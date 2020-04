Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b41b115d-a9aa-46e6-a2df-423a661d983d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Hosszú interjút adott a színész, író, amelyben az amerikai helyzetről és a családi életéről is beszélt. ","shortLead":"Hosszú interjút adott a színész, író, amelyben az amerikai helyzetről és a családi életéről is beszélt. ","id":"20200407_Rohrig_Geza_ujra_mentozik_New_Yorkban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b41b115d-a9aa-46e6-a2df-423a661d983d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"302839a1-63b6-403c-883a-ebf56defea72","keywords":null,"link":"/kultura/20200407_Rohrig_Geza_ujra_mentozik_New_Yorkban","timestamp":"2020. április. 07. 10:45","title":"Röhrig Géza újra mentőzik a járvány egyik gócpontjának számító New Yorkban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0caa609-1ef8-4568-b62a-673fa62eb084","c_author":"Gáti Júlia","category":"itthon","description":"A budapesti Kelen kórházban hétfőtől végzik a teszteket, 15 ezer forint az ára. A már – akár tünetmentesen – lezajlott fertőzések kimutatására is alkalmas.","shortLead":"A budapesti Kelen kórházban hétfőtől végzik a teszteket, 15 ezer forint az ára. A már – akár tünetmentesen – lezajlott...","id":"20200406_Ujabb_magankorhazban_teszteltetheti_magat_koronavirusra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c0caa609-1ef8-4568-b62a-673fa62eb084&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e0a182b-44b3-480d-9d59-c732fe68bcad","keywords":null,"link":"/itthon/20200406_Ujabb_magankorhazban_teszteltetheti_magat_koronavirusra","timestamp":"2020. április. 06. 17:44","title":"Újabb magánkórházban teszteltetheti magát koronavírusra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8a885d5-2a04-4c99-8b7e-e4ffc3ec54ea","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Magyar Fesztivál Szövetség elnöke felvázolta, hogyan sínyli meg a fesztiválipar a koronavírus-járványt. ","shortLead":"A Magyar Fesztivál Szövetség elnöke felvázolta, hogyan sínyli meg a fesztiválipar a koronavírus-járványt. ","id":"20200406_A_hazai_fesztivaloknak_negyven_szazalekat_el_kell_halasztani_vagy_torolni_kell_a_jarvany_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c8a885d5-2a04-4c99-8b7e-e4ffc3ec54ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04a21322-e66a-4d41-8b07-b11d607ed08a","keywords":null,"link":"/kultura/20200406_A_hazai_fesztivaloknak_negyven_szazalekat_el_kell_halasztani_vagy_torolni_kell_a_jarvany_miatt","timestamp":"2020. április. 06. 15:56","title":"A hazai fesztiválok 40 százalékát halasztani vagy törölni kell a járvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0ebdc25-f363-420a-a7da-9d8fd7a0d8fa","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"És a lezárások ellenére is szolgálatban lesz. De nem biztos, hogy mindenhová eljut. ","shortLead":"És a lezárások ellenére is szolgálatban lesz. De nem biztos, hogy mindenhová eljut. ","id":"20200406_Uj_Zeland_miniszterelnok_husveti_nyuszi_fogtunder_munkavllalo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f0ebdc25-f363-420a-a7da-9d8fd7a0d8fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34ea51f8-967d-4dca-8ab2-39c077d9049c","keywords":null,"link":"/elet/20200406_Uj_Zeland_miniszterelnok_husveti_nyuszi_fogtunder_munkavllalo","timestamp":"2020. április. 06. 13:37","title":"Új-Zéland miniszterelnöke: A húsvéti nyuszi nélkülözhetetlen munkavállaló","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75d5a1d4-b2d0-479e-bfec-077902e5faa6","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"76 nap után úgy tűnik, a város, ahonnan kiindult a járvány, a legrosszabbon már túl van.","shortLead":"76 nap után úgy tűnik, a város, ahonnan kiindult a járvány, a legrosszabbon már túl van.","id":"20200408_vuhan_karanten_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=75d5a1d4-b2d0-479e-bfec-077902e5faa6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d688a36-ac82-4f86-8b81-b31c208015ec","keywords":null,"link":"/vilag/20200408_vuhan_karanten_koronavirus","timestamp":"2020. április. 08. 05:52","title":"Feloldották a vesztegzárat Vuhanban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d0eeade-570a-4206-a57a-bb17528e96e2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kyle Walkernek a rajongói és a klubja felé is van elszámolnivalója. ","shortLead":"Kyle Walkernek a rajongói és a klubja felé is van elszámolnivalója. ","id":"20200406_A_szexparti_oromlanyokkal_nem_fer_bele_a_karantenba__ezt_a_Manchester_City_vedoje_is_megtanulta","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4d0eeade-570a-4206-a57a-bb17528e96e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32a72a09-37b7-488b-8927-36fcb2815423","keywords":null,"link":"/elet/20200406_A_szexparti_oromlanyokkal_nem_fer_bele_a_karantenba__ezt_a_Manchester_City_vedoje_is_megtanulta","timestamp":"2020. április. 06. 10:21","title":"A szexparti örömlányokkal nem fér bele a karanténba – ezt a Manchester City védője is megtanulta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a46abde-d1b7-4bd3-a51a-182cba5dabfb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy új kutatás szerint. Az alapos fertőtlenítést viszont továbbra sem bírja a kórokozó.","shortLead":"Egy új kutatás szerint. Az alapos fertőtlenítést viszont továbbra sem bírja a kórokozó.","id":"20200407_arcmaszk_sebeszeti_maszk_arcvedo_koronavirus_jarvany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7a46abde-d1b7-4bd3-a51a-182cba5dabfb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"909a0a82-5667-4b41-bf98-2808c5c35bc8","keywords":null,"link":"/tudomany/20200407_arcmaszk_sebeszeti_maszk_arcvedo_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. április. 07. 17:25","title":"Napokig életben maradhat a koronavírus az arcmaszkon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd1c120c-3a3a-4f1a-8744-d81f4c26bc0b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Sokan még most sem viselnek maszkot és a másfél méteres távolságot sem tartják be.\r

","shortLead":"Sokan még most sem viselnek maszkot és a másfél méteres távolságot sem tartják be.\r

","id":"20200406_Tele_voltak_az_uzletek_a_hetvegen_a_kijarasi_korlatozas_ellenere_","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dd1c120c-3a3a-4f1a-8744-d81f4c26bc0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce43376c-e677-4e27-8c23-1a54a918f7e1","keywords":null,"link":"/elet/20200406_Tele_voltak_az_uzletek_a_hetvegen_a_kijarasi_korlatozas_ellenere_","timestamp":"2020. április. 06. 08:14","title":"Tömegek voltak az üzletekben a hétvégén a kijárási korlátozás ellenére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]