"/tudomany/20200325_41_dolog_amiert_erdemes_frissiteni_az_uj_iOSre_es_iPadOSre","timestamp":"2020. március. 25. 15:03","title":"4+1 dolog, amiért érdemes frissíteni az új iOS-re és iPadOS-re","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8223ecf8-31dd-4799-9b93-726650883129","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A legveszélyeztetettebb, 65 év feletti korosztály számára teljes a tilalom, a többiek igazolással még járhatják az utcákat.","shortLead":"A legveszélyeztetettebb, 65 év feletti korosztály számára teljes a tilalom, a többiek igazolással még járhatják...","id":"20200324_kijarasi_tilalom_romania_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8223ecf8-31dd-4799-9b93-726650883129&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e8204bb-67e4-427c-aef4-c121411aa709","keywords":null,"link":"/vilag/20200324_kijarasi_tilalom_romania_koronavirus","timestamp":"2020. március. 24. 13:15","title":"Egész napos kijárási tilalmat rendeltek el Romániában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e511d20-f0c7-4144-a788-efeeff273ebd","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Napról napra dönti a rekordokat az új fertőzöttek száma Panamában, Argentínában és Kolumbiában is.","shortLead":"Napról napra dönti a rekordokat az új fertőzöttek száma Panamában, Argentínában és Kolumbiában is.","id":"20200325_koronavirus_delamerika_sulyos_helyzet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7e511d20-f0c7-4144-a788-efeeff273ebd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddd5f24e-826a-4de3-8368-61b87d1df609","keywords":null,"link":"/vilag/20200325_koronavirus_delamerika_sulyos_helyzet","timestamp":"2020. március. 25. 15:53","title":"Bolsonaro szerint védekezni sincs értelme, miközben a koronavírus egyre szedi áldozatait Dél-Amerikában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28e37984-6f45-4e5d-a07e-28f10bd2e8fb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Elmű hálózatkarbantartási munkálatai miatt Budapest mellett más városokban is hosszabb áramszünetre kell számítani. Erre fokozottan érdemes készülni most, amikor sokan otthonról dolgoznak, tanulnak.","shortLead":"Az Elmű hálózatkarbantartási munkálatai miatt Budapest mellett más városokban is hosszabb áramszünetre kell számítani...","id":"20200324_aramszunet_elmu_2020_halozat_karbantartas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=28e37984-6f45-4e5d-a07e-28f10bd2e8fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8728dd2f-2a80-4876-afef-1b7e882ac24b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200324_aramszunet_elmu_2020_halozat_karbantartas","timestamp":"2020. március. 24. 12:03","title":"Készüljön, ötszáznál több helyen lesz órákig tartó áramszünet a következő napokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bada17ea-1cf2-4958-9572-f051afa75085","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Enyhül a helyzet a városban, ahonnan kiindult a koronavírus-járvány.","shortLead":"Enyhül a helyzet a városban, ahonnan kiindult a koronavírus-járvány.","id":"20200324_vuhan_karanten_kina_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bada17ea-1cf2-4958-9572-f051afa75085&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25046bc2-edb1-4ddc-a809-1cab6f871f82","keywords":null,"link":"/vilag/20200324_vuhan_karanten_kina_koronavirus","timestamp":"2020. március. 24. 13:08","title":"Két hét múlva részlegesen kinyithat Vuhan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ec4e99b-ddb6-4dc3-ada3-dd3082e76102","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A téglási férfinak soha nem volt jogosítványa, ezért nem állt meg autójával a rendőröknek.","shortLead":"A téglási férfinak soha nem volt jogosítványa, ezért nem állt meg autójával a rendőröknek.","id":"20200325_Lekapcsolt_fenyszoroval_akart_menekulni_egy_autos","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2ec4e99b-ddb6-4dc3-ada3-dd3082e76102&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a2e258b-36f3-45cc-b55f-ef1133eedc61","keywords":null,"link":"/cegauto/20200325_Lekapcsolt_fenyszoroval_akart_menekulni_egy_autos","timestamp":"2020. március. 25. 09:35","title":"Lekapcsolt fényszóróval akart menekülni egy autós, az árokban végezte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad4ba384-be17-4218-a53d-a04a54c3d7f4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Pár éve még azt sem tudtuk, hogy létezik, most viszont figyelemre méltó csúcstelefonokkal rukkol ki a OnePlus. Miközben a világ figyelme a járványra összpontosul, a gyártó néhány napja frissített egyet arculatán.","shortLead":"Pár éve még azt sem tudtuk, hogy létezik, most viszont figyelemre méltó csúcstelefonokkal rukkol ki a OnePlus. Miközben...","id":"20200325_oneplus_logo_modositasa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ad4ba384-be17-4218-a53d-a04a54c3d7f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"230e5b03-2c76-48e4-8ae6-b1abb6de43d5","keywords":null,"link":"/tudomany/20200325_oneplus_logo_modositasa","timestamp":"2020. március. 25. 12:03","title":"Új logója van a OnePlusnak, most már jöhetnek az új telefonok is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]