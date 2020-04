Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

{"available":true,"c_guid":"3d8ca39b-3e82-483b-bfc7-9ceb8660c612","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kislány eredetileg epilepsziás roham miatt került a Semmelweis-klinikára, de az elvégzett vizsgálatok kimutatták, hogy koronavírusos.","shortLead":"A kislány eredetileg epilepsziás roham miatt került a Semmelweis-klinikára, de az elvégzett vizsgálatok kimutatták...","id":"20200409_semmelweis_egyetem_klinika_epilepszia_kislany_pozitiv_koronavirus_teszt","timestamp":"2020. április. 09. 10:23","title":"Teljesen meggyógyult a magyar kislány, akit koronavírus-fertőzéssel {"available":true,"c_guid":"ee84212d-c003-4231-9612-d3c83735de02","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A tömeges halálozások látványa, a túlhajszoltság, a fertőzéstől való szorongás mellett az is súlyosan megviselheti az orvosokat, ápolókat és a többieket, ha a felszerelések hiánya miatt emberek életéről kell dönteniük.","shortLead":"A tömeges halálozások látványa, a túlhajszoltság, a fertőzéstől való szorongás mellett az is súlyosan {"available":true,"c_guid":"e6d34cf2-a3e0-4809-91ef-cfff9bf7f7b5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A koronavírusos férfi betegségéről nővere mesélt, hogy figyelmeztesse a fiatalokat: bárki kerülhet ilyen állapotba.","shortLead":"A koronavírusos férfi betegségéről nővere mesélt, hogy figyelmeztesse a fiatalokat: bárki kerülhet ilyen állapotba.","id":"20200408_16_napig_volt_lelegeztetogepen_egy_egy_36_eves_magyar_ferfi_Nemetorszagban","timestamp":"2020. április. 08. 20:23","title":"16 napig volt lélegeztetőgépen egy 36 éves magyar férfi Németországban"},{"available":true,"c_guid":"5f880977-7347-485b-b1bc-1f2b11de5d27","c_author":"Farkas Zoltán","category":"360","description":"A járvány miatt padlót fogott gazdaság megvédésének és újraindításának a szerepét a jegybank magára ruházta, a kormány költségvetési intézkedéseinek nagyobb a füstje, mint a lángja.","shortLead":"A járvány miatt padlót fogott gazdaság megvédésének és újraindításának a szerepét a jegybank magára ruházta, a kormány...","id":"202015__keslekedo_orban__harcos_matolcsy__tanacstalan_cegek_es_dolgozok__vedelmi_penzosztas","timestamp":"2020. április. 08. 16:45","title":"Védelmi pénzosztás: Matolcsy újra elemében érezheti {"available":true,"c_guid":"09561600-9686-49e2-8dee-2e2d34576637","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az amerikai elnök a koronavírus-járvány idején arra jutott, hogy az Egészségügyi Világszervezet Kína iránt elfogult, ezért lehet, nem kellene pénzelni őket.","shortLead":"Az amerikai elnök a koronavírus-járvány idején arra jutott, hogy az Egészségügyi Világszervezet Kína iránt elfogult...","id":"20200408_Trump_usa_who_koronavirus","timestamp":"2020. április. 08. 05:14","title":"Trump azzal fenyeget, hogy az USA nem ad több pénzt a WHO-nak"},{"available":true,"c_guid":"e3445521-1136-4dca-9e33-0cec8e0b3cf7","c_author":"","category":"elet","description":"Víz alatti felvételekből készített egy klipet Balatonkenesénél Török Brigi fotós.

\r

","shortLead":"Víz alatti felvételekből készített egy klipet Balatonkenesénél Török Brigi fotós.\r

\r

","id":"20200408_Ilyen_a_kristalytiszta_Balaton_a_viz_alatt_video","timestamp":"2020. április. 08. 08:35","title":"Ilyen a kristálytiszta Balaton a víz alatt (videó)"},{"available":true,"c_guid":"cf5c17fd-d64b-42cd-a1ba-99174648dd7b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az angol alternatív rockzenekar, a Radiohead is segíti az otthon maradást, természetesen a saját eszközeivel.","shortLead":"Az angol alternatív rockzenekar, a Radiohead is segíti az otthon maradást, természetesen a saját eszközeivel.","id":"20200409_radiohead_koncertfilmek_youtube_csatorna_radiohead_public_library","timestamp":"2020. április. 09. 13:03","title":"#maradjonotthon: Ingyen nézheti a YouTube-on a Radiohead koncertfilmjeit"},{"available":true,"c_guid":"45b4b940-2665-4f5e-a150-a9ab940d232c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Bevétel nincs, az adókat és a járulékokat viszont továbbra is fizetniük kell.","shortLead":"Bevétel nincs, az adókat és a járulékokat viszont továbbra is fizetniük kell.","id":"20200408_autosiskola_autosoktato_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. április. 08. 11:45","title":"Betesz a vírus az autósiskoláknak, egyre nagyobb bajban vannak"}