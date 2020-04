6,6 millióval ugrott meg egy hét alatt az USA-ban az állástalanok száma, és a koronavírus-járvány végére akár 53 milliósra is felduzzadhat a munkanélküliek serege. A jelenlegi krízis súlyosabb lehet a nagy gazdasági világválságnál is.

A múlt héten 6,6 millió amerikai polgár jelentkezett munkanélküliségi segélyért, így jelenleg már mintegy 17 millió amerikainak nincs munkája. A múlt heti növekedési ütem minden korábbinál gyorsabb, a koronavírus-járvány előtti időszak legrosszabb hete 1982-ben volt, akkor egy hét alatt 695 ezer igényt regisztráltak.

Míg egy hónappal ezelőtt a szakemberek még azt jósolták, hogy a világ legnagyobb gazdasága talán elkerülheti a recessziót, most már arra figyelmeztetnek a kutatók, hogy a nagy gazdasági világválság legrosszabb időszakában mért visszaesés várhat a gazdaságra. „Ami korábban általában egy recesszió idején egy negyedév alatt történt, az most egy-két hét alatt lezajlik” – idézte a The New York Times című amerikai lap Michelle Meyert, a Bank of America Merril Lynch vezető közgazdászát.

Egy, a CNBC által ismertetett előrejelzés szerint a néhány hete még 3,6 százalék körül alakult munkanélküliségi arány a koronavírus-járvány végére 32 százalékra is megnőhet, s ez azt jelenti, hogy az országban a járvány miatt összesen 47 millió ember veszítheti el állását és így 53 millióra ugrik az állástalanok teljes száma. Az 1920-as évek végén tomboló recesszió idején 25 százalékos volt a munkanélküliségi ráta.

© MTI / EPA / Sipa / Pool / Oliver Contreras

A megdöbbentő adatok hatására még komolyabb nyomás nehezedik Donald Trumpra: az amerikai elnököt és a kongresszust arra akarják rávenni, hogy hozzon újabb intézkedéseket a munkahelyek megvédelmezése, illetve az állásukat már elvesztett emberek helyzetének a javítására. A Trump által múlt héten aláírt, 2200 milliárd dolláros csomagból 350 milliárd jut a kis- és középvállalkozók támogatására, s a szakértők egyből felhívták a figyelmet arra, hogy ez az összeg valószínűleg nem lesz elég valamennyi bajba jutott vállalkozás életben tartásához.

George W. Bush egykori amerikai elnök volt tanácsadója, Glenn Hubbard, a Columbia Egyetem professzora úgy véli, 1000 milliárd dollár körüli támogatásra lenne szükség, ami azt jelenti, hogy rövid időn belül újabb 650 milliárdot kellene megszavaznia a kongresszusi képviselőknek.

Közben a „Nagy Recesszió” korszakára emlékeztető hatalmas infrastrukturális fejlesztésekre is készülnek, hogy legyen hol munkát adni az embereknek: az ország szélessávú internetelérését fejlesztenék és hozzálátnának az utak és hidak tömeges rekonstrukciójához is. A javaslat megosztja a politikai elitet, Trump és a demokraták egy része támogatja az ötletet, míg a republikánusok kevésbé lelkesednek a kezdeményezésért.