[{"available":true,"c_guid":"ba57ccc3-9519-4905-a993-7dde86a0522a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Félő, hogy a kijárási korlátozások feloldása után az újból munkába indulók a fizikai távolságtartás miatt kerülik majd a tömegközlekedést, és még többen ülnek majd autóba, mint eddig. ","shortLead":"Félő, hogy a kijárási korlátozások feloldása után az újból munkába indulók a fizikai távolságtartás miatt kerülik majd...","id":"20200416_tomegkozlekedes_legszennyezes_dugok_korlatozasok_feloldasa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ba57ccc3-9519-4905-a993-7dde86a0522a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8d48b1c-796d-4a5d-83a9-fccdbd73fae3","keywords":null,"link":"/zhvg/20200416_tomegkozlekedes_legszennyezes_dugok_korlatozasok_feloldasa","timestamp":"2020. április. 17. 09:21","title":"Hamarosan még nagyobb dugóknak lehetünk majd szemtanúi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fdc8eea6-2e9a-4bbb-8b6a-1f86ea59dda4","c_author":"Gomperz Tamás","category":"360","description":"Miért kell kidobni az összes többi beteget, ha egyszer csökken az esetszám? Mi az új stratégia?","shortLead":"Miért kell kidobni az összes többi beteget, ha egyszer csökken az esetszám? Mi az új stratégia?","id":"20200415_Gomperz_A_gorbe_visszadomboritasa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fdc8eea6-2e9a-4bbb-8b6a-1f86ea59dda4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee0ad571-df42-445d-a29d-4601ec4f6e45","keywords":null,"link":"/360/20200415_Gomperz_A_gorbe_visszadomboritasa","timestamp":"2020. április. 16. 14:00","title":"Gomperz: A görbe visszadomborítása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99891ff5-783c-466b-b519-f7176a27a852","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Arra is reagált a fővárosi önkormányzat, hogy 500 darab tesztet kapott a kormánytól: ők rendeltek még 10 ezret.","shortLead":"Arra is reagált a fővárosi önkormányzat, hogy 500 darab tesztet kapott a kormánytól: ők rendeltek még 10 ezret.","id":"20200416_Penteken_elkezdik_tesztelni_az_idosotthonok_es_a_hajlektalanszallok_lakoit","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=99891ff5-783c-466b-b519-f7176a27a852&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d70ee5b6-155d-4dd4-8d59-7d585e933839","keywords":null,"link":"/itthon/20200416_Penteken_elkezdik_tesztelni_az_idosotthonok_es_a_hajlektalanszallok_lakoit","timestamp":"2020. április. 16. 15:52","title":"Még vizsgálja Budapest a korlátozások lehetőségét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba05ea28-dc84-4df9-a9e1-352627145eb5","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Mars-missziót modellezik hatvan diák részvételével az új koronavírus-járvány miatti franciaországi kijárási korlátozások közepette.","shortLead":"A Mars-missziót modellezik hatvan diák részvételével az új koronavírus-járvány miatti franciaországi kijárási...","id":"20200415_koronavirus_jarvany_franciaorszag_mars_misszio_egyetemistak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ba05ea28-dc84-4df9-a9e1-352627145eb5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d151702c-8ab2-48d5-b25c-a8ea8b6f7b1c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200415_koronavirus_jarvany_franciaorszag_mars_misszio_egyetemistak","timestamp":"2020. április. 15. 16:03","title":"Kitalálták a francia tudósok, hogyan hozhatják ki a legjobbat a kijárási korlátozásokból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25892e44-2da1-4d2b-a89e-0a21d2d92f8c","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Müller Cecília elmondása szerint már március 23-án már kijelölték a központot a fertőzöttek ellátására. ","shortLead":"Müller Cecília elmondása szerint már március 23-án már kijelölték a központot a fertőzöttek ellátására. ","id":"20200417_A_Budai_Egeszsegkozpont_kulon_engedely_nelkul_fogadhat_koronavirusos_betegeket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=25892e44-2da1-4d2b-a89e-0a21d2d92f8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c727659-844d-4898-8329-db371e0e767e","keywords":null,"link":"/itthon/20200417_A_Budai_Egeszsegkozpont_kulon_engedely_nelkul_fogadhat_koronavirusos_betegeket","timestamp":"2020. április. 17. 06:09","title":"A Budai Egészségközpont külön engedély nélkül fogadhat koronavírusos betegeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13149e3f-1eb8-4421-807a-e4bb1c7845d7","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Több mint háromezerrel emelkedett Oroszországban egy nap alatt a koronavírussal fertőzöttek száma, s így már közel 25 ezer vírushordozó van az országban. Már Putyin elnök sem bizakodó, a virológusok attól tartanak, Moszkva lehet a második New York.","shortLead":"Több mint háromezerrel emelkedett Oroszországban egy nap alatt a koronavírussal fertőzöttek száma, s így már közel 25...","id":"20200415_oroszorszag_koronavirus_putyin","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=13149e3f-1eb8-4421-807a-e4bb1c7845d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7af4aa17-1d46-4cf5-ab75-bd3376ef701d","keywords":null,"link":"/vilag/20200415_oroszorszag_koronavirus_putyin","timestamp":"2020. április. 15. 13:30","title":"Bár egyre súlyosabb az orosz járványhelyzet, a dezinformációra még jut erő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa68cd5b-b852-4dcf-8254-53f5b035bc83","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Markolókkal földelték az elhullott tetemeket egy kiskunmajsai gazdaságban és Tázlár környékén, holott az előírások szerint az elhullott szárnyasokat az erre kijelölt megsemmisítőkbe kellene szállítani. A hatóság szerint – indokolt esetben – az elföldelésre is van lehetőség.","shortLead":"Markolókkal földelték az elhullott tetemeket egy kiskunmajsai gazdaságban és Tázlár környékén, holott az előírások...","id":"20200415_Tombol_a_madarinfluenza_Kiskunmajsan_mar_egyszeruen_csak_elastak_a_hullakat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fa68cd5b-b852-4dcf-8254-53f5b035bc83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0288be29-4060-4bf9-82bd-891a84bdeaaa","keywords":null,"link":"/kkv/20200415_Tombol_a_madarinfluenza_Kiskunmajsan_mar_egyszeruen_csak_elastak_a_hullakat","timestamp":"2020. április. 15. 15:44","title":"Tombol a madárinfluenza: Kiskunmajsán már csak elásták a tetemeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5eced7c-b066-4826-920f-7398368634df","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy új korszak kezdetét jelentheti az LG életében a Velvet nevű telefon bejelentése, ami a betűkkel és számokkal jelzett telefonok korának végét is magával hozza.","shortLead":"Egy új korszak kezdetét jelentheti az LG életében a Velvet nevű telefon bejelentése, ami a betűkkel és számokkal...","id":"20200417_lg_velvet_telefon_kepessegei","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b5eced7c-b066-4826-920f-7398368634df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28c62c94-5d30-4730-af84-a16e6e756dde","keywords":null,"link":"/tudomany/20200417_lg_velvet_telefon_kepessegei","timestamp":"2020. április. 17. 11:03","title":"Csúcstelefon a tömegeknek: jön az LG Velvet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]