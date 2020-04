Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"52f81b57-2d31-406e-9f20-eed442b81e11","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google 2021 első negyedévétől Európában is szigorítani fog a hirdetési feltételein: aki reklámot akar futtatni, azonosítania kell magát.","shortLead":"A Google 2021 első negyedévétől Európában is szigorítani fog a hirdetési feltételein: aki reklámot akar futtatni...","id":"20200427_google_hirdetes_atlathatosag_szemelyazonossag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=52f81b57-2d31-406e-9f20-eed442b81e11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"752d9627-f023-45d3-a912-f787a5f7971b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200427_google_hirdetes_atlathatosag_szemelyazonossag","timestamp":"2020. április. 27. 06:03","title":"Bekeményít a Google, jön a személyazonosság-ellenőrzés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4dfe7f0b-7bff-4f54-b1e4-fa85455be684","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összesen 14 országot vizsgálva 122 ezerrel több halottat talált a Financial Times, mint az áldozatok hivatalos száma.","shortLead":"Összesen 14 országot vizsgálva 122 ezerrel több halottat talált a Financial Times, mint az áldozatok hivatalos száma.","id":"20200427_60_szazalekkal_lehet_tobb_aldozata_a_jarvanynak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4dfe7f0b-7bff-4f54-b1e4-fa85455be684&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a40ab77-4f05-42b6-96d1-43c632b15287","keywords":null,"link":"/tudomany/20200427_60_szazalekkal_lehet_tobb_aldozata_a_jarvanynak","timestamp":"2020. április. 27. 14:48","title":"A hivatalos adatoknál 60 százalékkal is magasabb lehet a koronavírus áldozatainak száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56cb7364-ff25-429c-a1aa-edfbd76eb58a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A The New York Times információi szerint öt olyan embert vitt el a kínai hatóság, akik külföldi újságírókkal is beszélhettek. Hogy ez volt-e a rendőrségi intézkedés oka, az nem bizonyított.","shortLead":"A The New York Times információi szerint öt olyan embert vitt el a kínai hatóság, akik külföldi újságírókkal is...","id":"20200427_kina_huawei_letartoztatas_iran_gazdasagi_szankciok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=56cb7364-ff25-429c-a1aa-edfbd76eb58a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5bcc0493-3f35-4ebb-aecf-bb111e8b5284","keywords":null,"link":"/tudomany/20200427_kina_huawei_letartoztatas_iran_gazdasagi_szankciok","timestamp":"2020. április. 27. 11:33","title":"Kínában letartóztatták a Huawei öt ex-alkalmazottját, miután a cég ügyeiről beszéltek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5fd08daf-986b-4e72-a6ae-c62f7cfb68cc","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Korábban már közel 10 ezer rabot elengedtek az afgán hatóságok, most több, mint kétszeresére nő ez a szám.","shortLead":"Korábban már közel 10 ezer rabot elengedtek az afgán hatóságok, most több, mint kétszeresére nő ez a szám.","id":"20200428_afganisztan_borton_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5fd08daf-986b-4e72-a6ae-c62f7cfb68cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5468cd7-fc95-4fc0-947f-b323bb631b6b","keywords":null,"link":"/vilag/20200428_afganisztan_borton_koronavirus","timestamp":"2020. április. 28. 05:37","title":"Újabb 12 ezer embert engednek el az afgán börtönökből a járvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6354fe3a-daff-4058-81ff-78013c9b8181","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ming-Chi Kuo Apple-elemző szerint letehetünk arról, hogy idén új modellekkel frissítse vezeték nélküli fülhallgatói kínálatát az Apple. Csak jövőre jöhet új AirPods.","shortLead":"Ming-Chi Kuo Apple-elemző szerint letehetünk arról, hogy idén új modellekkel frissítse vezeték nélküli fülhallgatói...","id":"20200428_apple_airpods_ming_chi_kuo_elemzesei","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6354fe3a-daff-4058-81ff-78013c9b8181&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7857dc8-d69a-4dee-8b25-e8a4a911c968","keywords":null,"link":"/tudomany/20200428_apple_airpods_ming_chi_kuo_elemzesei","timestamp":"2020. április. 28. 07:03","title":"Nagyon jól fogy az AirPods, tízmilliószámra adja el az Apple","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5de08f7a-a121-4b66-bdcc-3994f317f69d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Lehet, hogy mégsem lesz teljesen eső nélküli az április.","shortLead":"Lehet, hogy mégsem lesz teljesen eső nélküli az április.","id":"20200428_zivatar_vihar_idojaras","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5de08f7a-a121-4b66-bdcc-3994f317f69d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0bb0227-a6fd-4769-9cca-198571fd862a","keywords":null,"link":"/itthon/20200428_zivatar_vihar_idojaras","timestamp":"2020. április. 28. 05:28","title":"A fél országban bárhol lecsaphat a zivatar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e56559f3-38df-421d-8b5c-ba70927da92b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A konzoljára tervezett két nagyon várt játékot is idén nyáron jelentet meg a Sony. A legfontosabb a Naughty Dog brutális játékmenetet ígérő Last of Us 2-je, ez az újonnan közölt dátum szerint júniusban érkezik.","shortLead":"A konzoljára tervezett két nagyon várt játékot is idén nyáron jelentet meg a Sony. A legfontosabb a Naughty Dog...","id":"20200427_playstation_4_jatek_the_last_of_us_2_megjelenes_ghost_of_tsushima","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e56559f3-38df-421d-8b5c-ba70927da92b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbd462ea-7290-4bcf-bc57-05bc3fdc3f49","keywords":null,"link":"/tudomany/20200427_playstation_4_jatek_the_last_of_us_2_megjelenes_ghost_of_tsushima","timestamp":"2020. április. 27. 21:03","title":"Izgalmas nyár vár a playstationösökre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67a57a2c-a96f-4995-a2f0-af83b660fd8e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook (a WhatsApp tulajdonosa) partnerséget kötött az Egészségügyi Világszervezettel, s ennek keretében új matricacsomaggal bővült az üzenetküldő.","shortLead":"A Facebook (a WhatsApp tulajdonosa) partnerséget kötött az Egészségügyi Világszervezettel, s ennek keretében új...","id":"20200427_whatsapp_matricacsomag_koronavirus_who_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=67a57a2c-a96f-4995-a2f0-af83b660fd8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95b54fc9-e35b-471c-8c7e-86343360e5c1","keywords":null,"link":"/tudomany/20200427_whatsapp_matricacsomag_koronavirus_who_koronavirus","timestamp":"2020. április. 27. 10:33","title":"Ingyen letölthető: igen aktuális matricacsomag érkezett a WhatsAppba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]