Már keddtől felére csökkentették a képviselői tiszteletdíjakat Berettyóújfalun, és a helyi beruházásokat is befagyasztották. A fideszes polgármester szerint a gépjárműadót még tudják pótolni, ennyivel tartoznak a kormánynak az adósság átvállalása miatt is. Abból lesz baj, ha ősszel az iparűzési adó nem fog befolyni.

A hétvégén két, kedden pedig egy újabb forrást is elvont a kormány az önkormányzatoktól a járványhelyzet miatt a közös teherviselés jegyében. Szombaton a gépjárműadó elvonását, vasárnap a parkolás ingyenességét jelentették be, kedden pedig az idegenforgalmi adót tették át a közös kalapba (pontosabban a kormány úgy döntött, azt év végéig nem kell befizetni). A parkolás már eddig is ingyenes volt néhány városban, vagy éppen a kijárási korlátozások miatt már kevesebb folyt be ebből a forrásból, és az idegenforgalmi adóval sem számolhattak volna az ebből eddig szép summát kasszírozó települések, hiszen pont a turizmus dőlt be első körben a járvány miatt. A gépjárműadó maradt volna sok helyen szinte az egyetlen bevétel.

Az ellenzéki polgármesterek felzúdultak, a kormánypártiak csendesen keresik az adó helyére begurítható forintokat, pedig van, ahol már nem nagyon van hol keresni.

Söprögetik az aprót

A tizenötezer lakosú Berettyóújfalu fideszes polgármestere, Muraközi István gyorsan átszabta a költségvetést, úgy döntött, hogy felére veszik a képviselők tiszteletdíját, ő maga és a város alpolgármestere lemond a költségtérítésről. Az önkormányzati intézmények nem vállalhatnak kötelezettséget, bizonyos beruházásokat – járdaépítést, parkosítást – felfüggesztenek, és a helyi kulturális pályázatokat is befagyasztják. A polgármester szerint ezzel visszajön az az ötvenmillió forint, amelyet most a gépjárműadó elvonásával kivettek a zsebükből, ráadásul szerinte

ennyivel tartoznak a kormánynak az adósság átvállalás miatt is.

Mindezek mellett a polgármester garanciát vállalt arra is, hogy az önkormányzati intézmények dolgozóinak megmarad az állása. Muraközi azért azt is hozzátette, hogy az iparűzési adóbevétel elmaradása fájdalmasabb lehet, itt a tavalyi befizetés alapján 300 millió forinttal számolták a költségvetést, de nyárig mindenképpen kitartanak, legfeljebb nem ültetnek fákat addig.

© Fazekas István

Jászberényben viszont elég katasztrofális helyzet alakulhat ki, és nem azért, mert ellenzéki polgármester vezeti a 27 ezres kisvárost. Ez Electrolux ősszel jelentette be, hogy áprilisban bezár. Most csend van, Budai Lóránt, polgármesternek sincsenek erről hivatalosan információi, azzal viszont számol, hogy a legnagyobb adózójuktól a tavaly befizetett iparűzési adónak csak a töredéke folyik be, és a leállás is benne van a pakliban, azt pedig, hogy hányan lesznek munkanélküliek hónapokon belül, még megbecsülni sem lehet. Jászberényben egyelőre nem írták át a költségvetést az új elvonások miatt, de söprögetik össze az aprópénzt: felfüggesztik az életkezdéshez adott támogatásokat, elvették a képviselők egyéni keretét. Ez azonban semmi az elvont 140 millió forintos gépjárműadóhoz képest, amit a polgármester szerint képtelenség pótolni.

A nincsből már nehéz elvenni

Makón idén többszöri nekifutás után fogadták el a költségvetést március elején, melyben eleve felfüggesztették a helyi forrásokból fedezett kisberuházásokat, visszafogták a pályázatokat, a nyugdíjasok tízezer forintos „sonkapénzét” is befagyasztották. Azért kellett ilyen rigorózusan bánni a kiadásokkal, mert a helyi nagyadózó autóipari beszállító már januárban belengette, idén kevesebb adót fizet. A város könyvvizsgálója a költségvetéshez fűzött bejegyzésében megemlítette azt is, hogy az előző években a város a tartalékait is nagyrészt felélte a nagy beruházások önereje, tervezése, előkészítése miatt, ezeket is saját bevételekből kell fedeznie egy önkormányzatoknak. Ezek után vonták el a gépjárműadót, ezen a soron, Makón 60 millió forinttal számoltak, de itt is fog hiányozni az ingyenes parkolás miatt kieső összeg. A fürdőjüket már rögtön a veszélyhelyzet kihirdetése után leállították. Farkas Éva Erzsébet, a város fideszes polgármestere csütörtök délután jelenthet be az új helyzettel összefüggő intézkedéseket.

© Marton Szilvia

Mezőhegyesen sem állnak sokkal jobban. Tavaly itt a Ménesbirtok korábbi vezérigazgatóját tolta a polgármesteri székbe a birtok kormánybiztosa, Lázár János, a többi között azzal érvelve, hogy a település és a birtok élete összefonódott. Itt úgy alakult meg a testület, hogy a képviselők semmilyen juttatást nem kapnak a munkájukért, ami évi 20 milliós megtakarítást jelent. Úgy tudjuk, hogy itt a TOP pályázatok miatt került mínuszba még korábban a kisváros. Kerestük Pap István polgármestert, hogy honnan tudják előteremteni az elvont pénzt, de nem tudtuk elérni.

Az önkormányzati szövetség elnöke szerint a java még hátravan

A Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének elnöke szerint az igazán fájdalmas az lesz több településen, ha a válság miatt az iparűzési adónak csak a töredéke folyik be. Schmidt Jenő szerint ez 300 településen fog lecsapódni, ezeken szedik be a nagyjából 1000 milliárd forintos összeget (ehhez képest a gépjárműadó elvonása 34 milliárdot jelent.)

Azt viszont Schmidt is elismerte, hogy a 2000 fő alatti településeken semmilyen más bevétel nem folyik be, és még ezt is a kötelező feladatokra kellett költeniük, mint az óvodai ellátás, háziorvosi ügyelet, pedig ezekben a falvakban a minimális adóerő képesség miatt, 80-100 százalékban utalja a normatívát az állam. Ahol pedig több adót szednek be, ott ezt beszámítják, ezért kevesebb normatívát kapnak az államtól a kötelező feladatokra is, azt az adókból kell kipótolni. „Normatíva nem lesz több” – mondta Schmidt Jenő az eddigi tapasztalataira támaszkodva. Ebből az következik, hogy a falvakban nem futja majd a kötelező feladatok kiegészítésére, a több bevétellel rendelkező településeken pedig most ugyan még nem okoz katasztrófát a gépjárműadó elvonása, de ha már a többi bevétel is bedől, akkor már nem lesz hova nyúlni. Schmidt szerint