[{"available":true,"c_guid":"61aaaac8-4e48-44b3-a0a1-3b3ec67017ec","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Százmillió forint felett lehetett nyerni telitalálattal.","shortLead":"Százmillió forint felett lehetett nyerni telitalálattal.","id":"20200329_A_hatos_lotto_nyeroszamai","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=61aaaac8-4e48-44b3-a0a1-3b3ec67017ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cec6665d-155e-41e3-879b-8c99f5bc5407","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200329_A_hatos_lotto_nyeroszamai","timestamp":"2020. március. 29. 16:58","title":"Kihúzták a hatos lottó nyerőszámait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d4d2729-bf46-4c0c-9424-96ce0a98e79a","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Az országban több mint 78 ezer fertőzött van, viszont a jelek szerint a járvány terjedése lassul. Ennek ellenére újabb szigorítás jön az országban: két hétre leállnak a nem létfontosságú vállalatok. ","shortLead":"Az országban több mint 78 ezer fertőzött van, viszont a jelek szerint a járvány terjedése lassul. Ennek ellenére újabb...","id":"20200329_Spanyolorszag_koronavirus_halalos_aldozat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7d4d2729-bf46-4c0c-9424-96ce0a98e79a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eed11bbd-d138-4f80-a409-e5a51e32adea","keywords":null,"link":"/vilag/20200329_Spanyolorszag_koronavirus_halalos_aldozat","timestamp":"2020. március. 29. 14:10","title":"Spanyolország: több mint 800-an haltak meg egy nap alatt a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcc37864-4269-46d2-b4eb-a7a6ce36ce40","c_author":"Ballai Vince","category":"vilag","description":"Egyelőre április 15-ig tart Franciaországban a kijárási tilalom, ám szakemberek szerint legalább április végéig fenn kéne azt tartani. A koronavírus-járvány miatt több ország is lépett a héten: Magyarországon szombattól jön a kijárási korlátozás, Romániában a hét közepén korlátozták jelentősen az idősek mozgását. Hollandiában is felül kellett vizsgálni a korábbi szabályokat, mert a jó idő miatt egyre többen mentek az utcára. ","shortLead":"Egyelőre április 15-ig tart Franciaországban a kijárási tilalom, ám szakemberek szerint legalább április végéig fenn...","id":"20200327_kijarasi_tilalom_koronavirus_jarvany_europa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bcc37864-4269-46d2-b4eb-a7a6ce36ce40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d59b0cec-ee5b-44b7-a931-1de33a5c34af","keywords":null,"link":"/vilag/20200327_kijarasi_tilalom_koronavirus_jarvany_europa","timestamp":"2020. március. 27. 19:10","title":"Franciaországban két héttel kitolták a kijárási tilalmat, de máshol is szigorítottak a héten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09ad5020-97ce-47cf-8412-35ea4b6424cb","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Elérhető Bródy János 70 című 2016. április 9-i arénás koncertjének teljes felvétele.","shortLead":"Elérhető Bródy János 70 című 2016. április 9-i arénás koncertjének teljes felvétele.","id":"20200328_Maradj_otthon_es_nezz_Brody_koncertet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=09ad5020-97ce-47cf-8412-35ea4b6424cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"997ae36b-60f4-4bc0-821a-22b624f60cb2","keywords":null,"link":"/elet/20200328_Maradj_otthon_es_nezz_Brody_koncertet","timestamp":"2020. március. 28. 16:11","title":"\"Lesz még Magyar Köztársaság\" - ingyen elérhető a teljes Bródy-koncert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8d47927-f18b-44b2-a691-ccf6c8505190","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csorbai Ferenc múlt héten azt mondta, a városban gócpont alakulhat ki, miután olyan embernél mutatták ki a vírust, aki több, mint 100 emberrel találkozhatott. Csorbait cáfolta az országos tisztifőorvos, valaki pedig feljelentette álhírterjesztés miatt. ","shortLead":"Csorbai Ferenc múlt héten azt mondta, a városban gócpont alakulhat ki, miután olyan embernél mutatták ki a vírust, aki...","id":"20200329_Kozveszellyel_fenyegtes_nyomozas_csorbai_koronavirus_feljelentes_gocpont","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d8d47927-f18b-44b2-a691-ccf6c8505190&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72d7338b-261d-4b4f-a199-97685cc8952e","keywords":null,"link":"/itthon/20200329_Kozveszellyel_fenyegtes_nyomozas_csorbai_koronavirus_feljelentes_gocpont","timestamp":"2020. március. 29. 12:53","title":"Közveszéllyel fenyegetés gyanúja miatt nyomoznak a mohácsi polgármester ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65a3ab7c-e8ec-4d02-a6f7-aa21a2d3e8ba","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Állítólag több mint 32 milliárd forintnyi dollárt érnek azok az információk, amelyeket még 2019 decemberében lopott el egy hacker az AMD-től. Könnyen lehet, hogy ingyen közzéteszi őket.","shortLead":"Állítólag több mint 32 milliárd forintnyi dollárt érnek azok az információk, amelyeket még 2019 decemberében lopott el...","id":"20200327_amd_hackertamadas_playstation_5_xbox_series_x_adatlopas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=65a3ab7c-e8ec-4d02-a6f7-aa21a2d3e8ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8cd95838-c0f0-41d1-a285-32cc90322f16","keywords":null,"link":"/tudomany/20200327_amd_hackertamadas_playstation_5_xbox_series_x_adatlopas","timestamp":"2020. március. 27. 19:03","title":"Betört a hacker az AMD-hez, a PlayStation 5-ről és az új Xboxról is lopott információkat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e296ddca-b8db-404c-9dfe-82d852b96332","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy nap alatt negyvenhárommal nőtt az igazoltan fertőzöttek száma.","shortLead":"Egy nap alatt negyvenhárommal nőtt az igazoltan fertőzöttek száma.","id":"20200328_Meghalt_a_11_koronavirusos_beteg_Magyarorszagon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e296ddca-b8db-404c-9dfe-82d852b96332&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c91f65f4-408a-455a-966e-42231b1078e5","keywords":null,"link":"/itthon/20200328_Meghalt_a_11_koronavirusos_beteg_Magyarorszagon","timestamp":"2020. március. 28. 07:04","title":"Meghalt a 11. koronavírusos beteg Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44cb49a5-9acc-4039-b613-54de70eb4a49","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az új tulajdonos mintegy 50 millió forint kifizetését követően indíthatja majd be először régi/új Ferrariját. ","shortLead":"Az új tulajdonos mintegy 50 millió forint kifizetését követően indíthatja majd be először régi/új Ferrariját. ","id":"20200328_32_eves_megis_bejaratosan_uj_ez_az_elado_ferrari_testarossa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=44cb49a5-9acc-4039-b613-54de70eb4a49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d9e684a-9ace-49fa-9f6f-9ac455b0bbb3","keywords":null,"link":"/cegauto/20200328_32_eves_megis_bejaratosan_uj_ez_az_elado_ferrari_testarossa","timestamp":"2020. március. 28. 06:41","title":"32 éves, mégis bejáratósan új ez az eladó Ferrari Testarossa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]