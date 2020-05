Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fe44c914-4acd-4159-9e84-7130a63609f5","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"De a budapesti enyhítésekről még mindig nem döntött Orbán. Majd szombat délután.","shortLead":"De a budapesti enyhítésekről még mindig nem döntött Orbán. Majd szombat délután.","id":"20200515_Orban_A_vedotavolsag_es_a_maszk_viselese_a_vedekezes_kulcsa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fe44c914-4acd-4159-9e84-7130a63609f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69174374-7d7f-4c3f-bbc7-56ef8214a300","keywords":null,"link":"/itthon/20200515_Orban_A_vedotavolsag_es_a_maszk_viselese_a_vedekezes_kulcsa","timestamp":"2020. május. 15. 07:39","title":"Orbán: Már a védőtávolság és a maszk viselése a védekezés kulcsa, nem az otthonmaradás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"971ffc6b-e162-47f8-954e-0d2889fc7b60","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A járvány-helyzet átalakítja az OTP Bankot annak vezérigazgatója szerint, aki a sportól és a Bige-ügyről is nyilatkozott.","shortLead":"A járvány-helyzet átalakítja az OTP Bankot annak vezérigazgatója szerint, aki a sportól és a Bige-ügyről is...","id":"20200515_csanyi_sandor_otp_mlsz_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=971ffc6b-e162-47f8-954e-0d2889fc7b60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a2bf301-b700-4ca4-8a7f-b83d40d6aed5","keywords":null,"link":"/kkv/20200515_csanyi_sandor_otp_mlsz_koronavirus","timestamp":"2020. május. 15. 20:29","title":"Csányi: 50-55 milliárdos veszteséget okoz a hitelmoratórium a bankszektornak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d89bafb3-2b30-4ad1-a2ca-3ea9c5450063","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az ITM államtitkára szerint ha bevált a távmunka, úgy érdemes hosszabb távon is kipróbálni.","shortLead":"Az ITM államtitkára szerint ha bevált a távmunka, úgy érdemes hosszabb távon is kipróbálni.","id":"20200515_itm_home_office_otthoni_munkavegzes_tavmunka_jarvany_magyar_cegek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d89bafb3-2b30-4ad1-a2ca-3ea9c5450063&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f43cb94-997e-45a2-a5d1-7fe495861784","keywords":null,"link":"/kkv/20200515_itm_home_office_otthoni_munkavegzes_tavmunka_jarvany_magyar_cegek","timestamp":"2020. május. 15. 10:38","title":"Az állam szerint érdemes elgondolkodniuk a cégeknek a home office teljes bevezetéséről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d78aa6c7-9f85-4c44-ba50-fad8f207f3b4","c_author":"HVG","category":"360","description":"Kosztolánczy Tibor és Nemeskéri Erika Osvát Ernő egyik szerkesztői levele nyomán tárt fel egy rendkívüli történetet.","shortLead":"Kosztolánczy Tibor és Nemeskéri Erika Osvát Ernő egyik szerkesztői levele nyomán tárt fel egy rendkívüli történetet.","id":"202020_folyoirat__marai_nyugatafferjai_kosztolanczy_tibor__nemeskeri_erika_tanacsokat_nem_fogadhatok_el","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d78aa6c7-9f85-4c44-ba50-fad8f207f3b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d74987d-5715-4d23-ab53-10ca37dabb41","keywords":null,"link":"/360/202020_folyoirat__marai_nyugatafferjai_kosztolanczy_tibor__nemeskeri_erika_tanacsokat_nem_fogadhatok_el","timestamp":"2020. május. 14. 16:15","title":"Márai és a Nyugat: írt nekik, de úgy összevesztek, hogy letagadta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c503de05-224b-42b4-9ee2-da16bb680ac4","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Barack Obama két elnöki mandátumának lejárta után is aktív maradt Michelle Obama, aki a középutat választotta az amerikai first ladyk között. A férje szoros szövetségese volt, de nyílt politikai szerepet nem vállalt, inkább a számára fontos ügyeket támogatta.","shortLead":"Barack Obama két elnöki mandátumának lejárta után is aktív maradt Michelle Obama, aki a középutat választotta...","id":"202020__michelle_obama__first_ladyk__politikai_aknamezo__feher_hazi_asszonyok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c503de05-224b-42b4-9ee2-da16bb680ac4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"883e0fec-1d50-46a1-9e90-89ed0647bf08","keywords":null,"link":"/360/202020__michelle_obama__first_ladyk__politikai_aknamezo__feher_hazi_asszonyok","timestamp":"2020. május. 15. 15:00","title":"Ő lenne a csodafegyver Trump ellen, mégse lép politikai pályára Michelle Obama","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0919c58f-3f9c-49a0-917b-050323ae2b6e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Oroszországban felgyorsult a járvány terjedése, az Egyesült Államokban már közel 85 ezren hunytak el.","shortLead":"Oroszországban felgyorsult a járvány terjedése, az Egyesült Államokban már közel 85 ezren hunytak el.","id":"20200514_koronavirus_jarvany_fertozes_pandemia_statisztika_halalos_aldozatok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0919c58f-3f9c-49a0-917b-050323ae2b6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f9bb4b1-cd6f-4fa7-871c-856c7832183e","keywords":null,"link":"/vilag/20200514_koronavirus_jarvany_fertozes_pandemia_statisztika_halalos_aldozatok","timestamp":"2020. május. 14. 10:34","title":"Koronavírus: közel 300 ezer halott világszerte, áthelyeződtek a gócpontok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d0dedc2-7d2f-4881-af64-14f5fe3deaf2","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"360","description":"A pár éve közpénzből életre keltett, majd kormányközeli befektetők kezébe került MKB-t egyelőre meg sem legyintette a koronavírus-járvány, de az államra jó eséllyel akkor is támaszkodhat, ha másképp alakulna a helyzet.","shortLead":"A pár éve közpénzből életre keltett, majd kormányközeli befektetők kezébe került MKB-t egyelőre meg sem legyintette...","id":"20200514_Az_udvar_szolgalataban_Meszaros_MKB_bizalom_tozsde","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4d0dedc2-7d2f-4881-af64-14f5fe3deaf2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3ff4679-90f4-4a92-a386-409ae249d0d3","keywords":null,"link":"/360/20200514_Az_udvar_szolgalataban_Meszaros_MKB_bizalom_tozsde","timestamp":"2020. május. 14. 12:00","title":"Most derül majd ki, mennyire válságálló Mészáros Lőrinc bankja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ee0ca96-4957-4c0b-be05-ff1658356212","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Péntekre 37 új koronavírus-fertőzöttet találtak Magyarországon, a kormány szombat délután dönt a budapesti korlátozások fenntartásáról. Az operatív törzs pénteki sajtótájékoztatóján bejelentette, hogy május 18-tól már nemcsak a sürgősségi, hanem az elektív műtétek is elvégezhetők. Az egészségügyi ellátások esetében pedig csak ott kell PCR-tesztet végezni, ahol felmerül a fertőzés gyanúja. ","shortLead":"Péntekre 37 új koronavírus-fertőzöttet találtak Magyarországon, a kormány szombat délután dönt a budapesti korlátozások...","id":"20200515_operativ_torzs_muller_cecilia_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0ee0ca96-4957-4c0b-be05-ff1658356212&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2c983d3-dec1-4bc1-9aeb-d01d151e703a","keywords":null,"link":"/itthon/20200515_operativ_torzs_muller_cecilia_koronavirus","timestamp":"2020. május. 15. 11:08","title":"Operatív törzs: Hétfőtől tovább nyitják az egészségügyet, a tervezett műtéteket is elvégezhetik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]