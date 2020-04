Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cb84aef9-ee36-4b60-865d-caddf2b617a7","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"\"Az entrópia csökkentése örömforrás\" - Pléh Csaba pszichológus szerint ezért is érdemes rendet rakni otthonunkban a kijárási korlátozások idején. Az akadémikus a keleti nyitást politikai flörtnek, a CEU elüldözését és a NAT „nemzetiesítését” aggasztónak tartja. Portré.","shortLead":"\"Az entrópia csökkentése örömforrás\" - Pléh Csaba pszichológus szerint ezért is érdemes rendet rakni otthonunkban...","id":"202014_pleh_csaba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cb84aef9-ee36-4b60-865d-caddf2b617a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08dea7a9-de29-49da-9d68-6664306443a1","keywords":null,"link":"/360/202014_pleh_csaba","timestamp":"2020. április. 08. 19:30","title":"Pléh Csaba: A tudomány feladata az, hogy a Nyugat felé húzzuk ezt a kompot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7dbdf424-250e-4d51-b44b-a2735791f633","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az idei ünnepi szezonra várható a Microsoft sokat emlegetett összehajtható telefonjának piacra kerülése. Immár azt is sejteni, milyen képeket lehet majd lőni vele.","shortLead":"Az idei ünnepi szezonra várható a Microsoft sokat emlegetett összehajtható telefonjának piacra kerülése. Immár azt is...","id":"20200409_panos_panay_foto_microsoft_surface_duo_telefon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7dbdf424-250e-4d51-b44b-a2735791f633&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d11b3256-69cb-4150-b701-0cd0b296ac16","keywords":null,"link":"/tudomany/20200409_panos_panay_foto_microsoft_surface_duo_telefon","timestamp":"2020. április. 09. 14:03","title":"Több év után új telefont ad ki a Microsoft – ilyen fotót készít a Surface Duo","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b5308b8-9482-4c2c-ae3e-1125d62f3433","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A járványgörbe ugyanakkor kezd lefelé ívelni az országban.","shortLead":"A járványgörbe ugyanakkor kezd lefelé ívelni az országban.","id":"20200407_Meghaladta_a_17_ezret_a_halottak_szama_Olaszorszagban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1b5308b8-9482-4c2c-ae3e-1125d62f3433&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc064758-8031-48a5-ac5f-b9dfc704ceea","keywords":null,"link":"/vilag/20200407_Meghaladta_a_17_ezret_a_halottak_szama_Olaszorszagban","timestamp":"2020. április. 07. 19:18","title":"Meghaladta a 17 ezret a halottak száma Olaszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90eb52ad-e571-429a-bd24-3d36c0750182","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Ha nem megy online, akkor lehet személyesen is, a járványügyi előírások betartásával.","shortLead":"Ha nem megy online, akkor lehet személyesen is, a járványügyi előírások betartásával.","id":"20200408_koronavirus_jarvany_oktatas_beiratkozas_online_ugyintezes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=90eb52ad-e571-429a-bd24-3d36c0750182&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6dbb91e7-b63c-4b33-bbda-f017c9558310","keywords":null,"link":"/itthon/20200408_koronavirus_jarvany_oktatas_beiratkozas_online_ugyintezes","timestamp":"2020. április. 08. 09:16","title":"Nem muszáj személyesen beiratkozni az általános iskolába, online elintézhető","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06f650f5-6bd1-4270-9d24-892715840f7a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy lehetséges megoldás azoknak, akik a 640 lóerős legerősebb gyári kivitelt is gyengének találják. ","shortLead":"Egy lehetséges megoldás azoknak, akik a 640 lóerős legerősebb gyári kivitelt is gyengének találják. ","id":"20200409_900_loeros_lett_a_2_turbot_kapott_lamborghini_huracan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=06f650f5-6bd1-4270-9d24-892715840f7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ab01930-c8f5-4c92-9fb8-04888f010dd8","keywords":null,"link":"/cegauto/20200409_900_loeros_lett_a_2_turbot_kapott_lamborghini_huracan","timestamp":"2020. április. 09. 11:21","title":"900+ lóerős lett a 2 turbót kapott Lamborghini Huracán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1b43d83-bb1a-4b00-a574-1702d5705fd6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"356 forintba kerül egy euró.","shortLead":"356 forintba kerül egy euró.","id":"20200407_forint_arfolyam_mnb","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e1b43d83-bb1a-4b00-a574-1702d5705fd6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"894c95a7-db51-4be9-bb75-3c3bca4ba5a1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200407_forint_arfolyam_mnb","timestamp":"2020. április. 07. 16:00","title":"Díjazta a piac Matolcsyék bejelentéseit, nagyot erősödött a forint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e479755-af6a-48f9-98d1-959ed1507218","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"360","description":"Szinte semmiben nem annyira jó az emberiség, mint az együttműködésben. Úgy tűnhet, hogy a közgazdaságtan alapjai ennek ellentmondanak, de Nobel-díjat érő módon sikerült már levezetni, hogy a kooperáció hosszú távon nem egyszerűen kifizetődő, hanem a legjobb stratégia. A közgazdasági elméleteket bemutató sorozatunkat az emberi együttműködést vizsgáló kutatásokkal folytatjuk.","shortLead":"Szinte semmiben nem annyira jó az emberiség, mint az együttműködésben. Úgy tűnhet, hogy a közgazdaságtan alapjai ennek...","id":"20200408_kozgazdasag_koronavirus_egyuttmukodes_kooperacio_elmelet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9e479755-af6a-48f9-98d1-959ed1507218&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac759dae-9d1e-408f-b872-1e0fb2c2b69d","keywords":null,"link":"/360/20200408_kozgazdasag_koronavirus_egyuttmukodes_kooperacio_elmelet","timestamp":"2020. április. 08. 07:00","title":"Legyőzzük a vírust, mert az együttműködés feketeöves nagymesterei vagyunk ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9855f17-d790-4a7c-96cc-a8069406b95a","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"gazdasag","description":"Már keddtől felére csökkentették a képviselői tiszteletdíjakat Berettyóújfalun, és a helyi beruházásokat is befagyasztották. A fideszes polgármester szerint a gépjárműadót még tudják pótolni, ennyivel tartoznak a kormánynak az adósság átvállalása miatt is. Abból lesz baj, ha ősszel az iparűzési adó nem fog befolyni. ","shortLead":"Már keddtől felére csökkentették a képviselői tiszteletdíjakat Berettyóújfalun, és a helyi beruházásokat is...","id":"20200407_Onkormanyzati_elvonasok_A_kormanyparti_polgarmesterek_szerint_ennyivel_tartoznak_a_kormanynak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c9855f17-d790-4a7c-96cc-a8069406b95a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df554cb4-838d-4255-a4ed-078bc541c039","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200407_Onkormanyzati_elvonasok_A_kormanyparti_polgarmesterek_szerint_ennyivel_tartoznak_a_kormanynak","timestamp":"2020. április. 07. 17:30","title":"Önkormányzati elvonások: Egy kormánypárti polgármester szerint ennyivel tartoznak a kormánynak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]