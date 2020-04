Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b588cba3-0492-4085-8d5e-8fbc4e5024f6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Felkerült a YouTube-ra az első olyan videó, amelyben az Apple nemrég bejelentett új mobilját, az iPhone SE-t kapták darabjaira.","shortLead":"Felkerült a YouTube-ra az első olyan videó, amelyben az Apple nemrég bejelentett új mobilját, az iPhone SE-t kapták...","id":"20200424_apple_iphone_se_2020_teardown_video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b588cba3-0492-4085-8d5e-8fbc4e5024f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ba05045-6891-4c4d-9ffb-3c6548b90549","keywords":null,"link":"/tudomany/20200424_apple_iphone_se_2020_teardown_video","timestamp":"2020. április. 24. 11:33","title":"Videó: Szétszedték az új iPhone SE-t, így néz ki belülről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa56931a-b0a9-400b-9d13-2083146a2715","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ki sem kell mozdulni otthonról, ha valaki most ugorna neki a nyelvvizsgának.","shortLead":"Ki sem kell mozdulni otthonról, ha valaki most ugorna neki a nyelvvizsgának.","id":"20200424_online_nyelvvizsga_nyelvtanulas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aa56931a-b0a9-400b-9d13-2083146a2715&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1749cff1-e8ec-48f0-9182-4ad248b6cc56","keywords":null,"link":"/elet/20200424_online_nyelvvizsga_nyelvtanulas","timestamp":"2020. április. 24. 15:50","title":"Közel 30 nyelvből szervezhető online nyelvvizsga","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e99e49f0-f467-44e5-96dc-e18139f1a740","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Körülbelül 2 milliárd forintnak számító összeget ajánlott fel az énekes jótékonysági szervezete olyan civileknek, akik a hátrányos helyzetben, leszakadt régiókban élő embereket segítik a koronavírus elleni küzdelemben. ","shortLead":"Körülbelül 2 milliárd forintnak számító összeget ajánlott fel az énekes jótékonysági szervezete olyan civileknek, akik...","id":"20200424_Tekintelyes_osszeggel_segit_Beyonce_ott_ahol_most_a_legnagyobb_szukseg_van_ra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e99e49f0-f467-44e5-96dc-e18139f1a740&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96a4ef77-aae4-4b3f-9fa3-5928c0fc7b4c","keywords":null,"link":"/elet/20200424_Tekintelyes_osszeggel_segit_Beyonce_ott_ahol_most_a_legnagyobb_szukseg_van_ra","timestamp":"2020. április. 24. 10:42","title":"Tekintélyes összeggel segít Beyoncé ott, ahol most a legnagyobb szükség van rá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8453ed68-68d2-40cf-8108-08317adb9b55","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Óbudai Egyetemen készülő rendszer az ápolókat is védi. A tömeglélegeztető prototípusa májusra lehet kész.","shortLead":"Az Óbudai Egyetemen készülő rendszer az ápolókat is védi. A tömeglélegeztető prototípusa májusra lehet kész.","id":"20200424_lelegeztetes_lelegeztetogep_obudai_egyetem_prototipus_koronavirus_massventil","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8453ed68-68d2-40cf-8108-08317adb9b55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bcd1b616-2d96-4179-9e10-c25a6b9f63bf","keywords":null,"link":"/tudomany/20200424_lelegeztetes_lelegeztetogep_obudai_egyetem_prototipus_koronavirus_massventil","timestamp":"2020. április. 24. 18:03","title":"Egyszerre akár 50 embert is lélegeztethet ez a magyar fejlesztés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a12ffaa-14ee-4c47-8b51-ad585293b711","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Merkely Béla külföldi diákok előtt, videokonferencián beszélt arról, mit tapasztalni nálunk. Jól állunk, mondta, de a kórházak, az idősotthonok és a hajléktalanszállók veszélyben vannak.","shortLead":"Merkely Béla külföldi diákok előtt, videokonferencián beszélt arról, mit tapasztalni nálunk. Jól állunk, mondta, de...","id":"20200424_merkely_bela_rektor_semmelweis_egyetem_koronavirus_jarvany_virus_lelegeztetogep","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5a12ffaa-14ee-4c47-8b51-ad585293b711&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df7d7057-da51-4eca-bc29-e68034ef4f8f","keywords":null,"link":"/itthon/20200424_merkely_bela_rektor_semmelweis_egyetem_koronavirus_jarvany_virus_lelegeztetogep","timestamp":"2020. április. 24. 21:10","title":"A Semmelweis Egyetem rektora szerint mérsékelt a magyarországi járványhelyzet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8300229-e3d4-4b0f-ad7e-c6444828ee6d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Mint oroszlán a gazellát, úgy falja a kiállítás a pénzt.","shortLead":"Mint oroszlán a gazellát, úgy falja a kiállítás a pénzt.","id":"20200424_167_milliard_forint_pluszt_ad_a_kormany_a_Semjen_nevevel_femjelzett_vadaszati_kiallitasra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c8300229-e3d4-4b0f-ad7e-c6444828ee6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d0d965e-d090-4300-805c-c42a3f757112","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200424_167_milliard_forint_pluszt_ad_a_kormany_a_Semjen_nevevel_femjelzett_vadaszati_kiallitasra","timestamp":"2020. április. 24. 08:21","title":"1,67 milliárd forint pluszt ad a kormány a Semjén nevével fémjelzett vadászati kiállításra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"229d7883-fd0f-4fe6-b2c0-a13e677e404f","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Nagyon régi, nagyon szokatlan tervvel állt elő Soros György az EU megsegítésére. Az örökjáradék-kötvények gondolatát még szerinte is szoknia kell a piacnak, annyira ritkán használják. A javaslat ahhoz eléggé bonyolult, hogy minden politikus a maga szájíze szerint magyarázhassa, miről szól, pedig ha alaposan megnézzük a részleteket, kiderül, hogy még jól is járhatna vele Európa – már ha néhány tagállam ellenállásán nem bukna el a terv.","shortLead":"Nagyon régi, nagyon szokatlan tervvel állt elő Soros György az EU megsegítésére. Az örökjáradék-kötvények gondolatát...","id":"20200424_orokjaradek_kotveny_soros_orban_eu_koronavirus_valsag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=229d7883-fd0f-4fe6-b2c0-a13e677e404f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f3dab02-6b7f-4182-be4b-03f3cd44a7c7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200424_orokjaradek_kotveny_soros_orban_eu_koronavirus_valsag","timestamp":"2020. április. 24. 16:10","title":"Tényleg adósrabszolgaságot hozna Soros új csodafegyvere?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"250-re nőtt a magyar áldozatok száma, Trumpék nyárra várják a vírus végét, megbukhatott az első teszten a vírus egyik ellenszere. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"250-re nőtt a magyar áldozatok száma, Trumpék nyárra várják a vírus végét, megbukhatott az első teszten a vírus egyik...","id":"20200424_Radar360_EUs_valsagkezelesrol_targyaltak_kozben_Meszaros_ilyenkor_is_hasit","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ab850c6-6565-42d7-b83b-bc994dd3f1e0","keywords":null,"link":"/360/20200424_Radar360_EUs_valsagkezelesrol_targyaltak_kozben_Meszaros_ilyenkor_is_hasit","timestamp":"2020. április. 24. 08:05","title":"Radar360: EU-s válságkezelésről tárgyaltak, közben Mészáros ilyenkor is hasít","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]