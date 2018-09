A debreceni Kartonpack Nyrt. tőzsdén jegyzett csomagolóipari társaság, történetük igazi sikersztorinak tűnhet. A Kartonpack-részvény kötése tavaly nyáron még csak 5-600, idén nyáron 9000 forinton született. A cég száz embernek ad munkát, kétmilliárd forint éves forgalmat bonyolít, és százmillió forint nyereséget ér el, a tőzsdei ár alapján 4,5 milliárd forintot ér.

A társasággal kapcsolatban rengeteg zavaros történet kering (a Kulcsár-ügy, eltiltások, be nem jegyzett részvényesek, vagyonelkobzás, bennfentes kereskedelem, a közgyűlési határozatok megtámadása, zavaros befektetési történetek). Az Index most ebből szemezgetett párat.

A tulajdonosi kör tagjai például nincsenek jó viszonyban. A főtulajdonos Kerék Csaba, a Kulcsár-ügy másodrendű vádlottja, jogerős börtönbüntetést kapott, eltiltották a cégvezetéstől, vitatott vagyonelkobzási eljárás is zajlik ellene, ennek ellenére nem engedi el a Kartonpack kontrollját. A Kartonpack másik tulajdonosa, a tőkepiac sztárügyvédje, Fintha-Nagy Ádám is foglalkozott a Kulcsár-üggyel, mint az építőipari milliárdos Dunai György nevével fémjelzett DBI Kft. ügyvédje. Egy MNB-vizsgálat szerint éppen ezen pozícióját felhasználva, bennfentesen lett a Kartonpack részvényese, az ügyben büntetőeljárás is indul nemsokára. A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő pedig rendszeresen is bepróbálkozik, hogy részvényesévé váljon a társaságnak, eddig nem járt sikerrel. Most jogi úton támadja a cég határozatait.

Az Index szerint a Kartonpack történetében nincs olyan elem, amit azonosan magyaráznának az érintett felek – még a bíróságon elhangzottakra is máshogy emlékeznek. Kulcsár és Kerék 2010-ben szerezte meg a cég 92 százalékát a Brittonon keresztül, de amikor a Pannonplastot is megvették volna, Szász Károly felfigyelt az ügyletre, majd – vélhetően ettől nem függetlenül – brutálisan megtámadták, és kirobbant a K&H bankcsoport nevezetes Kulcsár-ügye.

A cég annak ellenére, hogy se hitelt nem tudot felvenni, sem gépeket eladni, és még uniós pályázaton sem indult, egyre erősebb lett. A Kulcsáréktól visszaszerezhető vagyonelemcsomagot Fintha-Nagy Ádám vette meg, ezt a tulajdonszerzést a Magyar Nemzeti Bank is vizsgálta, és az ügyvédre 20 millió forintos bírságot szab ki bennfentes kereskedelem miatt, valamint büntetőfeljelentést is tett. Kerék Csabát tavaly március 22-én ítélték jogerősen csalás, magánokirat-hamisítás és pénzmosás miatt három év börtönre. Az ítéletben eltiltották a cégvezetéstől, és bár lemondott, köre, például testvére ülnek az igazgatóságban.

A Kartonpackért azért is nagy harc zajlik, mert a társaság még mindig küzd a csornai napelemgyár egy kisebbségi pakettjéért. Az esetről nemrég mi is beszámoltunk; az OLAF vizsgálja azt a napelemgyár-projektet, amely korábban 1,9 milliárd forintos uniós forrást, valamint 22,4 millió eurós és 363 millió forintos Exim-hitelt is nyert, és a város híres szülöttje, Áder János köztársasági elnök tette le az alapkövét, de nem a projekt csúszik. Teljesen érthetetlen azonban, hogy a napelemgyár beruházója, az EcoSolifer Kft. eszközeire már nincs bejegyezve biztosíték az Exim javára. Az EcoSolifer közben bejelentette, hogy a svájci Meyer Burger AG a gyártósort leszállította – miközben a Meyer Burger csődközeli helyzetben van.