[{"available":true,"c_guid":"d6f2f3ba-9a13-45b7-95ab-3fc3d5ff16c2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nincs megállás, készülnek az 5G-s chipsetek a Huawei műhelyében. Bejelentették a harmadik ilyen áramkört, a Kirin 985-öt.","shortLead":"Nincs megállás, készülnek az 5G-s chipsetek a Huawei műhelyében. Bejelentették a harmadik ilyen áramkört, a Kirin...","id":"20200423_huawei_kirin_985_5g_lapkakeszlet_processzor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d6f2f3ba-9a13-45b7-95ab-3fc3d5ff16c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"819305ef-213f-4090-8a0a-a9c159e1ed33","keywords":null,"link":"/tudomany/20200423_huawei_kirin_985_5g_lapkakeszlet_processzor","timestamp":"2020. április. 23. 09:33","title":"Processzor a csúcsról: új 5G-s egységet jelentett be a Huawei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f4c70fe-8cef-4633-86eb-a4d394d154a4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Eddig összesen 133 495 emberről állapították meg, hogy megfertőződött az új koronavírussal.","shortLead":"Eddig összesen 133 495 emberről állapították meg, hogy megfertőződött az új koronavírussal.","id":"20200422_Egy_nap_alatt_759en_haltak_meg_a_jarvanyban_az_Egyesult_Kiralysagban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2f4c70fe-8cef-4633-86eb-a4d394d154a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa2987af-b7c1-4ddb-bfc2-7c5fb139f054","keywords":null,"link":"/vilag/20200422_Egy_nap_alatt_759en_haltak_meg_a_jarvanyban_az_Egyesult_Kiralysagban","timestamp":"2020. április. 22. 21:30","title":"Egy nap alatt 759-en haltak meg a járványban az Egyesült Királyságban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86fd8127-36d1-4a20-9766-c4d1d5b7f9f4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem túl vidám látvány a jobb sorsra érdemes régi szovjet autókkal ékesített örmény útszakasz.","shortLead":"Nem túl vidám látvány a jobb sorsra érdemes régi szovjet autókkal ékesített örmény útszakasz.","id":"20200424_az_ut_amelyet_ladaroncsok_szegelyeznek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=86fd8127-36d1-4a20-9766-c4d1d5b7f9f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0bd86621-6afb-4cd6-93e1-6deb69f7a004","keywords":null,"link":"/cegauto/20200424_az_ut_amelyet_ladaroncsok_szegelyeznek","timestamp":"2020. április. 24. 06:41","title":"Az út, amelyet Lada-roncsok szegélyeznek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"367043c0-afd1-432f-ba7b-18ccf89c4f87","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Megszólalt az új-zélandi ápoló, akinek a brit miniszterelnök megköszönte, hogy megmentette az életét.","shortLead":"Megszólalt az új-zélandi ápoló, akinek a brit miniszterelnök megköszönte, hogy megmentette az életét.","id":"20200423_Az_apoloknak_Boris_Johnson_is_csak_egy_beteg_volt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=367043c0-afd1-432f-ba7b-18ccf89c4f87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75dd40db-6300-4b9a-83e3-57d409fa1e58","keywords":null,"link":"/elet/20200423_Az_apoloknak_Boris_Johnson_is_csak_egy_beteg_volt","timestamp":"2020. április. 23. 11:45","title":"Az ápolóknak Boris Johnson is csak egy beteg volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b446d9f5-bd94-4eb5-b843-2ba213cdbb26","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Elsőnek a kisiparosok és az építőipar indulhat újra, a tömegközlekedés szigorú szabályozása mellett. Giuseppe Conte szombatra ígérte a májusi újraindulás végleges ütemtervének bemutatását. ","shortLead":"Elsőnek a kisiparosok és az építőipar indulhat újra, a tömegközlekedés szigorú szabályozása mellett. Giuseppe Conte...","id":"20200422_koronavirus_olaszorszag_ujra_munkaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b446d9f5-bd94-4eb5-b843-2ba213cdbb26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a22fc492-af78-4690-914f-a99d31a493e2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200422_koronavirus_olaszorszag_ujra_munkaban","timestamp":"2020. április. 22. 15:32","title":"Olaszok milliói állhatnak újra munkába május 4-től","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d122fbca-569a-43d0-8cef-15b1b716c9e9","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Benedict Cumberbatch és Jonny Lee Miller egymást váltva játsza majd a címszereplőt, illetve annak teremtményét.","shortLead":"Benedict Cumberbatch és Jonny Lee Miller egymást váltva játsza majd a címszereplőt, illetve annak teremtményét.","id":"20200424_cumberbatch_miller_frankenstein_kozvetites","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d122fbca-569a-43d0-8cef-15b1b716c9e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9415acca-96a8-4ba7-b328-29d3a65dcf0a","keywords":null,"link":"/kultura/20200424_cumberbatch_miller_frankenstein_kozvetites","timestamp":"2020. április. 24. 11:35","title":"Két Sherlock is feltűnik Frankenstein szerepében a brit Nemzeti Színház ingyenes közvetítésében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9ed525b-ce69-4419-b124-912cf4cde1a6","c_author":"Gomperz Tamás","category":"itthon","description":"Nem Donald Tusk találta meg Carl Schmittet, hanem a kormányszopkodó ifjúkonzik.","shortLead":"Nem Donald Tusk találta meg Carl Schmittet, hanem a kormányszopkodó ifjúkonzik.","id":"20200424_A_naci_akire_buszkek_vagyunk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b9ed525b-ce69-4419-b124-912cf4cde1a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70aaf65d-429e-45fb-83d1-0be701f3f1f4","keywords":null,"link":"/itthon/20200424_A_naci_akire_buszkek_vagyunk","timestamp":"2020. április. 24. 09:15","title":"Gomperz: A náci, akire büszkék vagyunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b00f71cd-8c49-4532-a907-4b77f369204a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A válságkezelés második szakaszában egy gazdasági helyreállítási, újjáépítési alapra lesz szükség, amely szorosan kapcsolódik a 2021-ben kezdődő hétéves ciklus EU-s költségvetéséhez.","shortLead":"A válságkezelés második szakaszában egy gazdasági helyreállítási, újjáépítési alapra lesz szükség, amely szorosan...","id":"20200423_merkel_gazdasagi_helyreallitasi_alap","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b00f71cd-8c49-4532-a907-4b77f369204a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"134e7d1a-527f-4be1-87bb-adfd8d4b3ba5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200423_merkel_gazdasagi_helyreallitasi_alap","timestamp":"2020. április. 23. 20:46","title":"Merkel: az unió 540 milliárd eurós válságkezelését egy gazdasági helyreállítási alap követheti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]