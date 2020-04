Kiskereskedők tüntettek Ukrajnában, hogy kinyithassanak végre

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1336f34a-e610-4aa8-af83-0f20f3e23498","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Többfelé jégeső és felhőszakadás is lehet.","shortLead":"Többfelé jégeső és felhőszakadás is lehet.","id":"20200429_Az_egesz_orszagra_figyelmeztetest_adott_ki_a_meteorologiai_szolgalat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1336f34a-e610-4aa8-af83-0f20f3e23498&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60189291-7e31-4a1f-b21b-bb9994259c4c","keywords":null,"link":"/itthon/20200429_Az_egesz_orszagra_figyelmeztetest_adott_ki_a_meteorologiai_szolgalat","timestamp":"2020. április. 29. 08:14","title":"Az egész országra figyelmeztetést adott ki a meteorológiai szolgálat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc6b4b8a-04c4-4bf4-b37f-32fa071b81ab","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Alig vannak vevők, a gyárak leállása miatt pedig nagyon nehéz egyedi megrendelésű új autókat kapni. Aki viszont hajlandó raktárkészletből választani, jól járhat.","shortLead":"Alig vannak vevők, a gyárak leállása miatt pedig nagyon nehéz egyedi megrendelésű új autókat kapni. Aki viszont...","id":"20200428_Egyszerre_van_keresleti_es_kinalati_valsag_az_ujautopiacon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bc6b4b8a-04c4-4bf4-b37f-32fa071b81ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3cbef3f2-a36f-4b5d-82a2-6fb11c405014","keywords":null,"link":"/cegauto/20200428_Egyszerre_van_keresleti_es_kinalati_valsag_az_ujautopiacon","timestamp":"2020. április. 28. 13:05","title":"Egyszerre van keresleti és kínálati válság az új autók piacán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5fd08daf-986b-4e72-a6ae-c62f7cfb68cc","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Korábban már közel 10 ezer rabot elengedtek az afgán hatóságok, most több, mint kétszeresére nő ez a szám.","shortLead":"Korábban már közel 10 ezer rabot elengedtek az afgán hatóságok, most több, mint kétszeresére nő ez a szám.","id":"20200428_afganisztan_borton_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5fd08daf-986b-4e72-a6ae-c62f7cfb68cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5468cd7-fc95-4fc0-947f-b323bb631b6b","keywords":null,"link":"/vilag/20200428_afganisztan_borton_koronavirus","timestamp":"2020. április. 28. 05:37","title":"Újabb 12 ezer embert engednek el az afgán börtönökből a járvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34985c24-a0bb-4057-94b8-79603b24e255","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Miért nem látom, a 100 leggazdagabb magyar hogyan segít? - teszi fel a kérdést Ónodi Eszter. A színésznő szerint nem mehet tovább a harácsolás, a társadalmi felelősségvállalás sokkal fontosabb lesz a következő időszakban. Megijesztette a korlátozások belengetett enyhítése, még akkor is, ha tudja színházakat várhatóan az utolsók között nyitják majd újra - ismeri el Ónodi. \r

","shortLead":"Miért nem látom, a 100 leggazdagabb magyar hogyan segít? - teszi fel a kérdést Ónodi Eszter. A színésznő szerint nem...","id":"20200427_Onodi_Eszter_a_Home_officeban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=34985c24-a0bb-4057-94b8-79603b24e255&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"176d8847-8c4b-40b8-a7e1-22bf757689cb","keywords":null,"link":"/360/20200427_Onodi_Eszter_a_Home_officeban","timestamp":"2020. április. 27. 18:30","title":"Ónodi Eszter a Home office-ban: \"Lehet, hogy én is fegyver vagyok?\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4502215-67c7-4b91-8e93-53a57d9680bf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy nap alatt 1547 koronavírustesztet végeztek el az országban, 66 új fertőzöttet találtak.","shortLead":"Egy nap alatt 1547 koronavírustesztet végeztek el az országban, 66 új fertőzöttet találtak.","id":"20200428_koronavirus_jarvany_halal_betegseg_gyogyultak_teszt_szamok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a4502215-67c7-4b91-8e93-53a57d9680bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4363ed2-433a-4141-9a5c-0bbee8394b3d","keywords":null,"link":"/itthon/20200428_koronavirus_jarvany_halal_betegseg_gyogyultak_teszt_szamok","timestamp":"2020. április. 28. 07:20","title":"66 új koronavírus-fertőzöttet diagnosztizáltak, 11-gyel nőtt az áldozatok száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8c6cc6d-d9c8-4c5b-992a-0c6e5066a137","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A VII. kerületi idősotthonnak az egyik lakója és egy dolgozó tesztje lett pozitív.","shortLead":"A VII. kerületi idősotthonnak az egyik lakója és egy dolgozó tesztje lett pozitív.","id":"20200429_A_Dozsa_Gyorgy_uti_idosek_otthonaban_megjelent_a_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f8c6cc6d-d9c8-4c5b-992a-0c6e5066a137&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8305d6e1-24a0-4fdf-a573-502e78d9337c","keywords":null,"link":"/itthon/20200429_A_Dozsa_Gyorgy_uti_idosek_otthonaban_megjelent_a_koronavirus","timestamp":"2020. április. 29. 16:18","title":"A Dózsa György úti idősek otthonában megjelent a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36a0c59f-1804-4504-b5f4-ece03d73192e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sérülések, kártevők – a növényeket is érheti ilyen-olyan stressz. Amerikai kutatók eszköze most érzékelhetővé teszi, hogyan reagál egy növény a káros hatásokra.","shortLead":"Sérülések, kártevők – a növényeket is érheti ilyen-olyan stressz. Amerikai kutatók eszköze most érzékelhetővé teszi...","id":"20200429_mit_kutatas_novenyi_stressz_kimutatasa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=36a0c59f-1804-4504-b5f4-ece03d73192e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6c92baf-f8e2-4214-ae4c-1d164c9322eb","keywords":null,"link":"/tudomany/20200429_mit_kutatas_novenyi_stressz_kimutatasa","timestamp":"2020. április. 29. 09:03","title":"Rákötötték a leveleiket egy számítógépre, és kiderült, hogy a növények is stresszelnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09dd1e72-8892-477f-bb56-65d01f8138bf","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Több esetben a rendőrség nyomoz.","shortLead":"Több esetben a rendőrség nyomoz.","id":"20200428_ragadozo_madar_mergezes_csaletek_rendorseg_nyomozas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=09dd1e72-8892-477f-bb56-65d01f8138bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04e0409a-8b35-4856-b4c0-db6e41a7785e","keywords":null,"link":"/elet/20200428_ragadozo_madar_mergezes_csaletek_rendorseg_nyomozas","timestamp":"2020. április. 28. 13:18","title":"Egyre bátrabban mérgezik a ragadozó madarakat Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]